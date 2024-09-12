台南文化獎揭曉　黑琵爸爸王徵吉、古都保存再生文教基金會獲殊榮

▲第13屆「台南文化獎」遴選結果出爐，個人獎由攝影家王徵吉獲得，團體獎則由財團法人古都保存再生文教基金會獲得，以表揚其致力於空間文化資產保護利用的貢獻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第13屆「台南文化獎」出爐，個人獎由攝影家王徵吉獲得，他以攝影藝術讓台灣成為世界保護黑面琵鷺的領頭羊；團體獎則由財團法人古都保存再生文教基金會獲得，以表揚其致力於空間文化資產保護利用的貢獻，12日由文化局長謝仕淵拜訪祝賀，市府將擇期舉行頒獎典禮，公開表彰兩組得獎者的卓越貢獻。

文化局指出，被稱為「黑琵先生」的王徵吉，數十年來持續關切拍攝國際保育鳥類黑面琵鷺。1992年台南七股發生槍殺黑琵事件時，他因採訪認識黑琵習性，了解此一瀕危物種，便一頭栽進黑琵保育的世界，決心擦掉台灣在生態保育留下的污點，毅然辭去記者工作及結束婚紗公司事業，全心投入黑琵生態保育和推廣。

王徵吉長期透過鏡頭展現黑琵美麗身影，讓更多人認識欣賞，進而愛護、保護。他因紀錄黑琵完整生態歷程，曾先後受邀於國內及日本、韓國展覽作品及演講，攝影作品也獲獎無數，2010年獲行政院新聞局「金鼎獎最佳攝影獎」、2012年獲中華藝術攝影家學會「終身成就貢獻獎」。30多年來默默耕耘，將畢生熱情投入捕捉黑琵影像，也因此感動許多人，形成一股保護濕地生態、守護黑面琵鷺的強大力量，進而提升台灣國際形象，於2021年獲頒台南市「卓越市民」。

團體獎得主古都保存再生文教基金會於1999年由一群關心建築與環境的熱心人士籌設成立，以發揚「歷史環境保存與再生」觀念為宗旨，致力於推廣教育活動，舉辦多場講座、展覽，並出版相關專業研究書籍與刊物，教育民眾珍視生活週遭的文化歷史資源。2008年基金會發起「老屋欣力」活動，是全國第一個提出老屋保存再利用的民間團體，結合生活環境與歷史文化，從台南開始，成為全國典範，並推廣形成全國性的老屋資源活化熱潮，也進而催生南市首創的《台南市歷史街區振興自治條例》以及歷史老屋補助政策。近年投入文資教育、深化歷史保存工作，鼓吹全環境關懷，結合民間力量落實公民參與，作為政府文化治理的後盾。

文化局表示，台南文化獎旨在表彰及獎勵長期致力於台南文化保存、傳承、發展及創新等方面具重大貢獻者，自第12屆開始新增團體獎項，今年首度有團體獲獎。王徵吉先生與財團法人古都保存再生文教基金會的獲獎，不僅是對他們個人及團體努力的肯定，更是對所有致力於文化與生態保育、文資教育與保存人士的激勵。這兩位得獎者的卓越貢獻，為台南文化的傳承與發展注入了新的活力，讓台南這座文化古都更加光彩奪目。