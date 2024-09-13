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親俄駭客網攻台灣！德情報局曾示警北約　我方將跟國際協力應對

▲數發部長黃彥男上任100天，對外說明自520上任後的相關政策施政進度與成果。（圖／數位發展部提供）

▲數發部長黃彥男上任100天，對外說明自520上任後的相關政策施政進度與成果。（資料照／數位發展部提供）

記者陶本和／台北報導

親俄羅斯駭客組織「NoName057」，近日不滿總統賴清德於中俄領土的發言，接連攻擊台灣政府各單位、證交所與銀行網站。對此，國安系統也已啟動，協助資安單位關注事態發展，加強防護應變。據安全單位表示，這幾天德國情報局就有示警，俄軍方駭客對北約歐盟國家發動網攻；因此，我方將與國際社會共同協力應對。

數位發展部資安署今（13日）表示，近日NoName057和RipperSec等國際駭客族群對台灣部分公私部門網站進行DDoS侵擾，導致連線不穩定情形，國安單位與數發部資安署於第一時間已掌握訊息，並啟動既有的聯防體系應變。

對此，經向國安單位詢問，證實相關系統已啟動，協助與資安單位共同關注事態發展、加強協助防護應變，適時提升警戒層級。

安全單位表示，有關注到境外勢力對區域的干擾，協助機關跟各國協力應對境外網路威脅。在其他各國中，這幾天就有德國情報局警告俄軍方駭客對北約歐盟國家發動網攻、威脅區域安全。

安全單位也指出，去年日本在廣島主辦G7峰會前就發生遭受網路攻擊 ；而澳洲政府近年也遭遇越來越多起嚴重網路攻擊，因此在七月時澳洲政府與盟友合作，公開指責中國國家資助的駭客組織「先進持續性威脅40」對澳洲政府及民間部門持續發動網路攻擊，並公佈其攻擊手法及案例。

安全單位強調，對於境外勢力對區域的不當騷擾行為，政府除譴責這類非法行徑外，也將與國際社會共同協力對應。

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