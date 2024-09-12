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解放軍中將談台灣問題　何雷：美國不要有任何幻想、僥倖心理

▲▼ 前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第11屆香山論壇今12日到14日在北京國際會議中心舉行，前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷中將接受採訪時表示，有機會一定跟美方代表中國、台灣和蒙古事務的國防部副助理部長蔡斯(Michael Chase)交流。談及台海問題時，他也說，「美國不要在台灣問題上有任何幻想、任何僥倖心理。」

本屆北京香山論壇於9月12日拉開帷幕，與會人數和級別也超過往年，至少有100多個國家、國際組織官方代表團的500多名官方代表，以及200多名中外專家學者參會。代表美國出席的中國、台灣和蒙古事務的國防部副助理部長蔡斯(Michael Chase)已經抵達北京，規格層級比往年高。另，俄羅斯副防長與烏克蘭也派代表出席，引起中外媒體高度關注。

大陸軍事科學院原副院長何雷今接受媒體採訪，首先點名美國在「台灣問題」的作為。「（如果）中美發生誤判，責任完全在美方。美國不要干涉中國的內政，不要挑起事端，經常對台出售軍武，又派官員到台灣，釋放一些錯誤的信號，甚至縱容和支持台灣和大陸之間的分歧。」

「我們中國人民解放軍歷來是以堅定的決心、堅強的意志、強大的能力和有效的手段，堅決捍衛國家的主權安全統一和發展利益。在這方面美國必須要有清醒的認識。」何雷說

「美國在這方面不要存有任何幻想，任何的僥倖心理，否則美國也不會得到好的結果。」何雷進一步指出，中方態度始終是以最大的誠意、最大的耐心爭取和平解決台灣問題，但不排除使用其他手段應對外部勢力的干預和極少數「台獨」分子的分裂行徑，而不是針對台灣廣大同胞。

談及中美近期逐步恢復軍事通話，何雷提出三點見解，並且親自示範扣上自己衣服的鈕扣。他說「第一顆鈕扣如果扣不好，其他的鈕扣不可能扣好。因此，第一個紐扣就是戰略認知問題，也就是中美兩國兩軍關係的定位，你是朋友、夥伴還是對手，要合作還是競爭？這是正確處理兩國兩軍關係的最根本的前提。」

何雷接著指出，第二點必須落實中美兩國元首達成的（舊金山會晤）共識，「既然落實就要說到做到，不能說一套，做一套，當面一套，背後一套」；第三點要講誠信；第四點是管控分析，中美才能沿著正確相處之道向前走。

這次美方派出代表層級比往年高，蔡斯主責中國、台灣和蒙古事務，對於台海問題十分了解。何雷也指出，「去年遇到美國代表卡萊斯都有交換意見，這次如果見到蔡斯，我不放棄和他交流的機會。」

本屆北京香山論壇以「共築和平、共享未來」為主題，設置4場全體會議、8場平行分組會議、6場學術研討會，以及高端訪談、中外名家對話、青年軍官學者對話、「上海合作組織+」青年智庫沙龍等特色學術活動。

本屆論壇共有100多個國家、國際組織官方代表團的500多名代表，以及200多名中外專家學者出席。其中，包括30多名國防部長、軍隊總長在內的官方代表團，以及紅十字國際委員會副主席、亞信秘書長、上合組織副秘書長，北約、歐盟等國際和地區組織代表將出席會議。此外，參會嘉賓中還有30多名前政要和數十位知名學者。來自全球的軍隊及防務部門領導人、國際組織和智庫負責人、國內外相關領域知名專家學者，將圍繞安全、防務領域熱點議題進行交流研討。

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