　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

雲林更生楷模廖祥致書畫有成　法務部長鄭銘謙親拜訪鼓勵

▲▼法務部長鄭銘謙，拜訪雲林更生人廖祥致，參觀其書畫作品。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲法務部長鄭銘謙（右3），拜訪雲林更生人廖祥致（左1），參觀其書畫作品。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

法務部長鄭銘謙上任後，展開司法保護關懷之旅。他在7月間率隊抵達雲林，在更保雲林分會的協助下，訪視更生人廖祥致。廖祥致因案入獄後，在獄中對書法、繪畫產生興趣，出獄後更是大力發揚，甚至協助雲林分會製作相關書畫宣導品。鄭銘謙鼓勵他再接再厲，成為更生楷模。

鄭銘謙上任後宣示推動溫暖、有感的柔性司法，展開司法保護關懷之旅，實際走訪各地參與司法保護活動，以及訪視更生、馨生個案，傳遞政府關懷與溫暖。他在7月間，率領法務部督導參事林嚞慧、法務部視察歐惠婷、臺南高分檢檢察長黃玉垣及雲林地檢署檢察長文亮戴等人，在更保雲林分會主任委員涂金助陪同下，到廖祥致家中關懷勉勵。

廖祥致於服刑期間培養出對書法及繪畫興趣，並發現自己有著異於別人的藝術特長，住家客廳隨處可見精緻書畫作品，家中牆上的老虎畫作，透亮的眼珠、細膩的毛髮，可說躍然紙上。

然而在廖祥致超然藝術才能的背後，卻是緣起於20年前，正值血氣方剛的年紀因鑄下大錯，入監服刑的反思、沉澱，才改變原本年少輕狂的他。在獄中專注學習作畫，加上毅力與天賦使然，廖祥致在書法及繪畫上功力已獲得大家有目共睹，復歸社會後也積極參與更保雲林分會辦理的各項關懷活動，透過春聯揮毫，將一手好字及真誠的心意傳送給社區民眾。

鄭銘謙及同行長官除了勉勵廖祥致再接再勵外，更贈送由更保雲林分會製作，由廖祥致本人落款的宣導提袋，以示鼓勵及紀念；並也在廖祥致珍藏的球鞋上簽名，以表示法務部對廖祥致努力復歸社會成為更生人楷模的肯定與見證。

▼法務部長鄭銘謙（左）在廖祥致珍藏球鞋上簽名鼓勵。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼法務部長鄭銘謙，拜訪雲林更生人廖祥致，參觀其書畫作品。（圖／臺灣更生保護會提供）

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

相關新聞

減重名醫被控詐欺　劉乂鳴判刑4年10月將入監

減重名醫被控詐欺　劉乂鳴判刑4年10月將入監

減重名醫劉乂鳴，憑著「間歇性斷食」以及自創的「逆轉療法」，從105公斤臃腫身材變成猛男，被稱為「醫界梁家輝」。但有患者指控他的「逆轉療法」無效，檢方因此依「詐欺取財罪」起訴，一審判刑5年，案經上訴，高等法院20日二審改判刑4年10月，全案定讞。

稱趙少康「拋妻棄子」挨告　周玉蔻二連敗

稱趙少康「拋妻棄子」挨告　周玉蔻二連敗

法務部長鄭銘謙橋頭司法保護活動

法務部長鄭銘謙橋頭司法保護活動

保母顧4月嬰急救不當死亡　輕判1年半定讞

保母顧4月嬰急救不當死亡　輕判1年半定讞

女士官砸315萬抓姦不成　法院判徵信社要還280萬

女士官砸315萬抓姦不成　法院判徵信社要還280萬

關鍵字：

法律人權更生人更保更生保護會甦活人生雲林地檢署鄭銘謙廖祥致

讀者迴響

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面