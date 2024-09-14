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社會 社會焦點 保障人權

連來2天！4陸海警船騷擾金門海域　百艘陸漁船暗夜越界捕魚

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

大陸4艘海警船繼昨（13）日上午進入我方金門水域後，今（14）日8時50分，又有4艘海警船再度侵擾金門。今日上午8時許，海洋委員會海巡署金馬澎分署雷達監偵金門南面海域，有4艘大陸海警船接近我國限制水域，金馬澎分署立即調度4艘巡防艇於限制水域外完成部署對應驅離。此外，有漁民昨天目擊大批大陸漁船越界捕魚，數量恐有上百艘以上。

▲▼大陸海警船近期頻繁騷擾金門水域。（圖／記者林名揚翻攝）

▲大陸海警船近期頻繁騷擾金門水域。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

大陸海警舷號「14515」、「14608」、「14603」、「14507」等4船於8時50分，分別自金門復興嶼、翟山、料羅、北碇島南面分4處由外向內航入我國水域，海巡署同步調度部署於限制水域外界線上之PP-3573、PP-3505、PP-3556及PP-10039等4艘巡防艇採「1對1」平行對應，全程以中、英文廣播示警，嚴正宣告我方執法立場，並予以蒐證驅離，大陸海警船在我巡防艇監控下，於11時航出，歷時約2小時10分。

▲▼大陸海警船近期頻繁騷擾金門水域。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡表示，此為大陸海警船本(9)月第2次編隊越界，繼昨(13)日後，再次刻意於秋節前夕侵擾，且今年累計已達40次航入我方離島水域。海巡署強調捍衛主權的決心不變，將持續秉持不挑釁、不衝突、不迴避、不示弱原則，堅定立場，維護我海域安全與秩序，守護國家海洋權利。

此外，中秋前夕在復國墩、古崗、小金門等海域，皆有漁民晚上目睹數量眾多的大陸漁船越界捕魚，估計「集體入侵」金門海域的陸船恐怕有「上百艘以上」。

▲▼大陸海警船近期頻繁騷擾金門水域。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼大陸海警船近期頻繁騷擾金門水域。（圖／記者林名揚翻攝）

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