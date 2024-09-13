賀錦麗「民調領先5％」優勢擴大！　一半選民認：川普太老

▲賀錦麗目前以47％的支持度，領先共和黨總統候選人川普的42％。（組圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

最新民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗在10日的電視辯論結束後，領先優勢再度擴大，目前以47％的支持度，領先共和黨總統候選人川普的42％。

根據路透社／益普索最新民調，在總統大選電視辯論結束後，賀錦麗（Kamala Harris）以47％的支持度，以5個百分點領先川普（Donald Trump）的42％，也略高於8月底的民調；當時賀錦麗領先川普4個百分點。

民調結果顯示，有53％的選民認為賀錦麗在辯論中表現較佳，24％的人則支持川普；其餘23％的選民表示兩人都沒贏或未作答。此外，在共和黨的選民中，每5人就有1人認為川普表現不佳。

相較之下，共和黨人對於川普的表現較為不滿，在觀看辯論的共和黨選民中，有53％認為川普表現不好，有31％的人認為無人獲勝，甚至有14％的人認為賀錦麗表現較佳；但在民主黨選民中，有91％的選民認為賀錦麗在這次的辯論中獲勝。

先前川普猛烈攻擊總統拜登（Joe Biden）年紀過大，不適合擔任總統，但在這次的民調中，有超過一半（52％）的選民認為，川普年紀過大，不適合從政，而認為賀錦麗年紀過大的僅占7％。

路透社指出，儘管全國性民調能反映全國選民意見，但選舉人團才能代表最終票數，而少數搖擺州可能成為關鍵。