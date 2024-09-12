守護移工身心健康　台南勞工局首創「移工心理健康諮詢服務」

▲台南市勞工局首創「移工心理健康諮詢服務」，此服務旨在提供心理支持，幫助移工應對異鄉生活的挑戰，增強移工的心理健康與安全感，讓移工夥伴們在台南市如同在家一樣安心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為實現台南市長黃偉哲「希望家園」的願景，讓每位來台工作的移工能夠在友善的環境中安心生活和工作，台南市勞工局首創「移工心理健康諮詢服務」，此服務旨在提供心理支持，幫助移工應對異鄉生活的挑戰，增強移工的心理健康與安全感，讓移工夥伴們在台南市如同在家一樣安心。

勞工局王局長鑫基表示，移工遠離家鄉來到台灣，面臨語言、文化及工作環境的差異，心理壓力不可小覷。心理健康不僅影響個人情緒，更直接影響到工作表現及生活質量。因此，勞工局除了編印多國語言心理健康相關宣導資訊外，在2023年「移工臨場健康輔導及免費健康諮詢」活動中試辦加入心理健康諮詢，結果大獲好評。2024年正式推出專門針對移工的心理健康諮詢服務，旨在幫助移工適應在台灣的生活，保持身心健康。

去年參與服務的諮商心理師分享她的心得，她表示服務過程中，深刻感受到移工們為了家人和未來的希望，勇敢踏上這片土地，展現出堅強與勇氣。她的工作不僅是陪伴與支持，更是修復他們對生活的熱情與對台灣的信任。透過提供正向的情感經驗，讓移工逐漸明白無論身在何處，都存在著友善親切的人，且每個人都值得好好被對待，這些經驗不僅提升了移工的自尊與自信，也有效緩解了他們的焦慮和不安，這讓她深感服務的價值與意義。

「移工心理健康諮詢服務」自即日起開放報名，在台南工作的產業類、社福類移工皆可免費參加，由諮商師、通譯直接到廠、到宅提供服務，名額有限可洽06-6326546蔡小姐。勞工局希望通過這項服務，提升移工在台南的工作幸福感，讓台南不僅成為他們工作的地方，更成為移工夥伴們第二個家。勞工局誠摯邀請所有雇主積極支持，若發現所聘僱的移工需要此項服務亦請主動聯繫勞工局，共同打造一個更友善、更具包容力的工作環境。