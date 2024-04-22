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沒擋下哈瑪斯！　以色列軍事情報局長請辭

▲▼ 以色列國防軍軍事情報局長哈利瓦（Aharon Haliva）。（圖／翻攝自以色列國防軍）

▲以色列國防軍軍事情報局長哈利瓦。（圖／翻攝自Israel Defense Forces）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防軍軍事情報局長哈利瓦（Aharon Haliva）據傳將於22日提出辭呈，成為以哈衝突爆發後請辭的最高階官員。自2023年10月7日哈瑪斯攻入以色列之後，以色列情報部門未能預測防堵突襲飽受批評，當時哈利瓦就曾經表示將承擔全數責任。

紐約時報報導，哈利瓦致函以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi），內容提及想要離開軍隊，「在戰爭爆發開始時，我就已經表達承擔責任、結束我的角色的要求，如今又隔了6個半月的時間，隨著調查開始，我要求結束我的工作，從以色列國防軍退役。」

以色列時報指出，現階段還不清楚哈利瓦會在何時正式請辭，因為以色列國防軍需要找到接替人選。

2023年10月7日哈瑪斯攻入以色列那天，哈利瓦正在埃拉特（Eilat）度假，約在凌晨3時左右接獲關於加薩可能即將發動襲擊的通報，但據傳他並未與以軍高層針對這些跡象進行磋商，也沒有通話聯繫。外傳哈利瓦後來告訴身邊的人，即便參加磋商也只會得出哈瑪斯是在進行演習的結論，處理這件事情可以等到明天早上。沒想到當日哈瑪斯真的攻入以色列，殺害約1200人並擄走約250名人質。

►以色列總理誓言救出人質　未來幾天內對哈瑪斯升高軍事壓力

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以色列國防軍情報局哈利瓦

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