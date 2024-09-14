中秋求姻緣！專家教一招避爛桃花　4生肖財運最旺

▲民俗專家楊登嵙表示，單身的人如果在中秋節拜月老，會有更大的機會尋覓到良緣。（圖／楊登嵙提供）



記者游瓊華／台中報導

中秋節即將到來，民俗專家提醒，中秋節是求姻緣最好時機，單身的人如果在這一天拜月老，會有機會尋覓到良緣，也可在家中擺設開花植物，但注意別放假花或大型空櫃子、大花瓶，就可避免引來爛桃花。另外民俗專家也點名，2024年中秋節生肖屬牛、龍、蛇、雞的人財運特別旺。

民俗專家楊登嵙表示，單身民眾可以在中秋節準備鮮花水果至月老廟祭拜月下老人，口中唸誦：「今逢中秋佳節，祈求月下老人能為某某某，牽線結緣，讓某某某能夠早結良緣，心想事成！」在香案上放根紅線，默念自己名字，說出自己的心願，祈請月老幫助，可以找到理想對象，要描述出期望對象的長相、高矮、個性、學歷高低、職業類別等條件，祈求月老賜給姻緣紅線，將香案上的紅線隨身佩帶，置於皮包內或置於枕頭下。

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▲民眾可以將向月下老人求來的紅線放在東方，增加異性緣。（圖／楊登嵙提供）



楊登嵙提醒，民俗風水上，「喜星」、「桃花星」、「官星」主宰人際關係、事業、異性緣，而2024年桃花位在東方，民眾可在此方的位置擺設向月下老人求來的紅線，或是正在開花的植物、粉紅色水晶球來增加異性緣及人際關係，提昇事業運。但要注意別擺設假花或大型空櫃子或大花瓶，以免造成爛桃花。

楊登嵙也提醒，「中秋節」財運特別旺的生肖為牛、龍、蛇、雞，民眾可以在家中客廳大門的斜對角落安置一盞燈，因該角落為藏風聚氣的「財位」，夜晚開啟照亮財運，可以讓家中的氣場更加充滿能量，個人財運更為順暢。

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