　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄選妃聖地又被抄！全套店「火辣長髮妹」掰了　老司機等到哭

記者賴文萱／高雄報導

高雄以「選妃」聞名的七賢路電信大樓是老司機們的聖地，新興分局日前接獲檢舉，大樓內疑有違法色情性交易，經查緝小組積極探查蒐證，11日晚間持搜索票入內執行搜索，現場查獲負責人1人、男客3人，女服務生2人均為非法居留的越籍女子。現場也查扣不法所得及帳冊，6人全數帶回調查。

▲▼老司機選妃聖地被抄！全套店「火辣長髮妹」掰了　將被遣返回家。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲老司機選妃聖地被抄！全套店「火辣長髮妹」遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼老司機選妃聖地被抄！全套店「火辣長髮妹」掰了　將被遣返回家。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲查緝小組到場在包廂內查獲2組客人正從事性交易。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，此美容會館藏身在大樓內，媒介女服務生以3100元代價提供全套性交易，查緝小組到場在該店包廂查獲2組客人正從事性交易。

3名男客包含40歲黃男、43歲王男、42歲陳男，另還有2名女服務生41歲段女，25歲潘女，據了解，警方在2包廂內查獲2組性交易，而另一個陳男還在等另一個小姐趕來，沒想到還沒等到小姐就先被逮，警方均依違反社會秩序維護法80條移送裁處。

▲▼老司機選妃聖地被抄！全套店「火辣長髮妹」掰了　將被遣返回家。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲全套店「火辣長髮妹」皆已逾期超過1年，將被遣返回家。（圖／記者賴文萱翻攝）

另查，越籍段女與潘女兩人皆已逾期超過1年，當知道要遭遣返時，兩女也因接近中秋節而頓時萌生思鄉之情，相當配合查緝人員調查，後續送往移民署高雄市專勤隊收容等候遣返；另55歲負責人陳男則依刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。　　

ET快訊
快訊／不二糕餅正式提告！　怒重申：蛋黃酥有蟑螂機率是0
酒店妹被灌醉！淚傳「2字」給男友　色男剛脫褲子慘了
許光漢今至中興新村！「公益大使團」報到
不只火星人！李珠珢「偷偷刪除」中華民國國旗
失聯15天…女陳屍男友車內飄屍臭
被砍到「臟器外露」！　4個月後開槍射信義區父子
快訊／幻象飛官謝沛勳出院了！返家過中秋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎失竊機車被攔查「他棄車狂逃30秒被逮」　越南男特殊身分曝光

