台南市學校午餐有創意　結合傳統美味小吃讓學童享美食

▲台南市教育局在永康國小舉辦學校午餐小吃週記者會活動，教育局長鄭新輝代表黃偉哲市長到場，與學校師生一起體驗台南小吃的美味與魅力。（圖／記者林云翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應推廣深具紀念意義的「台南400」，台南市學校營養師及廚師別出心裁，用「享美食，品家『香』！」的理念，在9月12日至19日聯手推出「台南傳統小吃結合午餐」菜單，並搭配生動活潑的「台南美食尋味趣」動畫影片，讓營養午餐不只吃得健康、營養又美味，還能輕鬆認識台南醇厚的傳統飲食文化。

12日在永康國小舉辦學校午餐小吃週記者會活動，教育局長鄭新輝代表黃偉哲市長到場，與學校師生一起體驗台南小吃的美味與魅力。

黃偉哲市長表示，台南素有「美食之都」美稱，在2024年被美國CNN新聞網評選為全球最值得造訪的城市，也是台灣唯一上榜的城市。令人食指大動的美味小吃，蘊含在地傳統民俗與人文風情，有許多值得細究的故事。學校午餐首重衛生品質與食安管理，讓孩子吃得健康美味，更肩負營養與飲食教育功能，本次透過營養師巧思與廚師的精湛廚藝，將台南著名特色小吃融入午餐，再搭配輕鬆有趣的台南小吃飲食動畫影片，讓學童從饒富文化意涵的傳統美食認識台南。

教育局長鄭新輝表示，台南市112學年度的午餐自辦比率高達95%，為六都之冠，近3年也增聘22名學校營養師，一同為學校午餐品質把關並推動飲食營養教育。南市首創全國推動的「餐前五分鐘」飲食教育方案，結合午餐食材、主題海報與營養師創作影片，此次，更邀請南市營養師及校廚共創「營養午餐台南小吃週」活動，讓學童可以享用道地的台南小吃，也輕鬆學習飲食知能和認識在地家鄉味。

永康國小校長洪國展表示，台南歷經數百年的歷史變遷，許多飲食皆承載著重要的文化意涵，藉由營養師與校廚的參與，讓台南歷史不只停留在書本上，更能透過品嚐美食、觀看影片，加深學童對台南在地美食背後的歷史故事，展現寓教於樂、淺移默化的教育成效。

永康國小營養師王瓊嫣表示，2024年適逢台南400，隨著歷史遷移，造就了現今台南微甜、多樣且經典的獨特美食文化，12日由永康國小推出首波道地美食，將最具歷史文化代表性的台南小吃─擔仔麵，搭配虱目魚湯、椪餅及冬瓜茶做為午餐供應，讓學童感受滿滿的台南傳統飲食風味。

教育局補充說明，學校營養師們齊心設計台南小吃美味菜單，校校精彩保證值得期待，如佳里國中供應宴會料理「打滷麵」；善化大同國小供應鹹甜唰嘴「椪餅麻香炒蛋」；安佃國小供應巷弄飄香「米糕」等台南特色小吃，展開一場精彩且美味的饗宴，讓學童在校園內就可以吃到台南多元豐富的美食，以「食育」品嚐道地台南味，攜手師生同慶台南400。