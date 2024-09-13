白營議員索資要打各縣市400％以上容積案　綠營：議員監督市政是職責

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城容積案涉弊遭羈押禁見，近日民眾黨各縣市議員開始大量索資，針對容積率超過400%的建案調查，其中就有新竹縣，對此，民進黨團今（13日）回應，議員監督市政是職責，但台灣容積獎勵有明確法規，別因為柯文哲京華城案涉及違法、圖利的單一弊案，就把容積獎勵妖魔化，先是在高雄國賓案被打臉、上週攻擊馬偕兒童醫院又被打臉，「臉真的不痛嗎？」

民進黨團幹事長吳思瑤表示，藍白紅循著四個奧步打擊台灣司法，包含圍魏救趙帶風向、放大個別檢調人員之不當、拿其它案件錯誤類比及中國隔海附和，但這四招一再被打臉，藍白在地方議會要審視地方政府容積移轉獎勵案，議員監督市政是職責，但台灣容積獎勵有明確法規，別因為柯文哲京華城案涉及違法、圖利的單一弊案，就把容積獎勵妖魔化。

吳思瑤說，相關制度是透過獎勵增加公共利益、促進都市進步，不應當因為京華城弊案被汙名化，白營要在各縣市圍魏救趙，卻先是在高雄國賓案被打臉、上週攻擊馬偕兒童醫院又被打臉，「他們的臉真的不痛嗎？」

吳思瑤直言，他們大量拿其它容獎案件錯誤類比，不是舊案重炒就是想方設法找新案轉移焦點，還犧牲容積獎勵這樣的政策工具，請民眾黨適可而止，已經要讓台灣司法公信力葬送了，還要讓都市計劃工具陪葬嗎？「制度是對的、好的，只是被柯文哲用壞了、搞爛了」。

對於國會新會期，吳思瑤表示，藍白合新會期磨刀霍霍對抗民進黨，中國也出手了，連台灣國防預算都要管，就是要強化「52+8」的穩固藍白合聯盟，民進黨毫無所懼、底氣就是民意，依照正常國家法制為人民說話，中共管到外太空，藍白不要搶當外星人、為中共代言，那只會離台灣民意越來越遠。