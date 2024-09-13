　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中秋烤肉「台灣女孩吃蝦中毒暴斃」又再傳！　營養師揭真相

富含維他命C的檸檬和蝦子一起吃會中毒？由於該訊息含有研究報告，令許多人信以為真。（圖／報系資料照）

▲富含維他命C的檸檬和蝦子一起吃會中毒？由於該訊息含有研究報告，令許多人信以為真。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

每年中秋節來臨前，台灣民眾手機就會開始收到各種節期吃大餐警訊，其中一則「台灣女孩吃蝦中毒暴斃」，再度引起議論。CTWANT詢問專家才發現，這則訊息2001年從美國開始流傳，「會產生中毒反應的無機砷，的確存在於海鮮，不過，除非吃下高達50公斤的蝦，才可能導致中毒。」也就是說，此謠言理論上不可能發生，但引人恐懼，才會流傳23年不墜。

中秋烤肉當然少不了海鮮大餐，尤其檸檬蝦是許多人的最愛，但近日許多人收到一則健康訊息，內容寫道「台灣一名女孩突然七孔流血暴斃，驗屍顯示是砒霜中毒身亡。一名醫學院教授協助調查，仔細察看死者胃中取物，教授說：『砒霜是在死者腹內產生，因為死者生前每天也會服用維他命C，但她晚餐吃了大量的蝦，才因此喪命。』」

[廣告]請繼續往下閱讀...

訊息又寫道「美國芝加哥大學的研究員，實驗發現蝦等軟殼類食物含有大量濃度較高的五價砷化合物。這種物質本身無毒，但是服用維生素C後，化學作用會使五價砷轉變為有毒的三價砷，也就是人們俗稱的砒霜，所以切記服用維生素C 期間，應忌食蝦類，也不可搭配檸檬片。」

中秋節將至，萬人烤肉盛況也即將上場，但每年這時候就會流傳許多食安謠言，讓人提心吊膽。（圖／報系資料照）

▲中秋節將至，萬人烤肉盛況也即將上場，但每年這時候就會流傳許多食安謠言，讓人提心吊膽。

根據台灣事實查核中心調查，這則訊息最早於2001年以英文版在美國流傳，算一算至今竟已23年！加州大學舊金山分校醫學院退休教授林慶順受訪表示，此訊息應該是來自1985年美國《芝加哥論壇報》的報導《不要混合維他命C和貝類》。該報導指出，美國伊利諾大學香檳分校動物科學系的研究員發現，包括蝦子在內的許多食物都含有砷化合物，而高劑量的維生素C會將五價砷轉為三價砷。

砷的型態可分為有機砷和無機砷兩大類，有機砷對人體的毒性低，攝入體內約1至2天後就會經尿液排出體外；無機砷則可分為重金屬砷、三價砷、五價砷等3種形式，在生物體內砷價數可互相轉變，其中又以三價砷最為常見且毒性最高，長期攝取過多的無機砷，會累積在人體的肝、腎及膽等器官中，引起慢性砷中毒。

營養師程涵宇表示，甲殼類如蝦、蟹、龍蝦及貝類像是蛤、牡蠣中雖含有砷，但90%以上是以有機砷的形式存在，可以很快代謝排出體外。上述海鮮雖也含有具毒性的無機砷，但含量僅為海鮮含砷量的十分之一，以蝦為例，必須吃下50公斤的蝦，才會達到最低可能致死劑量20毫克，而一般正常飲食並不會這樣吃。

食藥署則表示，學理上純化的維生素C 與五價砷，如在實驗室環境加以化學催化作用，的確有可能使原來無毒的五價砷轉變為三價砷（俗稱的砒霜）。然而餐點中所食用之檸檬及蝦，其分別所含之維生素C 與五價砷含量甚低，且又無化學催化劑及適當之反應條件，實際並沒有產生砒霜的疑慮，因此民眾不必過度擔心。

程涵宇營養師說，海鮮雖含有具毒性的無機砷，但含量極為稀少，一般人不可能因此中毒。（圖／程涵宇提供）

▲程涵宇營養師說，海鮮雖含有具毒性的無機砷，但含量極為稀少，一般人不可能因此中毒。

延伸閱讀
破除中秋謠言2／柚子配優酪乳不會中毒　「魔王成分」搭7大藥物才會索命
車用電池恐懼症1／首爾電動車自燃燒毀逾百輛車　台灣出現「地下室禁停令」　
電影頻道／路克伊凡斯、韓哥《台北追緝令》為愛上演肉搏戰 台北街頭飛車追逐創紀錄

 
ET快訊
快訊／收押第9天！　柯文哲遭二度提訊
台北車站地下城？網目睹街友進出「維修口」　清潔員證實
「年輕小草」也失守！　民意基金會最新民調
快訊／停車場「一片火海」！84輛機車燒毀
民意調查基金會：500萬人為柯文哲抱不平！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

