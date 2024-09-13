矯正署靖安小組演練驗收　嘉義監獄無人機監控...弭平40人暴動

▲ 矯正署嘉義監獄舉辦第14期靖安小組訓練 。（圖／法務部矯正署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義監獄辦理「第14期靖安小組訓練」，從全國51所矯正機關挑選100位優秀同仁展開15日集訓，於本(13)日上午召集前期組員共200位警力驗收演練，並由法務部長鄭銘謙校閱靖安小組成軍演練。今年首採科技鎮暴戰術，迅速弭平40位囚犯暴動，展現獄政人員危機應變能力。今年擇由場面震撼。

▲法務部長校閱鄭銘謙矯正署嘉義監獄第14期靖安小組訓練 。（圖／法務部矯正署提供）

鄭銘謙高度重視獄政工作之戒護安全，進而穩健推動人民有感的柔性司法教化，特引國際間近來時傳囚犯暴動事件為戒，督責各監所強化危機應變能力。

▲矯正署第14期靖安小組訓練，首見科技監控用以鎮暴 。（圖／法務部矯正署提供）

鄭銘謙親自到場督軍，校閱組員精湛之八極拳術、綜合逮捕術及警棍使用術；另也安排獄政史上首次的科技鎮暴演練－由40位同仁扮演暴徒，模擬監獄發生大規模暴動，分別於不同階段使用以下設備、技術彌平暴亂。

▲矯正署第14期靖安小組訓練，首見科技監控用以鎮暴 。（圖／法務部矯正署提供）

(一) 初期：運用數位監視系統進行人臉辨識，鎖定暴徒身分，並啟動無人機巡航避免其餘收容人藉機滋事。

(二) 中期：本署運用遠端監控，即時掌握現況，迅速啟動聯防機制，集結適當警力，並訂定攻堅戰術。

(三) 末期：鎮暴結束後，以指紋辨識確認壓制、逮捕之暴徒身分，加速完成違規調查與心輔資源能精準介入。



鄭銘謙肯定此次驗收足為矯正機關邁向專業化與科技化的藍圖，並期勉小組成員未來將派駐全台北、中、南、東四區，供法務部緊急調派、支援各地監所，全面防堵任何暴力流血事件，成為保衛我國社會安定之重要力量。