專訪焦糖楓串燒／不到1坪小烤攤　女力拚成營收近3億

圖文／鏡週刊

中秋烤肉節將至，說到烤肉，雙北名氣大、擁有26間連鎖店的焦糖楓串燒，近來推出的生肉串、烤醬，成為許多家庭準備烤肉食材時的新選擇。

創辦人陳妍霖的父親經商失敗，負債4億元，她謹記前輩傳授「開連鎖店才能賺錢」，14年前向媽媽借2萬多元私房錢，成立焦糖楓串燒，但因排煙不良，3天就收攤。她不氣餒，在永吉路1坪大的小攤重新出發，靠著獨特醬粉一炮而紅，10年來發展連鎖店，去年烤出2億元營收，今年在央廚代工加持下，往3億元挺進。

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▲2011年剛創業擺攤、才3天就因為烤肉煙太大，招致整條街商販的抗議，不得不關店。但不氣餒的她，改進排煙設備後，不久後，又把攤子重新開回來。（圖／焦糖楓提供）

中秋節就是要烤肉！對焦糖楓串燒的中央廚房來說，也是如臨大敵的日子。佳節將至，光備貨量就增加兩倍。消毒後直進北市內湖科技園區的中央廚房，陳妍霖從自動串肉生產線上，拿起串好的雞腿肉排、雞心，仔細檢查串的位置，也掰了掰插籤柄的韌性。從小販烤起的她深知：「這細節很小，卻會影響第一線烤肉師傅的作業手感與順暢度，非專業烤手的客人買回去也方便烤、方便吃。」

▲轉型內用店後，完全脫離路邊攤樣，食材保潔度更好，又能坐下來好好享受美食，頗得女性客人歡心。

▲焦糖楓的烤甜不辣，吃起來有爆香顆粒口感。蔥肉捲肉汁與蔥香盡情融合，滋味層次豐富。（甜不辣28元/串）（蔥肉捲35元/串）

陳妍霖自豪說：「我們是全台第一間串燒食品智慧工廠，有自動串肉機下，一天可串3萬支，也幫居酒屋代串。光我們自己店，牛肉每月要用超過3噸，每天出貨逾1,500串，雞心、雞腿肉排是人氣串燒，每天賣上千串。」

▲中央廚房耗資500萬元裝設自動化串肉機，目前模具已能串製10種以上的肉類，不只供應自家店所需，還幫數家居酒屋代工。

今年開業邁入第14年、以不油炸烤串為特色的焦糖楓，從臨江（通化）夜市不到1坪大的小攤車，發展成擁有中央廚房暨企業總部、26家連鎖店的平價串燒連鎖龍頭品牌。今年中秋節訂貨量比去年增加5成，營業額有望由去年的2億多元、朝3億元新高邁進。

▲陳妍霖採用美式速食店炸雞粉供應商的調味粉為基底，開發出自家醃粉，再結合數十種漢方自製出烤肉粉，形成獨家串燒調味配方。

看外表，會被陳妍霖帶著知性、一丁點油煙都不沾的千金氣質騙了，但當她拿著比臉大的阿根廷魷魚說：「這是我們海鮮類的NO.1。」接著幫忙鋪排即將蒸烤鎖汁的雞腿，又一副專業燒烤人架勢。不過其實她創業並非一帆風順，烤串才剛創攤，3天就倒了，不是學藝不精，而是⋯⋯。

▲知名度大開後，焦糖楓最近更與便利超商合作推出炙烤燒豚飯糰、爆汁熱狗、翅小腿、秘製後腿捲等鮮食。

焦糖楓串燒執行長陳妍霖3天就把創業攤做倒了，她怎麼重新爬起，成為如今串燒界的3億天后？詳細報導可點入以下連結閱讀：【台灣名店】把烤台當人生頒獎台 她創造出直逼3億的串燒版圖



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