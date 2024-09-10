北市婦擅闖鄰宅閒逛　被罵沒禮貌挨告...二審逆轉判無罪理由曝

▲婦人趁鄰居搬家沒關大門，逕闖屋內逛大觀園挨告無故侵入住宅逆轉無罪。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1名林姓婦人去年（2023年）擅闖鄰居正在搬家清空、沒關門的屋子裡逛大觀園，被控涉犯無故侵入住宅罪嫌，北院一審判她拘役8天，林婦上訴喊冤稱想找屋主打聽委託哪家仲介賣了什麼好價錢，北院二審認為林婦行為不妥，但未達侵犯居住安寧與私人生活秘密程度，逆轉改判她無罪，可上訴。

二審改判理由指出，林婦雖未經屋主同意就逕自闖入屋內，但屋主當時已賣屋正在搬家、屋內物品已清空，明顯無繼續居住或用於保存私人物品之意，而「無故侵入住宅」罪保護重點須有「仍在居住事實」，且林婦想打聽賣屋訊息，見大門沒關以為可入內找人，客觀上沒違背公序良俗，尚非「無故」。

本案發生在去年8月12日上午10點多，家住11樓的林婦走進同棟23樓周姓鄰居屋裡張望，周男從外返回，準備鎖門離開，林婦聽見聲響、急忙呼喊「我在裡面」，周男嚇一跳，開門用手機錄影蒐證，罵林婦「沒禮貌」、為何擅闖民宅，林婦辯解「只是來參觀」，趁周男開門，一溜煙逃走。

周男是屋主兒子，將事發經過轉告父親，該屋為樓中樓設計，當時林婦甚至已走進屋內2樓房間，周男由父親授權持屋內監視畫面佐證，提告追究林婦責任。

林婦承認好奇而走進屋內看格局，辯稱當天搭電梯巧遇周男一起下樓，聽周男說正在搬家、房子賣了好價錢很高興，她問周男可否看看房子，周男沒說好也沒說不好，後來她上樓找周男想問清楚找哪家仲介賣多少錢，見大門敞開，她大聲問「有沒有人在」但沒回應，就走進去看看，不是故意侵入民宅。

一審法官認為林婦不尊重他人住屋權、毫無法治觀念，考量當時周男已搬空屋內物品，林婦擅闖舉動侵害居住安寧自由的情節輕微，林婦有意調解但談不攏，輕判林婦拘役8天、得易科罰金8千元。林婦上訴喊冤，北院二審逆轉改判她無罪。