葡萄桑、蘇力颱風可能接力生成　專家：周日到下周一有雙颱機會

全球僅存「大鱗梅氏鯿」！金門移地復育計畫啟動成果斐然

貝碧佳周日下半天起最靠近台灣　各國預測最新路徑出爐

台北車站地下城？網目睹街友進出「維修口」　清潔員證實：是真的

她用2萬烤出2億營收！　通化夜市小攤成連鎖龍頭品牌

中秋烤肉「台灣女孩吃蝦中毒暴斃」又再傳！　營養師揭真相

微波「蛋黃酥」會爆炸！慘況曝光　達人教撇步

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO深夜9聲明回應

中秋節「2地區」有雨！　下週台灣東方多擾動發展將互相牽制

高雄科大「課堂規定」超奇葩！內容曝光8千人笑噴：教授好厲害

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

曝柯文哲4300萬商辦明細　陳佩琪「思慮不周」：對民眾黨很抱歉

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

葡萄桑、蘇力颱風可能接力生成　專家：周日到下周一有雙颱機會

全球僅存「大鱗梅氏鯿」！金門移地復育計畫啟動成果斐然

貝碧佳周日下半天起最靠近台灣　各國預測最新路徑出爐

台北車站地下城？網目睹街友進出「維修口」　清潔員證實：是真的

她用2萬烤出2億營收！　通化夜市小攤成連鎖龍頭品牌

中秋烤肉「台灣女孩吃蝦中毒暴斃」又再傳！　營養師揭真相

微波「蛋黃酥」會爆炸！慘況曝光　達人教撇步

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO深夜9聲明回應

中秋節「2地區」有雨！　下週台灣東方多擾動發展將互相牽制

高雄科大「課堂規定」超奇葩！內容曝光8千人笑噴：教授好厲害

葡萄桑、蘇力颱風可能接力生成　專家：周日到下周一有雙颱機會

建商信心滿！928檔期爆兆元巨量　年增逾4成創新高

全球僅存「大鱗梅氏鯿」！金門移地復育計畫啟動成果斐然

屏東漁民海邊撒網捕魚失蹤「機車停堤防」　搜救一夜未尋獲

快訊／京華城案延燒…柯文哲收押第9天！檢一早二度提訊釐清案情

貝碧佳周日下半天起最靠近台灣　各國預測最新路徑出爐

遭潑強酸毀容身心重創！混血女星黎愛蓮逝世…女兒耳邊喚：妳好美

台積電漲15元至955　指數漲逾130點

帥過頭又噴金句！新青安救房市　繳不起房貸機率比離婚低

比價值更貨真價實！00961獨創ROE權重加碼讓荷包一起加碼

印尼網美帶貨中行大禮　跪倒在地拚了命救手機

生活熱門新聞

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

台南知名烘焙坊遭棄單1100盒蛋黃酥　業者嘆揹黑鍋

不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝

公車站牌堆滿垃圾廚餘　丟臉到日本

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

吃麥當勞提「2邪門要求」！釣出一票店員喊讚

貝碧佳最快明轉中颱　「周末雨彈最多」下到中秋節

中秋烤肉「台灣女孩吃蝦中毒暴斃」又再傳！　營養師揭真相

火星人「刪國旗」滅火失敗？深圳演唱會疑遭取消

壽星要求「Lady M蛋糕切50份」　畫面驚呆萬人

護理師上班路上出車禍　到院被護理長劈頭就罵

親俄駭客背景曝光　台企頻遭打擊

中秋節「2地區」有雨！　下週台灣東方多擾動發展將互相牽制

更多熱門

相關新聞

暨大妹「Together 917 傳情活動」寫中秋卡片謝父恩

暨大妹「Together 917 傳情活動」寫中秋卡片謝父恩

南投縣青年發展所為鼓勵年輕人以實際行動表達情感，在中秋節前夕分別於南開科技大學與國立暨南國際大學舉辦「Together 917 揪一起 傳情活動」，邀請大學生們寫下對父母、師長或親友的感謝話語，隨著禮物送到指定對象的手中，感受秋節團圓感恩的氛圍。

宋濤會見夏立言提前慶中秋　

宋濤會見夏立言提前慶中秋　

不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝

不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝

偷香油錢被放過　他27年後「還200萬」

偷香油錢被放過　他27年後「還200萬」

吃麥當勞提「2邪門要求」！釣出一票店員喊讚

吃麥當勞提「2邪門要求」！釣出一票店員喊讚

關鍵字：

周刊王中秋節

讀者迴響

熱門新聞

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

民眾黨1情況露敗象　醫：小草醒悟了

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

台南知名烘焙坊遭棄單1100盒蛋黃酥　業者嘆揹黑鍋

不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝

柯文哲遭收押　他曝韓國瑜託友送8字

雲林晚間恐怖車禍！駕駛撞進超商玻璃碎滿地

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友

李珠珢「IG中華民國國旗在首頁」網暈：帶種

公車站牌堆滿垃圾廚餘　丟臉到日本

更多

最夯影音

更多

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面