OpenAI再推新模型！國際數學奧林匹克資格考答對率83％

圖文／鏡週刊

OpenAI表示，該公司開發了一系列新的AI模型OpenAI o1，即日起提供使用。這些模型能夠通過複雜的任務並解決比以往更難的問題，包括科學、程式和數學領域。

OpenAI在ChatGPT和API中推出了這個系列的第一個模型，該模型是預覽版本，OpenAI期望會有定期的更新和改進。OpenAI表示，他們訓練這些模型在回應之前花更多時間思考問題，類似於人類的思維過程。通過訓練，它們學會了精煉自己的思考過程，嘗試不同的策略並識別自己的錯誤。

在測試中，新登場的模型更新將在物理學、化學和生物學的任務中表現類似於博士生。我們還發現它在數學和編寫程式方面表現優異。在國際數學奧林匹克（IMO）的資格考試中，GPT-4o僅正確解決了13％的問題，而新的推理模型則達到了83％。它的城市能力在比賽中被評估達到Codeforces競賽的第89百分位。

作為一個早期模型，OpenAI o1-preview尚未具備ChatGPT所擁有的許多有用功能，例如網頁瀏覽和文件、圖像上傳。在許多常見情況下，GPT-4o在短期內會表現更優異。但對於複雜的推理任務，新模型展現全新高水準，表現出顯著進步，因此OpenAI將這個系列命名為OpenAI o1。

OpenAI表示，為了匹配這些模型的新能力，該公司加強了安全工作、內部治理和聯邦政府合作。這包括使用我們的準備框架進行嚴格的測試和評估，並由安全性委員會進行董事會級的審查過程。

OpenAI強調，該模型增強的推理能力對於處理科學、程式、數學等類似領域的複雜問題可能特別有用。例如，o1可以被醫療保健研究人員用來註釋細胞測序數據，物理學家用來生成量子光學所需的複雜數學公式，以及各領域的開發人員用來構建和執行多步驟工作流程。



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