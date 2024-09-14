關中：中美不會爆發戰爭　美在台海沒優勢「不敢輕易打仗」

▲考試院前院長關中。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

考試院前院長關中14日出席「強權即公理：這就是美國」，並發表主旨演講，他認為，中美基本上是長期競爭，不會輕易爆發戰爭，對兩個核子大國來說，這都是不可承受之重。他更強調，美國軍力雖強，但在台海沒有任何優勢，所以絕不敢輕易在台海打仗。

關中當天上午在「強權即公理：這就是美國」發表主旨演講，對於中美目前的對抗，他提到，中美基本上會是長期競爭，不會輕易爆發戰爭，「戰爭對兩個核子大國來講，都是不可承受之重。」

關中提到，中國的強大、快速發展，令美國不但感覺受威脅，還感到不知如何自處，「照這種情勢發展的話，中國趕上美國是遲早的問題，美國的政治人物怎麼能承認這一點？」

關中指出，美國副總統賀錦麗先前曾說「如果她當總統，美國還要贏得21世紀」，這是美國人的傲慢和自大，但是今天一個國家的力量，最重要的是生產力、製造業，還有組織動員的能力，「中國今天的製造業是美國的3倍、日本的6倍、德國的9倍。」

關中說，在軍事力量方面，美國固然是最強的，但是在台海，美國沒有任何優勢，所以美國絕對不敢在台海輕易打仗；動員能力方面，中國勞動力，高中、高職以上的動員能力有超過5億人，高階人才的動員能力，大學、碩士，高科技有1.7億人，是美國沒辦法比的。

關中認為，美國是沒辦法跟中國打仗的，美國負責國家政策的人不可能不了解，但是卻不願意承認，「你看美國的報章雜誌，從來沒有看到對中國的成就有任何的肯定；但中國任何缺點都要放大，中國的經濟觸頂了、中國的經濟要崩潰了、中國的人口在減少了，都是壞的。」

關中強調，反觀中國，目前為止都沒有為難美國，習近平講「我們兩個國家有一百個、一千個理由可以和平相處，為什麼要對抗？」都是美國在為難中國，天天挑釁中國，因為美國不允許中國追趕上來，這就是當前中美競爭的態勢。