中秋烤肉「台灣女孩吃蝦中毒暴斃」又再傳！　營養師揭真相

▲富含維他命C的檸檬和蝦子一起吃會中毒？由於該訊息含有研究報告，令許多人信以為真。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

每年中秋節來臨前，台灣民眾手機就會開始收到各種節期吃大餐警訊，其中一則「台灣女孩吃蝦中毒暴斃」，再度引起議論。CTWANT詢問專家才發現，這則訊息2001年從美國開始流傳，「會產生中毒反應的無機砷，的確存在於海鮮，不過，除非吃下高達50公斤的蝦，才可能導致中毒。」也就是說，此謠言理論上不可能發生，但引人恐懼，才會流傳23年不墜。

中秋烤肉當然少不了海鮮大餐，尤其檸檬蝦是許多人的最愛，但近日許多人收到一則健康訊息，內容寫道「台灣一名女孩突然七孔流血暴斃，驗屍顯示是砒霜中毒身亡。一名醫學院教授協助調查，仔細察看死者胃中取物，教授說：『砒霜是在死者腹內產生，因為死者生前每天也會服用維他命C，但她晚餐吃了大量的蝦，才因此喪命。』」

[廣告]請繼續往下閱讀...

訊息又寫道「美國芝加哥大學的研究員，實驗發現蝦等軟殼類食物含有大量濃度較高的五價砷化合物。這種物質本身無毒，但是服用維生素C後，化學作用會使五價砷轉變為有毒的三價砷，也就是人們俗稱的砒霜，所以切記服用維生素C 期間，應忌食蝦類，也不可搭配檸檬片。」

▲中秋節將至，萬人烤肉盛況也即將上場，但每年這時候就會流傳許多食安謠言，讓人提心吊膽。

根據台灣事實查核中心調查，這則訊息最早於2001年以英文版在美國流傳，算一算至今竟已23年！加州大學舊金山分校醫學院退休教授林慶順受訪表示，此訊息應該是來自1985年美國《芝加哥論壇報》的報導《不要混合維他命C和貝類》。該報導指出，美國伊利諾大學香檳分校動物科學系的研究員發現，包括蝦子在內的許多食物都含有砷化合物，而高劑量的維生素C會將五價砷轉為三價砷。

砷的型態可分為有機砷和無機砷兩大類，有機砷對人體的毒性低，攝入體內約1至2天後就會經尿液排出體外；無機砷則可分為重金屬砷、三價砷、五價砷等3種形式，在生物體內砷價數可互相轉變，其中又以三價砷最為常見且毒性最高，長期攝取過多的無機砷，會累積在人體的肝、腎及膽等器官中，引起慢性砷中毒。

營養師程涵宇表示，甲殼類如蝦、蟹、龍蝦及貝類像是蛤、牡蠣中雖含有砷，但90%以上是以有機砷的形式存在，可以很快代謝排出體外。上述海鮮雖也含有具毒性的無機砷，但含量僅為海鮮含砷量的十分之一，以蝦為例，必須吃下50公斤的蝦，才會達到最低可能致死劑量20毫克，而一般正常飲食並不會這樣吃。

食藥署則表示，學理上純化的維生素C 與五價砷，如在實驗室環境加以化學催化作用，的確有可能使原來無毒的五價砷轉變為三價砷（俗稱的砒霜）。然而餐點中所食用之檸檬及蝦，其分別所含之維生素C 與五價砷含量甚低，且又無化學催化劑及適當之反應條件，實際並沒有產生砒霜的疑慮，因此民眾不必過度擔心。

▲程涵宇營養師說，海鮮雖含有具毒性的無機砷，但含量極為稀少，一般人不可能因此中毒。

延伸閱讀

▸ 破除中秋謠言2／柚子配優酪乳不會中毒 「魔王成分」搭7大藥物才會索命

▸ 車用電池恐懼症1／首爾電動車自燃燒毀逾百輛車 台灣出現「地下室禁停令」

▸ 電影頻道／路克伊凡斯、韓哥《台北追緝令》為愛上演肉搏戰 台北街頭飛車追逐創紀錄