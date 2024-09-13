　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

矯正署靖安小組演練驗收　嘉義監獄無人機監控...弭平40人暴動

▲▼ 矯正署嘉義監獄第14期靖安小組訓練，首見科技鎮暴 。（圖／法務部矯正署提供）

▲ 矯正署嘉義監獄舉辦第14期靖安小組訓練 。（圖／法務部矯正署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義監獄辦理「第14期靖安小組訓練」，從全國51所矯正機關挑選100位優秀同仁展開15日集訓，於本(13)日上午召集前期組員共200位警力驗收演練，並由法務部長鄭銘謙校閱靖安小組成軍演練。今年首採科技鎮暴戰術，迅速弭平40位囚犯暴動，展現獄政人員危機應變能力。今年擇由場面震撼。

▲▼ 矯正署嘉義監獄第14期靖安小組訓練，首見科技鎮暴 。（圖／法務部矯正署提供）

▲法務部長校閱鄭銘謙矯正署嘉義監獄第14期靖安小組訓練 。（圖／法務部矯正署提供）

鄭銘謙高度重視獄政工作之戒護安全，進而穩健推動人民有感的柔性司法教化，特引國際間近來時傳囚犯暴動事件為戒，督責各監所強化危機應變能力。

▲▼ 矯正署嘉義監獄第14期靖安小組訓練，首見科技鎮暴 。（圖／法務部矯正署提供）

▲矯正署第14期靖安小組訓練，首見科技監控用以鎮暴 。（圖／法務部矯正署提供）

鄭銘謙親自到場督軍，校閱組員精湛之八極拳術、綜合逮捕術及警棍使用術；另也安排獄政史上首次的科技鎮暴演練－由40位同仁扮演暴徒，模擬監獄發生大規模暴動，分別於不同階段使用以下設備、技術彌平暴亂。

▲▼ 矯正署嘉義監獄第14期靖安小組訓練，首見科技鎮暴 。（圖／法務部矯正署提供）

▲矯正署第14期靖安小組訓練，首見科技監控用以鎮暴 。（圖／法務部矯正署提供）

(一) 初期：運用數位監視系統進行人臉辨識，鎖定暴徒身分，並啟動無人機巡航避免其餘收容人藉機滋事。
(二) 中期：本署運用遠端監控，即時掌握現況，迅速啟動聯防機制，集結適當警力，並訂定攻堅戰術。
(三) 末期：鎮暴結束後，以指紋辨識確認壓制、逮捕之暴徒身分，加速完成違規調查與心輔資源能精準介入。

鄭銘謙肯定此次驗收足為矯正機關邁向專業化與科技化的藍圖，並期勉小組成員未來將派駐全台北、中、南、東四區，供法務部緊急調派、支援各地監所，全面防堵任何暴力流血事件，成為保衛我國社會安定之重要力量。

 
ET快訊
女警疑遭霸凌　衝上9樓被同事拉回
柯爸爸罹癌肺積水化療　醫推測第四期：狀況不是很好
超過5成民眾不認柯文哲遭政治迫害　民眾黨：檢調操縱讓輿論一面
吳謹言「腹部隆起」畫面流出！
快訊／雨彈升級！6縣市豪大雨特報
大蛇丸同框「前任」比愛心！　阿部瑪利亞送祝福：一輩子的朋友
快訊／新北驚見女焦屍！　暗巷內活活燒死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打造溫馨安老生活圈　嘉基邀獨老民眾外出喜過中秋

