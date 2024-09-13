忙碌現代人的福音！整理收納師導入「日式搬家體驗」一條龍服務讓客戶完全免動手

▲全台首創由整理師創立，「棉花打包搬運」融會貫通整理收納概念導入搬家流程裡，力求為客戶提供「一站式＋一條龍」的無痛搬家解決方案。（圖／品牌提供，下同）

生活中心／綜合報導

在現代社會中，雙薪家庭已成普遍現象，隨著事業與育兒的工作加重，時間也變得愈來愈奢侈，如果不巧遇到搬家，更是讓人倍感壓力。關鍵原因不外乎是，每個家庭在面對搬家時，不僅要先徹底的斷捨離並且打包搬運，後續更需要把鍋碗瓢盆、衣服雜物歸位到新家，讓不少上班族感嘆「真的好想把瑣碎的搬家事務外包」，看見這樣的需求，主打日式細膩搬家服務的「棉花打包搬運」，2023年由總經理傅韻潔領軍，要為所有客人送上「最安心的新質感搬家體驗」！

▲由總經理傅韻潔領軍的整理收納師團隊，要為所有客人送上「最安心的新質感搬家體驗」！

全台首創！結合打包歸位＆搬運專業的搬家品牌

提供「一站式＋一條龍」免動手搬家解決方案

笑容可掬的傅韻潔，是從整理收納與家事清潔產業起家，曾考取「日本ハウスキーピング協会1級整理顧問證照」、「日本ハウスキーピング協会2級認證課程講師」以及「日本生活規劃師協會(JALO)二級證照」等國際專業證照，並曾於知名「檸檬家事」擔任新竹的總經理，及居家清潔部與整理收納部的教育內訓講師。

在這段工作期間傅韻潔發現，許多客戶在搬家前，往往會先請清潔服務員和整理師幫忙清潔收納、打包，再聯繫搬家公司進行搬運，然而這樣的流程不僅繁瑣，對於客戶來說更是一大筆開銷。她靈機一動想，新興的搬家服務應該要能將整理收納與搬運工作結合在一起。於是，「棉花打包搬運」應運而生！傅韻潔表示，這個品牌同時也是全台首創由整理師創立，融會貫通整理收納概念導入搬家流程裡的一體性的搬家品牌，力求為客戶提供「一站式＋一條龍」的無痛搬家解決方案。

總經理手把手傳授日式細膩收納技巧

整理師團隊讓客戶淚推：沒想到搬家可以完全不用動手！

「棉花打包搬運」曾做過調查發現，儘管搬家這件事可能久久才會遇到一次，但每個人一生平均會有11次左右的搬家經驗。「可能有不少人會認為，結合收納歸位的搬家服務一定所費不貲，但我認為這不是有錢人才能享有的服務，因此我們都會先了解客戶的需求和預算，盡可能客製化出最適合他的搬家方案。」傅韻潔分享，「我們也遇過預算只夠打包搬運的小資族，但整理師也會在打包時，幫忙將物品清楚分類，例如衣物會先分好夏裝、冬裝，廚房品項也會將鍋具餐具、食物調味料等分開打包，讓客戶自行歸位時也能更有效率！」

▲打包收納對不少人來說是極為苦惱的工作，但看著「棉花打包搬運」的整理收納師將物品清楚分類、使用包材整齊收納打包，讓體驗過這項服務的客戶都直呼，「果然要尊重專業。」、「在旁邊目睹真的超療癒！」

目前服務於「棉花打包搬運」的整理師，皆由傅韻潔親自培訓，力求將她習得的日式收納專業與SOP親手傳授。90%客戶要預約打包歸位服務前，場估師都會先到現場花約一小時場勘，了解客戶的生活習慣以及需要打包的品項，接著透過客戶提供的新家照片，整理師就能準確推估傢俱和雜物到新家後，如何擺放得整齊舒適，並且符合客戶原有的使用習慣。」

相較於從一般搬運公司轉型的搬家打包服務，傅韻潔相當有自信，「我們從整理收納、包材防護、標示分類再到細心上架的細膩度，是一般傳統搬家公司比較不願意做這麼細工的事情。」一問之下才知道，團隊「龜毛」到竟然連膠帶都特別選用無聲膠帶，她笑言「傳統膠帶的聲音太刺耳了，總不能在幫客戶打包時都充斥著惱人的噪音，我們很留意這樣的細節，客戶也才肯定我們的服務安靜快速又有效率。」

▲▼每一次出車服務，「棉花打包搬運」皆使用以防撞最高標特製的5層超厚度紙箱，箱子上更有清楚的分類可勾選，無論是由整理收納師或是由客戶自行歸位，都能更有效率！

傅韻潔暖心道，每次服務結束後，總有許多客戶很願意給予回饋。像是有人就曾經留言，「沒想到搬家打包當天，我們真的完全不用動手！」也有人淚推，「比起自己整理搬運打包真的輕鬆太多了，這筆搬家費用省下上班請假的整理時間跟家庭和諧，花得超級值得呀！」、「女性用品還會有女性整理師幫忙打包，讓人很安心」、「搬家前，整理師還會提醒我們很多事，像是哪些東西可以不用打包以免臨時要用，幫我們省去很多麻煩！」

務求幫客戶多想一點！

「新質感搬家體驗」陪伴每個家庭輕鬆邁向新生活

從2023年8月正式營運迄今，短短1年的時間，服務範圍涵蓋雙北、桃園與基隆地區的「棉花打包搬運」，從1台自有貨車擴增至有4台車可調動的車隊，員工也從個位數成長至2位數，成長之快也顯示出市場對於細膩搬家打包服務的熱切需求。

傅韻潔深知，每一位滿意的客戶，都是「棉花打包搬運」團隊努力的成果，客戶感人的回饋，也激勵他們繼續以最高標準來服務每一位洽詢的顧客。「客戶只需要聯繫Line的官方帳號、約好時間，我們會到場場勘拍照、現場詢問需求，一個工作天之內就會讓客戶知道預估的箱數與估價，我們的官網還能線上試算車資，價格清楚透明，客戶不用擔心事後被大幅抬價。」

▲除了以清新感的車體設計穿梭在雙北、桃園與基隆地區，「棉花打包搬運」車隊亦採用全新FUSO 5噸貨車，並全數要求升降箱型，保護客戶物品免受風吹雨淋的風險。

從詢問估價、收納打包、搬運歸位等環節，竭盡所能幫客戶多想一點、想遠一點！傅韻潔直言，「棉花打包搬運」的目標就是，為每一位客戶提供無微不至的服務，讓他們在搬家過程中感受到關心與照顧。無論是從打包、搬運到最後的歸位，每一個細節都經過仔細考量，務求讓客戶感受到最優質的服務體驗。她希望，隨著時間的推移，會有愈來愈多的人認識並選擇「棉花打包搬運」，讓他們在每一次迎接新生活時，無需再為繁瑣的搬家細節操心，抱著輕鬆愉快的心情邁向全新的人生階段。