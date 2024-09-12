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中美學者激辯「台海問題」　美前國務卿：北京與台北分歧越來越大

▲▼ 第十一屆香山論壇、大陸復旦大學國際問題研究院院長吳心伯與美國前助理國務卿華自強共同參與一場論壇。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸復旦大學國際問題研究院院長吳心伯與美國前助理國務卿華自強對於「台海局勢」，出現針鋒相對情景。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第11屆北京香山論壇今(12)日登場，。大陸復旦大學國際問題研究院院長吳心伯與美國前助理國務卿華自強共同參與一場論壇，針對「台海問題」，吳心伯指責，「美國說一套、做一套」，越來越傾向公開支持台灣獨立，假設真的發生台獨，對於中美來說是一場災難。華自強則回應，拜登政府已表示不支持台灣獨立，真正改變的是台灣的政治生態，北京和台北分歧越來越大，建議美中應該在台海問題上多溝通，才能穩定雙邊關係。

本屆北京香山論壇12至14日舉行，大會第一天多場分論壇登場，吳心伯與華自強（John Richard Waters）出席由中央廣播電視總台CGTN主持人劉欣主持的高端訪談「中美關係」，聚焦今年11月美選不只牽動世界局勢，中美關係與台海問題也是熱門話題之一。

首先談及中美關係是競爭還是合作？華自強表示，許多美國官員與專家對華政策有不同框架，最重要的是必須擁有正確認知才是，但是目前兩國對於中美關係有不同的框架，雙方必須清楚認知「競爭並不是零和博弈」。

吳心伯則說出不同觀點，如何定義兩國關係，直接決定如何處理兩國關係，就目前美國立場，中美雙邊關係的本質是競爭。就中國角度來看，只是一種『委婉』的說法。實際上，美國已經是圍堵或打壓中國。」

他接著舉例，中美貿易戰、科技戰，對華實體制裁手段以及在中國周邊的軍事行動，「美國的政治精英對中美關係的定義是『競爭性』或是敵對，把兩國當成對手，所以有正確認知非常重要的。」

華自強也回應，「美方能理解中方的觀點，我們必須要看認知，也要看具體的政策。美中確實在在台灣問題上長期處於分歧，現在的框架不合乎雙方需求。即使目前台海處於和平穩定，但是看具體政策促施，實際上已經「超出」基本認知。

會議中場，主持人劉欣誇讚華自強中文說得非常好，並且說「中國人常講家家和萬事興，如果氛圍好，才有利於雙方合作。」華自強則秀一句中文，「中國人說聽其言，觀其行。」主持人則回應，「這是中國人經常對美國說的一句話。」

此時，吳心伯趁機反擊美國言行不一，「拜登對習近平說美國不支持台灣獨立，實際上是說一套，做一套」。

華自強也回擊，美中在「台灣問題」經歷很長交流，從美國角度來看「台灣問題」，以幾個歷史文件為基礎，包括美中建交公報，對台關係法等，現在一些文件已經解密，整個歷史大框架沒有改變。

「事實上改變什麼？是台灣的政治生態，北京和台北的分歧越來越大。」華自強繼續闡述觀點，「北京與台北在『台灣問題』上分歧越來越大，不利於台海穩定。中國認為美國把台灣當棋子，事實上拜登政府表示，美國不支持台灣獨立，也不會把台灣當作談判籌碼。」

▲▼ 第十一屆香山論壇、大陸復旦大學國際問題研究院院長吳心伯與美國前助理國務卿華自強共同參與一場論壇。（圖／記者任以芳攝）

▲ 吳心伯直言美國在「一中原則」共識上，越走越遠。（圖／記者任以芳攝）

吳心伯繼續反擊， 認為中美雙方在「台海問題」上最重要共識，必須依據中美三個公報的核心內容，一個中國原則以及和平解決「台灣問題」。但過去10年華盛頓對於「台灣問題」的支持上，中美之間的共識越來越遠。

「越來越多美國戰略者發現台海問題，有利於美國對華戰略，把台灣當作重要的工具籌碼，遏制中國在亞太地區的影響力。」吳心伯不客氣地直言，「這使得中國認為美國不再堅持『一中政策』，越來越傾向鼓勵台灣獨立，不管是公開或秘密，美方在中美關係上大打『台灣牌』，中方必須對策和行動來應對新變化。」

華自強則認為，「目前局勢還沒有到徹底變壞的關鍵點，美中應該有些作為，趕緊避免情況進一步的惡化。」他也舉例，美中關係最壞的時間點是2022年裴洛西前議長訪台，雙方在「台海問題」上十分緊張，又加上2023年「間諜氣球事件」。

「美中雙方盡力避免誤判，引發任何衝突，因為不會有任何人想看到。」華自強指出，自此之後，雙邊在高層進行一系列的互動溝通，情況有所緩和，目前美中關係也在過去兩年以來，逐步取得新的進展和進步。」

華自強也舉例，白宮國家安全顧問蘇利文今年8月底訪華，和中國外長王毅建立起戰略性共識 ，有利理解雙方真實想法，包括美方一些高層官員認為，「針對台海問題只要持續努力溝通，無論在基層或高層，至少保持雙邊關係的穩定。」

吳心伯也認同溝通有助於中美關係緩和穩定，但更需要「政治智慧」。比如說尼克森和季辛吉訪華進行談判，同時簽署「一中」協議，這就是現在中美最需要的戰略溝通。

他也指出，隨著時局變化，提出三點看法。首先，關上台獨大門，台獨死胡同，完全不可能發生。如果台灣嘗試獨立，對中美雙方都是災難。

第二點，北京、華盛頓和台北，如何共同努力有利於和平解決「台灣問題」的環境和氛圍。「在1980年代，我們認真考慮這些問題，如今應該再回到這個軌道，推動和平解決台海問題。」

第三點，這個問題應該由台海雙方來解決，通過談判和協商來解決，但談判不應該直接讓美國進行。當然美國在台海問題上是重要的一方。「針對這個問題，我最擔心的是台北、北京、華盛頓在為最壞的局面做準備。」

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