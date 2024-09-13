香山論壇未提台灣問題　陸防長籲不干涉內政：各國主權神聖不可侵犯

▲第十一屆香山論壇開幕。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第11屆香山論壇今（13）日在北京國際會議中心舉行開幕式，中國國防部長董軍發表主旨演講，主要聚焦中國維護國際安全的地位，以及盡快解決俄烏、以巴衝突。內容僅管沒提及台灣問題，但他特地指出，「各國都有正當的主權和安全利益，神聖而不可侵犯」，並且強調不要干涉他國內政和他國權益，明顯暗藏深意。

中國國防部長董軍出席開幕式，發表主旨演講有五大重點，主要聚焦世界共同安全問題，以及盡快解決俄烏、以巴衝突，並且在以軍事國防為主軸的香山論壇，「首次」提出各國要一起注意應對氣候變遷。

相較前兩屆香山論壇開幕式內容，前中國國防部長魏鳳和出席2019年第九屆北京香山論壇的開幕演講，警告台獨分子，搞分裂是死路一條。

去年，中共中央軍委副主席張又俠出席第十屆北京香山論壇主旨演講表示，「不能在重大敏感問題上故意挑釁添亂」。台灣是中國核心利益中的核心，一中原則是國際社會普遍共識，若把台灣從中國分裂出去，「中國軍隊都絕不答應、絕不手軟」。

相較過去兩屆開幕式演講，董軍今日整場演講未提台灣問題，主旨演講聚焦全球共同安全，即使沒有明確提及台海情勢，還是話中有話，暗藏深意。

董軍指出，各國都有正當的主權和安全利益，神聖而不可侵犯。這些各國難以生存和發展的基本權利，應當得到充分的尊重，特別是要正視歷史和事實，真誠相交，不帶傲慢與偏見，不干涉他國內政，不侵犯他國的權益，豎起國與國友好相處和前提。我們將應求同存異，開放包容，共同生活在唯一的地球家園。

董軍提及，在多重風險面前，大國有大國的責任，各方有各方的義務，責任共擔，不是平均分攤。面對世界性挑戰，大國應作出表率，以維護全人類安全為己任，摒棄「零和博弈」，不搞以小欺大、以大欺小，恃強凌弱，大國之間良性互動，當好世界和平的穩定源。面對地區性問題，域內國家應聯合自強，維護地區的和平安寧，真正將地區的安全主導權牢牢掌握在自己的手中。

董軍也表示，當前許多安全問題超，特別是氣候變化、糧食安全、恐怖主義等非傳統安全問題，破壞巨大，成為全人類共同面臨的最大威脅。身處其中，沒有誰能是局外人和旁觀者，需要團結一心，共同應對。一方有難，大家都應伸出援手，幫一把，單一的問題也應多角度做好體系的防範，齊心協力共築安全的屏障。

▲中國大陸國防部長董軍。（圖／記者任以芳攝）

董軍繼續說，當今各國要共享平等的舞台，不該有三六九等，而是各國一律平等，不分東西南北都有一席之地。無論是發達國家、發展中國家，無論是大國還是小國都應平等的參與國際事務，平等表達利益訴求，平等維護正當權益，都應該在全球多計劃體系中，找到適合自己的位置。

董軍也強調，眼下一些國家和地區處在戰爭衝突，無數的民眾失去生命和家園，正因深知戰亂之苦，我們才格外珍惜和平安寧的生活。正因人道災難不斷的上揚，化解危機的努力才顯得更加的緊迫。

董軍進一步指出，「戰爭衝突沒有贏家，一味對抗，哪有出路？」矛盾越尖銳，越不能放棄對話和協商，任何衝突的終點都是和解，早一天坐下來談起來，和平將早一天到來。「解決烏克蘭危機，以巴衝突等熱點問題，全和促談，政治解決是唯一的出路，根本的出路。

當前世界上許多國家都在未來停火止戰，積極的奔走，維護和平的共識正在擴大，促進和解的聲勢正在壯大。我們相信只要各方共同向「促和」努力，一定能從爭議衝突中走向和平、和解。應秉持客觀公正的立場，客觀才能公正，公正才有公信，解決問題首先應認清事情的本源與真相，找到解決方向和要次，關鍵是要本著公心，不謀地緣利益，不搞雙重標準，以此贏得各方信任，凝聚更多共識，為當事方和談和解，創造更多的有利條件。公道自在人心，我們要順應民意呼聲，始終站在歷史正確的一邊，積極擔當作為，共護世界的和平安寧。

最後，董軍表示，中國軍隊全面推進新時代國際軍事合作，積極的履行大國軍隊的國際責任，願敞開大門與各國軍隊一道共築和平共享未來。

本屆北京香山論壇今上午9點開幕，與會人數和級別也超過往年，共有100多個國家、國際組織官方代表團的500多名代表，以及200多名中外專家學者出席。其中，包括30多名國防部長、軍隊總長在內的官方代表團，以及紅十字國際委員會副主席、亞信秘書長、上合組織副秘書長，北約、歐盟等國際和地區組織代表將出席會議。此外，參會嘉賓中還有30多名前政要和數十位知名學者。來自全球的軍隊及防務部門領導人、國際組織和智庫負責人、國內外相關領域知名專家學者，將圍繞安全、防務領域熱點議題進行交流研討。