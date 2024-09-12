宋濤會見夏立言提前慶中秋　兩岸重視「團圓」體現中華傳統習俗

▲宋濤會見夏立言、王忠銘以及馬祖來的鄉親和台商。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／福建報導

福建福州市今（12）日舉行「福滿中秋夜 兩岸一家親」，來自兩岸200多名民眾提前歡慶，中國國民黨副主席夏立言、連江縣長王忠銘等人會晤中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤。宋濤表示兩岸一起過中秋節體現我們民族十分重視家庭的團圓。夏立言回應，兩岸共同慶祝中秋節，可以證明兩岸本來就是一家親也是一家人。

2024年兩岸同胞迎中秋聯誼活動，本次活動由福州市政府和馬祖縣政府共同主辦，中國國民黨副主席夏立言和馬祖縣長王忠銘、立委陳雪生、縣議會議長張永江及縣代表團、在閩台胞代表共約150位台胞參加。

活動現場佈置中秋花燈及悠游馬祖、台胞服務、民俗體驗、台企展示等主題展區，宣介赴馬祖旅遊、展示福州融合發展示範區建設成果。今晚也出動500架無人機在琅岐島海峽青年交流營地，夜空中呈現「天涯共此時」「兩岸一家親」等字樣，現場氣氛歡樂。

稍早，宋濤會見夏立言，王忠銘一行。宋濤指出，習近平總書記說，兩岸同胞有共同的血緣，有共同的歷史，有共同的文化，特別是我們都有民族共同的責任，對未來有共同的期待，我們現在一起過中秋節，這實際上是我們中華文化的傳統習俗。

▲宋濤指出，兩岸都過中秋節，烙刻在我們中國人身上的文化基因。（圖／記者任以芳攝）

宋濤表示，兩岸同胞作為中國人，我們過中秋節，實際上是體現我們中華民族對家庭的重視，對家人團圓的渴望，對家庭的重視，烙刻在我們中國人身上的文化基因，正是這樣基因，讓我們兩岸同胞不可分離，我們兩岸中國人一定會團圓。

宋濤指出，中共二十屆三中全會擘畫了進一步全面深化改革、推進中國式現代化的宏偉藍圖，為兩岸融合發展提供了廣闊空間。我們將堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」，積極促進兩岸人員往來和各領域交流合作，持續深化兩岸融合發展，讓廣大台灣同胞共享中國式現代化發展機遇，與大陸同胞共創中華民族綿長福祉。

夏立言也回應，首先代表國民黨主席朱立倫祝賀大家中秋節快樂。談到中秋節是兩岸中國人慶祝的節日，我們共同慶祝這件事情，可以證兩岸本來就是一家親，兩岸本來就是一家人。

夏立言進一步說，過去一段時間，有少數的政治人物炒作，到底是不是一家親、是不是一家人、到底是不是中國人？這些無聊的問題。「我們在台灣同樣讀中國的書，同樣講中國話，吃中國的餐飲，慶祝中國的節慶，我們也用中國結祈福，充分說明兩岸都是炎黃子孫，都是一家人和中國人。」

夏立言打趣的舉例，「剛剛我也聽到馬祖來的鄉親跟福州朋友們講話，雖然我聽不懂，但是證明我們就是一家人。」

夏立言也指出，兩岸關係的本質，就是兩岸同胞都是中國人、兩岸一家親。兩岸同胞今日在此相聚，就是借著偉大中華文化風潮，除賞月團圓外，更有為兩岸開太平之意。兩岸共同之處甚多，應該相互欣賞，珍惜和平發展機遇，凝聚共識，形成邁向未來的願景，這樣兩岸關係才會不斷正向發展。

王忠銘等與會台胞表示，兩岸一家親，閩台親上親，福州與馬祖同根同源，一脈相連，大家原本就是一家人。隨著兩岸融合發展示範區建設各項政策措施的出台和實施，台胞在大陸的學習、工作、生活各方面都感受到了前所未有的便利與溫暖。感謝大陸方面先行開放福建居民赴馬祖旅遊，期待未來將馬祖打造成為台灣同胞來大陸旅遊的中轉站，更期待兩岸同胞走親走近。

▼200多名兩岸民眾一起歡慶中秋節。（圖／記者任以芳攝）