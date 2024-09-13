推給小孩！陳佩琪百萬現金放保險箱　律師嘆：規避財產申報？

▲律師黃帝穎。（圖／記者黃哲民攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

《ETtoday新聞雲》昨（13日）專訪民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪，當中，陳佩琪表示，銀行保險箱中的百萬現金，是給小孩不時之需使用。對此，律師黃帝穎表示，正常人理財，就算是不時之需，也會把錢放到銀行帳戶，才有利息，若放到保險箱，一年還要繳交保險箱租金，此外，黃帝穎點出，陳佩琪未解釋規避財產申報、財產來源不明等法律問題，答案竟然還是「推給小孩」。

陳佩琪向《ETtoday新聞雲》透露，保險箱裡面放的東西，是爸爸媽媽在她結婚時給的一些金飾嫁妝、婆婆送的一些玉器，還有小孩出生的金鎖片等，同時，她也表示，「不否認，自從先生當了市長後，我也覺得是一個很不穩定的工作，是有放一些少量現金在裡面以備不時之需」。

陳佩琪進一步說明，第一銀行的兩個保險箱都是她的，她也有跟小孩講說，如果出事的話裡面有總計100萬的現金可以用。

針對陳佩琪的說詞，黃帝穎認為，陳佩琪保險箱百萬現金的辯詞違反經驗法則，給小孩的不時之需放銀行還有利息，但放保險箱反而要付租金。

黃帝穎點出，正常人理財，就算是不時之需，也會把錢放到銀行帳戶，才有利息收入，相反的，若放到保險箱，不僅沒有利息，一年還要繳交數千到數萬元不等的保險箱租金，可見陳佩琪的辯詞不合常理。

此外，黃帝穎提到，陳佩琪總是將不明資金推給小孩，逛1.2億元豪宅全推給小孩，柯文哲現金買4300萬商辦後，居然還買得起1.2億元豪宅，陳佩琪從未解釋資金來源，只拿小孩成家當藉口。

黃帝穎還指出，陳佩琪也將數百萬現金ATM存款給小孩，在京華城案關鍵期間，陳佩琪用ATM將錢存到自己及3名子女的帳戶，前後共60次，總計約619萬，錢從哪來？未能逐筆合理解釋。

黃帝穎強調，再來則是最新的保險箱百萬元推給小孩，百萬現金放保險箱沒利息，反而要繳租金，這不是正常理財。

最後，黃帝穎直言，關於此事，是否涉及規避財產申報？財產來源不明？陳佩琪皆未解釋法律問題，答案竟然還是推給小孩。

★未經判決確定，應推定無罪