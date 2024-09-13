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基隆河兩岸河濱步道串接了　碇內人行吊橋今開放通行

▲碇內人行吊橋今開放通行。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆碇內人行吊橋9月13日開放通行。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

碇內吊橋連接基隆河兩岸河濱步道，是暖暖地區重要地標也是居民遊憩散步的主要路徑，2022年10月因垂直吊索斷裂及橋梁底部鏽蝕嚴重等問題，經市府工務處評估後有立即危險隨即進行封閉維修。歷經2年辦理修復工作，於2024年9月初完工，今（13日）上午由市長謝國樑主持啟用典禮後開放通行，基隆市議員連恩典、林旻勳及陳冠羽、立法委員辦公室代表、在地里長及地方居民等均到場共襄盛舉。

謝國樑對於工程修復完成感到振奮，表示基隆河河濱步道是基隆市民遊憩散步的重要場域，碇內吊橋連接基隆河兩岸扮演重要的串接角色，而碇內吊橋一直備受暖暖地區居民喜愛，尤其夏日高溫炎熱，下班很適合來河邊吹風、看夕陽、欣賞夜景，騎自行車、跑步運動。

▲碇內人行吊橋今開放通行。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲13日上午由基隆市長謝國樑主持啟用典禮後開放通行。

謝國樑感謝施工團隊積極趕工，提早2個月完成，提早讓吊橋回歸供居民通行使用，也讓基隆河河濱步道可以往東串聯到瑞芳，往西可以到汐止，甚至到臺北市，讓市民休閒活動範圍大幅增加，也可以吸引雙北市民來基隆遊憩。

工務處長陳耀川表示，碇內吊橋於2009年11月竣工，橋齡已達15年，針對111年所發現吊橋老舊問題，於2023年9月辦理修繕工程更換垂直吊索及型鋼重新塗裝油漆等工項，後因施工後另外發現橋塔傾斜進行緊急處置，由工務處動用災害預備金重新辦理工程招標，原訂2024年11月修復完成開放通行，經過施工團隊努力加速工進，修復工作提前於9月完成，提早讓吊橋回歸供居民通行使用。

▲碇內人行吊橋今開放通行。（圖／記者郭世賢翻攝）

陳耀川，為了讓每位踏上吊橋的遊客都能安心放心，工務處將在吊橋主塔增設監測儀器，從平時巡勘監測做起，由專業技師定期作安全檢查，為吊橋安全把關，後續由委外專業技師定期巡勘及監測，確實掌握吊橋結構安全並保留完整歷程紀錄，有助於後續追蹤及維護作業，確保吊橋結構安全無虞。

工務處最後補充，市府已於吊橋二端設置告示牌，公告吊橋最大容留人數為40人並限重4,800公斤，如逾人數上限時，請用路人稍候，勿強行穿越吊橋。另碇內吊橋僅限行人及自行車牽引方式步行通過，嚴禁機車及自行車騎乘行駛。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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