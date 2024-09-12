台南就業中心協力友善企業 力助中高齡婦女轉換職場跑道

▲靜姐順利轉換職場跑道，擔任7-11超商門市人員，勞動部再發1萬元就業獎勵金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

曾是職場一把好手的靜姐，協助法務相關工作近18年豐富經驗，因照顧家人於6年前被迫於事業巔峰期退出職場，想再進入職場，發現短短幾年的空窗期讓她對當前的就業環境感到恐慌，幸好有勞動部「婦女再就業計畫」為她提供有力的支持，除規劃自主訓練課程增加就業能力，完成學習後可領2萬元學習獎勵金。

並經由勞動部雲嘉南分署台南就業中心推介「職場學習及再適應計畫」，於實際工作場域中完成3個月回歸職場前的心理調適及工作內容適應。不僅讓靜姐順利轉換職場跑道，擔任7-11超商門市人員，勞動部再發1萬元就業獎勵金，穩定工作滿3個月後，再加發部分工時1萬5千元獎勵金。靜姐說：「非常珍惜這一份得之不易的工作及感謝超商店長耐心指導。」

靜姐31歲即進入銀行辦理客戶資金協調及處理相關公文，憑藉強大的工作能力，幫助無數的客戶解決資金問題，對自己的工作也相當認可。後因孩子生病加上老公經常至外地出差，工作與家庭難以兼顧的情形下，在壯年期僅48歲的她提早離開職場，全心在家照顧孩子，待孩子漸長不需長期照料，可挪出半天空檔，想找回曾經在職場的自己，但又回不到原先職場。會計系畢業的她，想著也可找會計師事務所記帳工作或銀行櫃台服務工作，卻發現皆為全日班，無法兼顧家庭。故而考慮門市人員工作，但從未具相關工作經驗的她，開始思考如何進入門市人員的門檻。

透過就服人員得知勞動部有針對自主訓練課程給予訓練補助，想著門市人員工作首重溝通技巧及與人互動方式極其重要，於是選擇了「解決衝突，提升溝通力」課程，希望習得如何與顧客的互動中能夠有效的溝通及運用最佳話術來回應。並在台南就業中心的協助下順利進入超商學習，店長待人親切，耐心指導，並整理一本經驗手則慷慨供新進人員據以操作，即使做錯也從不責怪，多做幾次就熟悉了，令靜姐甚是感激。她明白這個年齡會比年輕時的自己在學習上更加辛苦，但只有認真學習，才能成就最真實的自己。

就服人員在諮詢及媒合的過程中發現年滿54歲的靜姐條理清晰、學習態度積極，只因離開職場多年，重回職場會有些緊張及擔心，加上工作時段受限。除透過自主訓練課程提升溝通技巧外，為幫助她能夠適應職場，尋找可調整工時為半日的超商門市廠商來合作，提供職場學習再適應的環境供靜姐3個月安心學習，經超商店長耐心的指導及靜姐的認真學習，已逐漸上手，並於學習適應期間結束，獲廠商直接僱用至今已逾3個月，她認真的表現也獲得店長的肯定。

台南就業中心洪儷瑋主任表示，為鼓勵因家庭因素離開職場婦女再度回歸職場，勞動部推出「婦女再就業計畫」，以「自主訓練獎勵」鼓勵自行規劃參加訓練提升職能，最高可獎勵3萬元；運用「再就業獎勵」穩定就業達3個月，再加領3萬元。並提供雇主「工時調整獎勵」以鼓勵為婦女員工規劃調整工時以兼顧家庭需求，每一職缺每個月可領3千元獎勵金，最長補助1年。也能促使婦女實現個人價值與成就。

另協助就業弱勢者就業準備及就業適應，「職場學習及再適應計畫」提供補助勞工津貼及事業單位行政管理及輔導費，利用職場學習給予勞雇雙方了解彼此的契機，增加求職者進入職場的機會。而靜姐即是透過職場學習的機會，讓沒有相關經驗的她可以學習新職務技能，成功轉換職場跑道。