國道驚魂！聯結車「頭身分離」貨櫃停車道　路過駕駛嚇壞急閃

灌醉酒店妹帶回飯店！她淚傳「2字」給男友　色男剛脫褲子慘了

愛心照服員失聯15天…陳屍男友車內飄屍臭！同事突接噩耗不捨

信義區父子檔遭槍擊！　吃平安餐被捅「臟器外露」4個月後開槍報復

71歲翁登北投中正山失聯逾1天　兒求協尋曝：父親愛冒險走小路

幻象飛官謝沛勳出院了！恢復狀況良好　今上午返家團圓過中秋

女控吃到「蟑螂蛋黃酥」拒提供資料　不二糕餅怒：請律師擬聲明中

高雄慣犯狼偷拍7女1童！拒和解嗆：女生那裡是鍍金的嗎？

女騎士停紅燈被搶提包　三條通劫匪「台南衝官田」...1hr落網

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

曝柯文哲4300萬商辦明細　陳佩琪「思慮不周」：對民眾黨很抱歉

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

騎失竊機車被攔查「他棄車狂逃30秒被逮」　越南男特殊身分曝光

國道驚魂！聯結車「頭身分離」貨櫃停車道　路過駕駛嚇壞急閃

灌醉酒店妹帶回飯店！她淚傳「2字」給男友　色男剛脫褲子慘了

愛心照服員失聯15天…陳屍男友車內飄屍臭！同事突接噩耗不捨

信義區父子檔遭槍擊！　吃平安餐被捅「臟器外露」4個月後開槍報復

71歲翁登北投中正山失聯逾1天　兒求協尋曝：父親愛冒險走小路

幻象飛官謝沛勳出院了！恢復狀況良好　今上午返家團圓過中秋

女控吃到「蟑螂蛋黃酥」拒提供資料　不二糕餅怒：請律師擬聲明中

高雄慣犯狼偷拍7女1童！拒和解嗆：女生那裡是鍍金的嗎？

女騎士停紅燈被搶提包　三條通劫匪「台南衝官田」...1hr落網

「九二共識確保台灣安全」　蕭旭岑轟：陸委會挑釁加深美方疑賴論

國旅CP值不高？8成上班族喊房價太貴　雙人房一晚2867元才合理

無精蟲症不代表不孕　泌尿醫：做到這件事還是有生機

怕交往了卻性事不合！他曝「女友用1方式」試探：刻意拉高情緒氛圍

俄羅斯2軍機「環繞日本一周」！日戰鬥機緊急升空應對

控爆料人沒證據！不二糕餅正式提告　重申：蛋黃酥有蟑螂機率是0

山東醫科男大生墜樓身亡　多名學生：前一刻進女宿舍被發現

白營議員索資要打各縣市400％以上容積案　綠營：議員監督市政是職責

年節獎金變禮券「台鐵工會擬罷工投票」　陳世凱喊話：堅守崗位

毛小孩可以吃烤肉嗎？　獸醫提醒3飲食禁忌

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

社會熱門新聞

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

雲林晚間恐怖車禍！駕駛撞進超商玻璃碎滿地

快訊／桃園大樓旁空地起火！84輛機車燒毀

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

疑用孵蛋機助興！台中男戲水墜樓亡　女友毒品罪送辦

外送員被負　竟凌晨上門狂按電鈴

女控吃到蟑螂　不二糕餅：律師擬聲明中

快訊／柯文哲收押第9天！　檢二度提訊釐清案情

他吃平安餐被桶　4個月後開槍報復

愛心照服員失聯15天陳屍車內　同事不捨

快訊／北市信義區爆槍響！　「2男中彈」槍手派出所投案

即／台中男鬼切跨雙黃線左轉！母載6歲兒迎面猛撞

台南妹自拍性愛片PO上網！男友一看怒告

更多熱門

相關新聞

高雄女遭龜殼花咬傷 轉診竟寫「雜草刮傷」

高雄女遭龜殼花咬傷 轉診竟寫「雜草刮傷」

高雄市永安區一名50多歲女子，8日疑似遭到蛇類咬傷，她2度到岡山秀傳醫院掛急診，醫師開出轉診單，原因是「被田中雜草刮傷」，義大醫院發現女子腿部腫脹冒水泡，才診出是龜殼花咬傷，施打蛇毒血清後住院治療。網友認為醫療診斷結果太扯了，院方則表示，病人第一次沒有描述遭蛇咬傷，第二次補述疑似遭蛇咬傷，寫轉診單時，醫師才直接帶入第一次急診的主述；衛生局則說，初判無誤診情形，會請院方加強員工教育訓練改善。

高雄偷拍慣犯拒和解嗆：女生那裡是鍍金的嗎？

高雄偷拍慣犯拒和解嗆：女生那裡是鍍金的嗎？

夕陽產業疊加漲租壓力　高雄連鎖漫畫店無預警熄燈

夕陽產業疊加漲租壓力　高雄連鎖漫畫店無預警熄燈

快訊／桃園大樓旁空地起火！84輛機車燒毀

快訊／桃園大樓旁空地起火！84輛機車燒毀

快訊／高雄民宅清晨竄火！1男送醫

快訊／高雄民宅清晨竄火！1男送醫

關鍵字：

色情交易違法居留高雄七賢路調查影音

讀者迴響

熱門新聞

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

民眾黨1情況露敗象　醫：小草醒悟了

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

台南知名烘焙坊遭棄單1100盒蛋黃酥　業者嘆揹黑鍋

柯文哲遭收押　他曝韓國瑜託友送8字

不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面