台南學生輔諮中心會議　教育局長鄭新輝勉勵輔導人員預祝中秋快樂

矯正署靖安小組演練驗收　嘉義監獄無人機監控...弭平40人暴動

嘉基醫院提升醫療服務　攜手教會醫療院所協會　

清除積水防堵病媒　雲林環保局聯手公私部門展開清溝作業

晴光市集「賦予共好」　中秋公益市集聚焦社區創意與愛心回饋

虎尾建國二村改造計畫獲共識　縣府與文史團體合作調整計畫

中秋傳愛　幼兒園孩子手作餅乾感謝南消四大隊消防人員辛勞

豐泰文教基金會「傳愛益」　 為雲林600弱勢家庭送暖度中秋

移民署攜手台南市動保處　加強防範非洲豬瘟

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

李多慧用韓文猜台小吃　答錯罰吃蛇→驚恐尖叫

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

打造溫馨安老生活圈　嘉基邀獨老民眾外出喜過中秋

台南學生輔諮中心會議　教育局長鄭新輝勉勵輔導人員預祝中秋快樂

矯正署靖安小組演練驗收　嘉義監獄無人機監控...弭平40人暴動

嘉基醫院提升醫療服務　攜手教會醫療院所協會　

清除積水防堵病媒　雲林環保局聯手公私部門展開清溝作業

晴光市集「賦予共好」　中秋公益市集聚焦社區創意與愛心回饋

虎尾建國二村改造計畫獲共識　縣府與文史團體合作調整計畫

中秋傳愛　幼兒園孩子手作餅乾感謝南消四大隊消防人員辛勞

豐泰文教基金會「傳愛益」　 為雲林600弱勢家庭送暖度中秋

移民署攜手台南市動保處　加強防範非洲豬瘟

台電投入30億強化高雄電網！5年計畫曝光　停電事故已減近百件

打造溫馨安老生活圈　嘉基邀獨老民眾外出喜過中秋

大林健康素食講座　見證吃素也可以「練出大肌肌」

參與製造業AI應用新潮流　貿協率11家業者參加芝加哥工具機展

「蘇格登醇金13年」打造夏日凍飲豐味　品嚐凍飲極致體驗

歐風玻璃屋藏身社區！老屋牛棚改造庭園咖啡廳　埔里下午茶小秘境

台南學生輔諮中心會議　教育局長鄭新輝勉勵輔導人員預祝中秋快樂

棒棒堂確定合體！王子「細節、時間點」全說了　曝忐忑心情：畢竟有過不愉快

蓮花「新電動跑車」預告9／16亮相！主打輕量化、對手是保時捷718

身分證拿出來！最低5折爽吃掛爐烤鴨　數字對中「9」吃到飽半價

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

地方熱門新聞

暨大妹「Together 917 傳情活動」寫中秋卡片謝父恩

2024桃園地景藝術節　展出23件裝置藝術作品

中秋疏運　高鐵籲請自由座旅客多利用T-EX購票

1歲寶跟家長共餐　須注意均衡飲食及原型食物

南投溫泉季9／28起跑

「龜吉拉」降落　2024桃園地景藝術節迴龜

RedBull封街賽車「台中王齊麟」登布條推銷

日本千葉商科大學師生　參訪桃園市圖總館

桃園77巧克力共和國觀光工廠開幕

新北推低碳旅遊「漫遊山海線」　飽覽山海之美亮點一次看

世外桃源文教公益基金會　捐贈303台微波爐

基隆河兩岸河濱步道串接　碇內人行吊橋今開放

桃園婦遇詐邊講電話邊填單 行員察覺報警阻詐

台南市金城獅子會捐贈南消第六大隊團體勤務服裝

更多熱門

相關新聞

法務部長鄭銘謙校閱矯正署靖安小組

法務部長鄭銘謙校閱矯正署靖安小組

法務部長鄭銘謙13日到矯正署嘉義監獄，校閱靖安小組成軍演練。本次共有200名警力參與。除了展示精湛之八極拳術、綜合逮捕術及警棍使用術，另外也安排獄政史上首次的科技鎮暴演練，只見組員們在各項科技設備輔助下，迅速弭平40名囚犯的暴動，場面震撼。

曬合照力挺柯文哲！　柯志恩要法務部說清楚：偵查不公開是笑話？

曬合照力挺柯文哲！　柯志恩要法務部說清楚：偵查不公開是笑話？

民眾黨控北檢非法搜索、為柯文哲抱屈　法務部：一切依法妥適處理

民眾黨控北檢非法搜索、為柯文哲抱屈　法務部：一切依法妥適處理

釐清律師正當行使訴訟防禦權與洩密罪界線　檢辯學開研討會

釐清律師正當行使訴訟防禦權與洩密罪界線　檢辯學開研討會

法務部長鄭銘謙拜訪雲林更生楷模廖祥致

法務部長鄭銘謙拜訪雲林更生楷模廖祥致

關鍵字：

鄭銘謙嘉義監獄靖安小組

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《延禧攻略》定情！吳謹言喜嫁洪堯

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

快訊／黃偉哲國道車禍！公務車撞上大鐵箱

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

灌醉酒店妹帶回飯店　色男剛脫褲子慘了

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

「鴨頭」告別式影片曝　妻悲站棺木旁瞻仰遺容

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

男與女友戲水全裸墜樓亡　助興「孵蛋機」真實用途曝

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面