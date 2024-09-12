微軟又爆大規模當機！官方回應了

▲微軟在12日要爆出大規模災情。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

微軟公司的多項服務於美東時間12日早晨發生大規模當機，影響到數十萬用戶的工作與日常操作。受影響的服務包括雲端辦公工具 Microsoft 365、電子郵件平台 Outlook、通訊工具 Microsoft Teams、遊戲服務 Xbox，以及雲端平台 Azure 等，造成許多用戶無法正常連線與操作。

根據網路連線監測平台 Downdetector 的數據，當機報告自美東時間早上 8 點前開始激增，至 9 點時，僅 Microsoft 365 就接獲超過 24,000 起無法連線的回報。整體數據顯示，兩小時內超過 9 萬名用戶回報連線問題。

有部分用戶反映，這次當機似乎與美國 AT&T Fiber 的網路連線有關，尤其集中在美國東部地區使用該網路的客戶。Downdetector 顯示，美國東部地區使用 AT&T Fiber 連線的用戶，在使用 Microsoft 服務時出現問題。微軟也在社交平台 X（原 Twitter）上表示，正在調查 Microsoft 365 服務無法連線的情況。

儘管如此，微軟很快做出回應，聲稱該問題與「第三方網際網路服務供應商」有關，並在數小時後宣佈問題已經完全解決。根據路透社報導，問題原因可能與 AT&T 的網路相關，但具體原因仍在進一步調查中。

這已經是微軟近來第二次面臨大規模當機。今年 7 月，因為資安公司 CrowdStrike 發送的更新檔出錯，導致全球約 850 萬台 Windows 系統的電腦無法正常運作，甚至影響到機場、交通系統等重要設施的運作。