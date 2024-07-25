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CrowdStrike害史上最慘大當機！　「補償方案」超傻眼

▲▼微軟當機（圖／達志影像／美聯社）

▲19日的全球大當機導致國際航班大亂。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國資安公司Crowdstrike防毒軟體更新出包，在19日導致微軟（Microsoft）全球災情，被外媒形容是「史上最大規模IT當機」。如今，該企業提供的補償方案，卻是10美元（約新台幣328元）的Uber Eats禮物卡。

外國科技網站TechCrunch報導，Crowdstrike上周導致全球數百萬台電腦癱瘓後，向企業合作夥伴提供10美元Uber Eats禮物卡，作為道歉補償。

根據外流電子郵件內容，Crowdstrike「對於不便獻上衷心的感謝與道歉」，「為了表達我們的感謝，你的下一杯咖啡或下一份宵夜，讓我們請客吧」，文末附上Uber Eats折扣碼連結。這封信來自Crowdstrike的電子郵件地址，署名為公司首席商務長伯納德（Daniel Bernard）。

▼Crowdstrike提供Uber Eats的10美元禮物卡。（圖／翻攝X@DarkWebInformer）

▲▼ Crowdstrike釀成全球大當機，只提供Uber Eats的10美元禮物卡。（圖／翻攝X@DarkWebInformer）

不過，外國科技新聞網站Engadget指出，一些人在使用禮物卡時，會跳出訊息顯示「優惠已取消」。對此，Crowdstrike發言人證實，這封附上10美元折扣碼的電子郵件是真的，但「由於使用率很高，Uber將其標示為詐欺」。

19日的全球大當機導致多國金融、交通、醫療、媒體、商務陷入一片混亂，估計影響近850萬台Windows裝置，Crowdstrike市值也大跳水，蒸發逾90億美元（新台幣2951億元）。

Crowdstrike尚未公布任何消費者的財務補償措施，但有專家向CNN表示，人們很可能求償，甚至提起訴訟。

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