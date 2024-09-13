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烤串也有難賺時？　連鎖名店：就是最熱和最冷那2週

14年前，焦糖楓執行陳妍霖從夜市攤車烤起，如今已發展成擁有旗下26家連鎖店、自建食品工廠的串燒品牌。

圖文／鏡週刊

2011年從通化（臨江）夜市不到一坪攤車起家，現在一年業績正往3億元靠近的台北知名平價焦糖楓串燒，現在早就看不到攤車了嘍！甚至旗下26家分店，連原本讓它紅極一時、大賺、像手搖茶僅供外帶的店都僅剩四家，其他全都開成能坐人的內用店。可是這樣一來內用店店開、加盟成本不是會大增嗎？焦糖楓執行長陳妍霖回答：「是，但3年疫情之後，我發現客人用餐風在改變，喜歡三五好友，舒服放鬆地吃吃串燒、聊聊天。」

原來，疫情來來回回期間，焦糖楓串燒卻在林口開出第一家內用店，那時最嚴重的階段餐廳禁食，根本沒半個人會坐在店內、全是外帶。也因為外帶人很多，所以看似開錯時機的林口店，店開成本雖然較純外帶店高，但因為外帶根本接到手軟的關係，營收狀況依舊不錯，才躲過了一開便倒的風險。事實上，疫情期間焦糖楓串燒整個竄起，不只林口店、其他店也天天爆單。不過，疫情結束後，陳妍霖卻發覺，攤車、外帶店不太好做，還有一、兩家門市時不時賠錢，而此時，林口內用店的來客數、利潤卻不斷穩定向上成長，看到趨勢發展的陳妍霖，開始轉型內用店。

當年在夜市設攤，開張三天就暫停營業，因為陳妍霖那時不知道要裝排煙設備，弄得整街都是煙，後來經過一段時間努力才重新把它開回來。（焦糖楓提供）

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▲當年在夜市設攤，開張三天就暫停營業，因為陳妍霖那時不知道要裝排煙設備，弄得整街都是煙，後來經過一段時間努力才重新把它開回來。（圖／焦糖楓提供）

「我們內用店女性客人不少，裝潢風格比較像咖啡廳，走的是自助式，沒有桌邊服務、偏速食的概念，兩、三個好友也不用特別約，坐下來就可以聚餐、享用串燒。」外帶門市移點轉型內用店，有負業績的門市也都翻正了。顯然，介於路邊攤跟居酒屋之間的平價定位策略成功，不只脫離路邊攤形象，還成功將原本200元的客單價，拉高到350-380元。而且她還透露：「我們的回轉率比居酒屋快3倍以上，一個晚上可以翻到五輪。開店成本的確會拉高，但是投報率相對也會比較快。」

碳烤、串燒儘管耗工，不過淡季不是很明顯，以焦糖楓為例，淡旺季不會相差太大大概10%的營業額落差，而所謂的淡季，陳妍霖說：「就最熱的那一周，吃碳烤類覺得太熱。還有最冷的那一周，大家偏好薑母鴨、火鍋、羊肉爐。


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