異鄉打拼不孤單勞動部讓你當靠山　搬家+租屋補助最高領9萬

▲小豪經勞發署雲嘉南分署就業中心媒合跨縣市就業，申請勞動部「跨域就業津貼」，提供每月房租6成或是交通補助，最長可補助1年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

新鮮人享好康！勞動部祭出「青年跨域就業津貼」，提供異地求職的交通、房租、搬遷等補助，令初出社會的社工員小豪（化名）超有感，特地從彰化埔心家鄉來到大學生活的台南工作，搬家有最高3萬元津貼，房租還能省6成，可連領一整年，讚說「大大減輕負擔」。

小豪現年24歲，畢業於台南某私立科大社工系。他說，老家在彰化埔心，社福相關的工作機會較少，大四那年更擔心畢業即失業，還好有參加校園徵才宣導活動，對「青年跨域就業津貼」特別有印象，當時就決定當完兵後就要回熟悉的台南找工作。

在台南就業中心就服員協助下，不僅成功媒合小豪到社福機構擔任社工員，還幫忙申請租屋補助，減輕經濟負擔，讓小豪得以在新職場盡快安頓下來，目前已穩定就業6個月。「還好有補助，省下來的錢可以幫我還助學貸款」他說，房租補助六成約4500元，可領12個月，換算下來有54K，聽說有人還可請領搬家最高3萬元津貼，對異地新鮮人來說真的很有感，無後顧之憂，能更加專注在工作上。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，剛畢業的社會新鮮人，礙於經濟因素不敢找太遠的工作，就怕負擔太大，「距離不應成為就業阻礙！」勞動部為此推動「青年跨域就業津貼」，凡18至29歲或未滿18歲已高中畢業之初次尋職本國籍青年，經公立就業服務機構推介至離家30公里以外地點，補助求職交通費，每人每次500元（每年4次為限，情況特殊可到1,250元），就業交通補助則每月1000至3000元不等，最長發給12個月。另有補助房租60%，每月最高5000元，最長發給12個月；搬家花費實報實銷，最高補助30000元，幫助尋職青年穩定安心就業。

劉邦棟說，身為職場新鮮人，也可以替自己加薪，歡迎有興趣的青年求職者親至各地公立就業服務機構洽詢或上「台灣就業通」官網https://www.taiwanjobs.gov.tw查詢。