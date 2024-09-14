關中：台灣不能當美國「炮灰」　兩岸應坐下好好談

▲關中、丁守中、楊泰順、桂宏誠出席「強權即公理：這就是美國」研討會。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

考試院前院長關中14日出席「強權即公理：這就是美國」研討會，對於台灣在中美對抗的局勢下應如何自處，他認為，台灣不能當美國的「炮灰」，不能被美國利用，兩岸應坐下來好好談，和平統一可以是個漫長的過程，「只要和平、不打仗，台灣就能夠安身立命，兩岸就是互利。」

關中認為，中美基本上就是長期競爭，台灣如果了解這種情況的話，就要想想看，「你要當美國的炮灰嗎？」美國在第二次大戰之後，所打的戰爭都是代理戰爭，目前的烏克蘭就是很好的例子，「美國為了要削弱俄國、分化歐盟，去製造了俄烏戰爭。」

▼考試院前院長關中。（圖／記者蔡紹堅攝）



關中指出，冷戰之後，俄國經濟本來就很困難，根本沒有任何力量去對抗美國，美國不但沒跟俄國和平相處，還在軍事上壓迫，北約不斷的東擴，連跟俄國最密切的烏克蘭也不放過，所以逼得俄國不得不動手，否則俄國自己的安全就沒有任何緩衝地帶。

關中說，美國就是採用這種手段，所以台灣人要了解，不能當美國的炮灰，不能被美國利用。

關中提到，美國對台灣的策略，第一個是用武力威脅中共不能打台灣，天天講打台灣的代價是如何，虛張聲勢；第二個是說台積電有多重要，不能沒有台積電。

關中認為，台海兩岸沒有深仇大恨，沒必要彼此對抗，應該坐下來好好談，和平統一可以是個漫長的過程，「只要和平相處，只要不打仗，我們台灣就能夠安身立命，兩岸就是互利。」

關中強調，今天的台灣，事實上依靠大陸的經濟，每年從大陸賺取一千五百億美元的貿易，「我們是靠這個生活的，所以要面對現實。」

另外，對於國民黨是否越來越「親美遠中」，關中認為，這是台灣的政治氣候造成的，台灣今天不跟美國反中的話，就好像政治不正確的，「我認為這是錯誤的，任何政黨都要有自己的立場、格調，為我們台灣整體的利益來著想，不是只為了一個政黨的個人利益著想。」