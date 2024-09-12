台南正生公園暨地下停車場正式啟用　黃偉哲致敬棒球傳奇蘇正生

▲台南市政府宣布位於台南市中西區的「正生公園暨地下停車場」正式啟用，未來不但可提供577席汽車格位，更兼具綠地公園休憩與遊戲功能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府12日舉辦記者會，宣布位於台南市中西區的「正生公園暨地下停車場」正式啟用，未來不但可提供577席汽車格位，更兼具綠地公園休憩與遊戲功能。

市長黃偉哲強調，正生公園是以「正生精神，永續傳承」為主題，向已故的台灣棒球傳奇蘇正生先生致敬，而正生公園地下停車場係繼西門健康立體停車場、水萍塭公園地下停車場後，第3座開放使用的前瞻立體停車場，目前尚有10座前瞻立體停車場正在興建中，將可提供3844席汽車格、2235席機車格。





市長黃偉哲表示，正生公園地下停車場是一座結合共融公園的多目標使用地下停車場，緊鄰永華國民運動中心、永華市政中心及市議會，並以嘉農棒球隊第一代主戰球員的蘇正生為名，紀念其對台灣早期棒球的貢獻。未來不但可紓解洽公民眾停車需求，地面層公園更有兒童籃球場、攀岩場等多項休憩設施，可提供市民更多服務。





黃偉哲指出，市府積極規劃擴大停車供給，中央核定13座前瞻立體停車場新建工程經費補助，刻正如火如荼執行工程中，立體停車場遍布8個行政區，預計於116年全數完成後，可提供3844席小客車與2235席機車停車空間。





交通局長王銘德表示，正生公園是台南第3座啟用、目前台南獲得前瞻計劃補助興建最大停車場，可提供577席汽車格位，兼具停車及綠地公園休憩與遊戲功能，今年3月間正生公園地下一樓停車場262席汽車格已先開放使用，並引進民間停車場業者提供智慧化的停車服務，在7月間也開放地面層的共融式公園提供親子遊憩場所。





交通局指出，為了方便民眾使用，該停車場共設置兩處車輛出入口及四處行人出入口，進出車輛可由中華西路二段(2進1出)及美學街(1進1出)進出，行人則可利用A、B、C棟電梯及D棟樓梯步行前往中華西路二段及美學街，並已委由專業營運廠商導入智慧停車管理系統，可有效減少民眾等候、尋找停車位的時間，歡迎民眾多加利用。





記者會包含蘇正生家屬、台灣棒球名人堂協會秘書長鍾裕能、立委林俊憲及市議員許至椿、陳怡珍、林美燕、周麗津、周嘉韋、沈震東、蔡宗豪等出席。