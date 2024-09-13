　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

推給小孩！陳佩琪百萬現金放保險箱　律師嘆：規避財產申報？

▲律師黃帝穎。（圖／記者黃哲民攝）

▲律師黃帝穎。（圖／記者黃哲民攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

《ETtoday新聞雲》昨（13日）專訪民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪，當中，陳佩琪表示，銀行保險箱中的百萬現金，是給小孩不時之需使用。對此，律師黃帝穎表示，正常人理財，就算是不時之需，也會把錢放到銀行帳戶，才有利息，若放到保險箱，一年還要繳交保險箱租金，此外，黃帝穎點出，陳佩琪未解釋規避財產申報、財產來源不明等法律問題，答案竟然還是「推給小孩」。

陳佩琪向《ETtoday新聞雲》透露，保險箱裡面放的東西，是爸爸媽媽在她結婚時給的一些金飾嫁妝、婆婆送的一些玉器，還有小孩出生的金鎖片等，同時，她也表示，「不否認，自從先生當了市長後，我也覺得是一個很不穩定的工作，是有放一些少量現金在裡面以備不時之需」。

陳佩琪進一步說明，第一銀行的兩個保險箱都是她的，她也有跟小孩講說，如果出事的話裡面有總計100萬的現金可以用。

針對陳佩琪的說詞，黃帝穎認為，陳佩琪保險箱百萬現金的辯詞違反經驗法則，給小孩的不時之需放銀行還有利息，但放保險箱反而要付租金。

黃帝穎點出，正常人理財，就算是不時之需，也會把錢放到銀行帳戶，才有利息收入，相反的，若放到保險箱，不僅沒有利息，一年還要繳交數千到數萬元不等的保險箱租金，可見陳佩琪的辯詞不合常理。

此外，黃帝穎提到，陳佩琪總是將不明資金推給小孩，逛1.2億元豪宅全推給小孩，柯文哲現金買4300萬商辦後，居然還買得起1.2億元豪宅，陳佩琪從未解釋資金來源，只拿小孩成家當藉口。

黃帝穎還指出，陳佩琪也將數百萬現金ATM存款給小孩，在京華城案關鍵期間，陳佩琪用ATM將錢存到自己及3名子女的帳戶，前後共60次，總計約619萬，錢從哪來？未能逐筆合理解釋。

黃帝穎強調，再來則是最新的保險箱百萬元推給小孩，百萬現金放保險箱沒利息，反而要繳租金，這不是正常理財。

最後，黃帝穎直言，關於此事，是否涉及規避財產申報？財產來源不明？陳佩琪皆未解釋法律問題，答案竟然還是推給小孩。

★未經判決確定，應推定無罪

ET快訊
快訊／不二糕餅正式提告！　怒重申：蛋黃酥有蟑螂機率是0
酒店妹被灌醉！淚傳「2字」給男友　色男剛脫褲子慘了
許光漢今至中興新村！「公益大使團」報到
不只火星人！李珠珢「偷偷刪除」中華民國國旗
失聯15天…女陳屍男友車內飄屍臭
被砍到「臟器外露」！　4個月後開槍射信義區父子
快訊／幻象飛官謝沛勳出院了！返家過中秋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美國立陶宛戰略聲明關切台海　外交部：持續與等理念相近國家合作

