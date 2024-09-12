　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

宋濤會見夏立言提前慶中秋　兩岸重視「團圓」體現中華傳統習俗

▲▼宋濤會見夏立言、福建福州、中秋聯誼晚會 。（圖／記者任以芳攝）

▲宋濤會見夏立言、王忠銘以及馬祖來的鄉親和台商。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／福建報導

福建福州市今（12）日舉行「福滿中秋夜 兩岸一家親」，來自兩岸200多名民眾提前歡慶，中國國民黨副主席夏立言、連江縣長王忠銘等人會晤中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤。宋濤表示兩岸一起過中秋節體現我們民族十分重視家庭的團圓。夏立言回應，兩岸共同慶祝中秋節，可以證明兩岸本來就是一家親也是一家人。

2024年兩岸同胞迎中秋聯誼活動，本次活動由福州市政府和馬祖縣政府共同主辦，中國國民黨副主席夏立言和馬祖縣長王忠銘、立委陳雪生、縣議會議長張永江及縣代表團、在閩台胞代表共約150位台胞參加。

活動現場佈置中秋花燈及悠游馬祖、台胞服務、民俗體驗、台企展示等主題展區，宣介赴馬祖旅遊、展示福州融合發展示範區建設成果。今晚也出動500架無人機在琅岐島海峽青年交流營地，夜空中呈現「天涯共此時」「兩岸一家親」等字樣，現場氣氛歡樂。

稍早，宋濤會見夏立言，王忠銘一行。宋濤指出，習近平總書記說，兩岸同胞有共同的血緣，有共同的歷史，有共同的文化，特別是我們都有民族共同的責任，對未來有共同的期待，我們現在一起過中秋節，這實際上是我們中華文化的傳統習俗。

▲▼宋濤會見夏立言、福建福州、中秋聯誼晚會 。（圖／記者任以芳攝）

▲宋濤指出，兩岸都過中秋節，烙刻在我們中國人身上的文化基因。（圖／記者任以芳攝）

宋濤表示，兩岸同胞作為中國人，我們過中秋節，實際上是體現我們中華民族對家庭的重視，對家人團圓的渴望，對家庭的重視，烙刻在我們中國人身上的文化基因，正是這樣基因，讓我們兩岸同胞不可分離，我們兩岸中國人一定會團圓。

宋濤指出，中共二十屆三中全會擘畫了進一步全面深化改革、推進中國式現代化的宏偉藍圖，為兩岸融合發展提供了廣闊空間。我們將堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」，積極促進兩岸人員往來和各領域交流合作，持續深化兩岸融合發展，讓廣大台灣同胞共享中國式現代化發展機遇，與大陸同胞共創中華民族綿長福祉。

夏立言也回應，首先代表國民黨主席朱立倫祝賀大家中秋節快樂。談到中秋節是兩岸中國人慶祝的節日，我們共同慶祝這件事情，可以證兩岸本來就是一家親，兩岸本來就是一家人。

夏立言進一步說，過去一段時間，有少數的政治人物炒作，到底是不是一家親、是不是一家人、到底是不是中國人？這些無聊的問題。「我們在台灣同樣讀中國的書，同樣講中國話，吃中國的餐飲，慶祝中國的節慶，我們也用中國結祈福，充分說明兩岸都是炎黃子孫，都是一家人和中國人。」

夏立言打趣的舉例，「剛剛我也聽到馬祖來的鄉親跟福州朋友們講話，雖然我聽不懂，但是證明我們就是一家人。」

夏立言也指出，兩岸關係的本質，就是兩岸同胞都是中國人、兩岸一家親。兩岸同胞今日在此相聚，就是借著偉大中華文化風潮，除賞月團圓外，更有為兩岸開太平之意。兩岸共同之處甚多，應該相互欣賞，珍惜和平發展機遇，凝聚共識，形成邁向未來的願景，這樣兩岸關係才會不斷正向發展。

王忠銘等與會台胞表示，兩岸一家親，閩台親上親，福州與馬祖同根同源，一脈相連，大家原本就是一家人。隨著兩岸融合發展示範區建設各項政策措施的出台和實施，台胞在大陸的學習、工作、生活各方面都感受到了前所未有的便利與溫暖。感謝大陸方面先行開放福建居民赴馬祖旅遊，期待未來將馬祖打造成為台灣同胞來大陸旅遊的中轉站，更期待兩岸同胞走親走近。

▼200多名兩岸民眾一起歡慶中秋節。（圖／記者任以芳攝）

▲▼宋濤會見夏立言、福建福州、中秋聯誼晚會 。（圖／記者任以芳攝）

ET快訊
小楊哥出軌案外案！女主播前老闆爆內幕
iPhone 16明起開始預購！搶購攻略大公開
快訊／樂天慶祝煙火放太早　林智平全壘打變幻影
快訊／2官股金融業遇駭！　兆豐金、彰銀緊急搶修恢復
火星人深圳演唱會疑遭取消
易罹癌王！醫點名2種人「胰臟壞得快」
快訊／澎湖轎車「飄超濃屍臭」　女子陳屍後座

