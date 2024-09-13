親俄駭客「攻擊台灣」背景曝光！台企頻遭打擊　台積電曾損失25億

▲2大親俄駭客「攻擊台灣」背景曝光，台企近年頻遭攻擊，台積電曾中毒損失超過25億。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

總統賴清德日前在鏡頭前說出，中國為何不拿回清朝璦琿條約割讓給俄羅斯的土地，引起2大親俄駭客團體NoName057、RipperSec不滿，連日對台灣政府部門、銀行發動攻擊。事實上，台灣政府及企業近年頻繁遭到駭客攻擊，台積電2018年就曾發生電腦遭病毒攻擊當機，短短3天損失高達25.96億元。

台灣證交所、彰化銀行、兆豐金（2886）12日下午陸續傳出遭境外駭客團體發動攻擊，導致上述部門或公司的網站部分功能一度癱瘓。證交所12日晚間證實消息，表示確實有大量國外IP發動DDoS攻擊（分散式阻斷服務攻擊），導致全球資訊網服務不穩定，經緊急處置後於12日下午3點22分恢復正常。

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▲台灣證券交易所12日遭境外IP攻擊。（圖／資料照片）

本次發生攻擊的親俄駭客團體NoName057(16)成立於2023年3月，同月針對烏克蘭各大新聞網站發動第一次大規模DDoS攻擊，後續也陸續針對美國、加拿大、丹麥、捷克等國的政府部門、媒體機構或私人網站發動攻擊，如今因為總統賴清德一席話，就點名並連日攻擊台灣的政府部門網站。

另一個參與攻擊台灣的駭客團體RipperSec成立於2023年6月，總部位在馬來西亞，立場較親近巴勒斯坦與穆斯林，直到近期宣布成立全球駭客聯盟，跟包含親俄的StucxTeam、NoName057(16)等全球14國的駭客團體結盟，才於12日加入針對台灣政府、銀行網站的攻擊。

事實上，台灣因地緣政治與區域鄰近性，經常遭受各種新式資安攻擊，總統賴清德曾在2020年的台灣駭客年會上透露，台灣每月平均遭受3億次駭客掃描、3000萬次攻擊，面臨的駭客威脅非常大，例如2022年就曾發生總統府網站遭DDoS攻擊，導致網站一度癱瘓20分鐘。

除了政府部門遭受攻擊外，台灣企業也經常是駭客的目標，像是鴻海集團旗下的半導體設備大廠京鼎今年2月遭駭客入侵，對方除了竄改京鼎網站外，更宣稱竊得5TB內部資料，另外上櫃公司富野（2736）、美琪瑪（4721）今年1月也曾公告旗下分公司或公司遭受網路攻擊。

▲台積電2018年因發生電腦感染病毒，損失大約25億元。（圖／路透）

台積電2018年8月3日也曾經傳出電腦遭埋伏的病毒感染，當時有一個剛裝設的新機台感染了WannaCry變種病毒，加上新機台上線的SOP程序發生人為疏失，導致病毒火速擴散到其他機台、自動搬運系統及相關電腦系統，造成部分產線停擺，短短3天損失金額高達25.96億元。