雲林更生楷模廖祥致書畫有成　法務部長鄭銘謙親拜訪鼓勵

▲法務部長鄭銘謙（右3），拜訪雲林更生人廖祥致（左1），參觀其書畫作品。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

法務部長鄭銘謙上任後，展開司法保護關懷之旅。他在7月間率隊抵達雲林，在更保雲林分會的協助下，訪視更生人廖祥致。廖祥致因案入獄後，在獄中對書法、繪畫產生興趣，出獄後更是大力發揚，甚至協助雲林分會製作相關書畫宣導品。鄭銘謙鼓勵他再接再厲，成為更生楷模。

鄭銘謙上任後宣示推動溫暖、有感的柔性司法，展開司法保護關懷之旅，實際走訪各地參與司法保護活動，以及訪視更生、馨生個案，傳遞政府關懷與溫暖。他在7月間，率領法務部督導參事林嚞慧、法務部視察歐惠婷、臺南高分檢檢察長黃玉垣及雲林地檢署檢察長文亮戴等人，在更保雲林分會主任委員涂金助陪同下，到廖祥致家中關懷勉勵。

廖祥致於服刑期間培養出對書法及繪畫興趣，並發現自己有著異於別人的藝術特長，住家客廳隨處可見精緻書畫作品，家中牆上的老虎畫作，透亮的眼珠、細膩的毛髮，可說躍然紙上。

然而在廖祥致超然藝術才能的背後，卻是緣起於20年前，正值血氣方剛的年紀因鑄下大錯，入監服刑的反思、沉澱，才改變原本年少輕狂的他。在獄中專注學習作畫，加上毅力與天賦使然，廖祥致在書法及繪畫上功力已獲得大家有目共睹，復歸社會後也積極參與更保雲林分會辦理的各項關懷活動，透過春聯揮毫，將一手好字及真誠的心意傳送給社區民眾。

鄭銘謙及同行長官除了勉勵廖祥致再接再勵外，更贈送由更保雲林分會製作，由廖祥致本人落款的宣導提袋，以示鼓勵及紀念；並也在廖祥致珍藏的球鞋上簽名，以表示法務部對廖祥致努力復歸社會成為更生人楷模的肯定與見證。

▼法務部長鄭銘謙（左）在廖祥致珍藏球鞋上簽名鼓勵。（圖／臺灣更生保護會提供）