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

宋濤會見夏立言提前慶中秋　兩岸重視「團圓」體現中華傳統習俗

中國8月經濟復甦壓力仍大　信心指數低於榮枯線

小楊哥出軌案外案！女主播前老闆爆內幕：爭風吃醋是主因

全紅嬋「時隔2年」終於回邁合村了！　一回家先給奶奶零用錢

中美學者激辯「台海問題」　美前國務卿：北京與台北分歧越來越大

江西撫州居民多人直擊「天降火球」　官方口徑一致：不了解情況

「華為非凡大師」開賣倒數8天！預約已爆　黃牛開36萬元坐等回收

陸商務部長19日啟程赴歐盟　針對陸電動車反補貼案進行磋商

陸大爺壞1顆牙被「拔29顆」還改裝假牙　醫傻眼：瘦到脫相

16歲少年「剪燙髮被收1.8萬」嚇傻！拒付錢遭店家強留人怒報警

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

奧運拳擊銅牌陳念琴帥氣開球！　投出前正能量喊：我相信我可以

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

印尼網美帶貨中行大禮　跪倒在地拚了命救手機

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

宋濤會見夏立言提前慶中秋　兩岸重視「團圓」體現中華傳統習俗

中國8月經濟復甦壓力仍大　信心指數低於榮枯線

小楊哥出軌案外案！女主播前老闆爆內幕：爭風吃醋是主因

全紅嬋「時隔2年」終於回邁合村了！　一回家先給奶奶零用錢

中美學者激辯「台海問題」　美前國務卿：北京與台北分歧越來越大

江西撫州居民多人直擊「天降火球」　官方口徑一致：不了解情況

「華為非凡大師」開賣倒數8天！預約已爆　黃牛開36萬元坐等回收

陸商務部長19日啟程赴歐盟　針對陸電動車反補貼案進行磋商

陸大爺壞1顆牙被「拔29顆」還改裝假牙　醫傻眼：瘦到脫相

16歲少年「剪燙髮被收1.8萬」嚇傻！拒付錢遭店家強留人怒報警

台東縣秋節敬軍活動　副縣長王志輝致贈加菜金

健保住院自付額調高！明年起單次上限增至5.1萬元　估1萬人受影響

台南知名烘焙坊遭棄單1100盒蛋黃酥　業者嘆：還要替團購主揹黑鍋

黃子韜出賣未婚妻獵奇照慶生！　嗨喊「很藝術感」徐藝洋反應曝光

內政部提升空中救援量能　劉世芳：強化空勤機隊訓練

檢調查到「神秘保險箱」追金流？精神醫：恐變檢調困境

iPhone 16明起開始預購！搶購攻略大公開

年節獎金1500元變禮券！台鐵工會將赴交部抗議　評估罷工投票

樂天慶祝煙火放太早　林智平誤認全壘打變出局

快訊／2官股金融業遇駭！　兆豐金、彰銀緊急搶修恢復

「短腿戰爭」萌貓兄弟打架　網笑：確定不是在畫空氣？

大陸熱門新聞

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

小楊哥出軌還有內幕？女主播前老闆爆料

地鐵沒人讓座！「軍裝大媽」狂毆年輕男：明天起男人站著

全紅嬋時隔2年回家了！激動與奶奶相擁

騎車被撞收90元私了！騎士就醫才知顱內出血

2000人！東風本田大裁員 「N+3」優離...員工排隊「搶名額」

江西撫州居民多人直擊「天降火球」 官方口徑一致：不了解情況

重慶無頷魚化石發現「人類四肢進化」線索 「腹側鰭褶」是關鍵

沒給尪遊戲儲值！陸女新婚2個月遭家暴失明

16歲少年「剪燙髮被收1.8萬」嚇傻！

20歲女拒絕「外公索錢」後被殺

橫店戲痴「龍套王」租屋處過世 生前最大夢想：成為影帝

華為新機開賣倒數8天！黃牛開36萬元回收

陸大爺壞1顆牙竟被「拔29顆牙」

更多熱門

相關新聞

不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝

不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝

一名女子上網指控，台中知名糕餅店「不二糕餅」的蛋黃酥內有蟑螂，掀起極大的討論。事後店家透過臉書表示，已跟女客聯繫上，正在確認確切的購買日期及憑證當中，不過女客不願提供。

中秋烤肉不怕胖！用6招甩油解膩

中秋烤肉不怕胖！用6招甩油解膩

士林分署長中秋前夕送暖關愛弱勢義務人

士林分署長中秋前夕送暖關愛弱勢義務人

中秋節是國定假日　勞動部：出勤應給雙倍薪資

中秋節是國定假日　勞動部：出勤應給雙倍薪資

本周末估有「中秋節前出遊車潮」　國5南下恐連塞10小時

本周末估有「中秋節前出遊車潮」　國5南下恐連塞10小時

關鍵字：

福州福建中秋節夏立言宋濤

讀者迴響

熱門新聞

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

大蛇丸女友是誰？

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

壽星要求「Lady M蛋糕切50份」　畫面驚呆萬人

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

獨／陳佩琪曝柯文哲4300萬商辦明細

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！

台女星被瘋傳「拍成人片」！

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

更多

最夯影音

更多

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面