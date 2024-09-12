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台南市首次針對防火管理人培訓防災士　提升企業自主防災量能

▲台南市消防局配合內政部辦理防災士擴大培訓計畫，針對全市各企業防火管理人進行培訓，由消防局李明峯局長主持開訓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局配合內政部辦理防災士擴大培訓計畫，針對全市各企業防火管理人進行培訓，由消防局李明峯局長主持開訓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了進一步提升企業的防災能力，台南市消防局配合內政部辦理防災士擴大培訓計畫，針對全市各企業防火管理人進行培訓，由消防局李明峯局長主持開訓，此次培訓旨在強化企業管理人員應對各類型災害的能力，確保員工及住民的安全。

▲台南市消防局配合內政部辦理防災士擴大培訓計畫，針對全市各企業防火管理人進行培訓，由消防局李明峯局長主持開訓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次培訓內容包括：一、災害預防與應對：學習如何在地震發生時保護自己。二、颱風應對：瞭解颱風來臨前的準備工作，如加固建築物、儲備應急物資等。三、火災預防：學習火災的預防措施、滅火器的使用方法及各類消防安全設備介紹及使用。四、急救技能：包含心肺復甦術（CPR）+自動體外去顫器(AED）操作。五、創傷處理：學習如何處理各類創傷，包括止血、包紮和固定骨折等。六、避難疏散演練及社區防災計畫制定：確保在災害發生時能夠協同應對，並定期進行防災演練等專業課程。預計將在年底前再培訓本市超過380名防火管理人成為防災士。通過這些培訓，防火管理人將具備更強的防災意識和應變能力，成為企業防災工作的中堅力量。

▲台南市消防局配合內政部辦理防災士擴大培訓計畫，針對全市各企業防火管理人進行培訓，由消防局李明峯局長主持開訓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，防災整備觀念須在事前做好萬全準備工作，隨時保持「勿恃災害之不來，恃吾有以待之」心態，並透過這次難得的機會，讓有志參與防救災工作者可共聚一堂互相交流，讓未來防救災工作做得更好，讓市民有更安心的生活環境。

消防局李明峯局長表示，希望通過這次擴大培訓計畫，提升企業的防災韌性，確保企業每一位員工在面對災害時都能夠安然應對。我們將持續推動防災教育，讓防災意識深入人心，強化員工自助、互助之防災、減災意識，降低災害造成損失，並能自動自發推動防救災工作，成為民間自主防災工作的種子。

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