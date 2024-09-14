中秋沒連假國道照塞「1路段紫爆」　下午防5地雷處

▲中秋節前周六，國道多路段塞車，機場系統到中壢路段紫爆。（圖／翻攝高速公路即時路況）

記者李姿慧／台北報導

今年中秋節(17日)下周二登場，今天(14日)為中秋節前的周六，雖然沒有連假，國道湧現不少出遊車潮，截至中午，北中南局部路段仍出現塞車，國1南下機場系統到中壢路段「紫爆」，時速僅10多公里，高公局預判下午國道仍有5大易塞路段。

今天為中秋節假期前的周六，截至12時，國道全線交通量為46.1百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里，仍在高公局預期流量之範圍內。目前國道壅塞路段主要為國1南向汐止至圓山、桃園至中壢、湖口至新竹、彰化系統至員林；國1北向楠梓至高科、永康至安定；國3南向土城至高原路段，其餘路段均能維持行車大致正常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局預判今日下午國道有5大重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。高公局建議國5南向用路人儘量於17時後出發，節省寶貴時間。

今天國道也發生多起車禍導致回堵，包括上午7時30分國3南向14公里處發生1輛大貨車、1輛小貨車及4輛小客車追撞事故，占用3線車道，9時42分排除，造成後方車流回堵3公里。

另上午7時53分於國1南向193.8公里處3輛小客車追撞，占用中間車道，造成後方車流回堵4公里；9時20分國1北向87.9公里處發生3輛小客車追撞事故，占用中間車道，9時46分排除，後方車流回堵4公里，影響整體車流甚鉅。