「九二共識確保台灣安全」　蕭旭岑轟：陸委會挑釁加深美方疑賴論

白營議員索資要打各縣市400％以上容積案　綠營：議員監督市政是職責

快訊／幻象飛官謝沛勳不放棄飛行夢　出院後即規畫航醫適飛評估

推給小孩！陳佩琪百萬現金放保險箱　律師嘆：規避財產申報？

澳洲、荷蘭通過「拒中扭曲2758號決議」　綠營再喊話朝野挺自己國家

薪資成長打敗通膨？李彥秀曝隱憂　「7成勞工領不到平均薪資」

陳佩琪曝4300萬商辦轉帳紀錄　王定宇看完提3疑點：錢從哪裡來？

陳佩琪曝商辦明細　他揭：柯文哲2帳戶未列財報「選後冒出收補助款？」

台灣民意基金會民調／54.6%不認柯文哲受政治迫害　「年輕小草」失守

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

曝柯文哲4300萬商辦明細　陳佩琪「思慮不周」：對民眾黨很抱歉

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

美國立陶宛戰略聲明關切台海　外交部：持續與等理念相近國家合作

「九二共識確保台灣安全」　蕭旭岑轟：陸委會挑釁加深美方疑賴論

白營議員索資要打各縣市400％以上容積案　綠營：議員監督市政是職責

快訊／幻象飛官謝沛勳不放棄飛行夢　出院後即規畫航醫適飛評估

推給小孩！陳佩琪百萬現金放保險箱　律師嘆：規避財產申報？

澳洲、荷蘭通過「拒中扭曲2758號決議」　綠營再喊話朝野挺自己國家

薪資成長打敗通膨？李彥秀曝隱憂　「7成勞工領不到平均薪資」

陳佩琪曝4300萬商辦轉帳紀錄　王定宇看完提3疑點：錢從哪裡來？

陳佩琪曝商辦明細　他揭：柯文哲2帳戶未列財報「選後冒出收補助款？」

台灣民意基金會民調／54.6%不認柯文哲受政治迫害　「年輕小草」失守

美光一片看好中罕見被看空　分析師腰斬目標價：HBM晶片恐產能過剩

美國立陶宛戰略聲明關切台海　外交部：持續與等理念相近國家合作

「TOYOTA省油神車」創金氏世界紀錄　橫跨美國最多只進加油站5次

屏東力推寵物身分證　線上登錄有禮券...10萬獎品送不完

高雄男桃園登機行李留計程車　警急調閱監視器1小時幫找回

全聯推出甜甜圈！全新口味限時4天「3入89元」百家門市快閃開賣

料Fed下周降息　黃金價格站上2560美元刷歷史新高

「九二共識確保台灣安全」　蕭旭岑轟：陸委會挑釁加深美方疑賴論

國旅CP值不高？8成上班族喊房價太貴　雙人房一晚2867元才合理

無精蟲症不代表不孕　泌尿醫：做到這件事還是有生機

泰哈士奇頭卡水泥椅　主人聽嚶嚶聲助脫困

政治熱門新聞

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

民眾黨1情況露敗象　醫：小草醒悟了

柯文哲遭收押　他曝韓國瑜託友送8字

陳佩琪公開4300萬明細　她一看曝「兩大疑點」

台灣民意基金會民調／54.6%不認柯文哲受政治迫害　「年輕小草」失守

陳佩琪稱柯文哲2018選舉結餘230萬！柯昱安打臉

陳佩琪曝1628萬金流來源　議員提4疑點

台灣民意基金會民調／40.3%認法院公平審理　500萬人為柯文哲抱不平

獨／陳佩琪曝柯文哲4300萬商辦明細

詹江村：鍾小平跟白營恩怨與國民黨無關

陳佩琪保險箱被搜　是否轉被告引關注

獨／怨檢廉交代不可外傳卻登媒體　陳佩琪自揭保險箱裝了些什麼

更多熱門

相關新聞

陳佩琪保險箱放百萬！他質疑怪怪的　一票卻喊正常

陳佩琪保險箱放百萬！他質疑怪怪的　一票卻喊正常

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案遭收押，11日檢廉調搜索柯妻陳佩琪在銀行承租的2個保險箱，並在裡面發現100萬元現金，掀起外界討論。ICU醫師陳志金直呼，百萬元的現金，居然不是存在銀行裡，而是放在銀行保險箱，「怪怪的」。對此，有網友卻認為正常，「當緊急預備金很合理阿」。

陳佩琪曝4300萬商辦轉帳紀錄　王定宇提3疑點：錢從哪裡來？

陳佩琪曝4300萬商辦轉帳紀錄　王定宇提3疑點：錢從哪裡來？

陳佩琪曝商辦明細　他揭：柯文哲2帳戶未列財報「選後冒出？」

陳佩琪曝商辦明細　他揭：柯文哲2帳戶未列財報「選後冒出？」

台灣民意基金會民調／54.6%不認柯文哲受政治迫害　「年輕小草」失守

台灣民意基金會民調／54.6%不認柯文哲受政治迫害　「年輕小草」失守

台灣民意基金會民調／40.3%認法院公平審理　500萬人為柯文哲抱不平

台灣民意基金會民調／40.3%認法院公平審理　500萬人為柯文哲抱不平

關鍵字：

陳佩琪黃帝穎保險箱柯文哲商辦4300萬

讀者迴響

熱門新聞

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

民眾黨1情況露敗象　醫：小草醒悟了

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

台南知名烘焙坊遭棄單1100盒蛋黃酥　業者嘆揹黑鍋

柯文哲遭收押　他曝韓國瑜託友送8字

不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面