高雄選妃聖地又被抄！全套店「火辣長髮妹」掰了　老司機等到哭

記者賴文萱／高雄報導

高雄以「選妃」聞名的七賢路電信大樓是老司機們的聖地，新興分局日前接獲檢舉，大樓內疑有違法色情性交易，經查緝小組積極探查蒐證，11日晚間持搜索票入內執行搜索，現場查獲負責人1人、男客3人，女服務生2人均為非法居留的越籍女子。現場也查扣不法所得及帳冊，6人全數帶回調查。

▲老司機選妃聖地被抄！全套店「火辣長髮妹」遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲查緝小組到場在包廂內查獲2組客人正從事性交易。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，此美容會館藏身在大樓內，媒介女服務生以3100元代價提供全套性交易，查緝小組到場在該店包廂查獲2組客人正從事性交易。

3名男客包含40歲黃男、43歲王男、42歲陳男，另還有2名女服務生41歲段女，25歲潘女，據了解，警方在2包廂內查獲2組性交易，而另一個陳男還在等另一個小姐趕來，沒想到還沒等到小姐就先被逮，警方均依違反社會秩序維護法80條移送裁處。

▲全套店「火辣長髮妹」皆已逾期超過1年，將被遣返回家。（圖／記者賴文萱翻攝）

另查，越籍段女與潘女兩人皆已逾期超過1年，當知道要遭遣返時，兩女也因接近中秋節而頓時萌生思鄉之情，相當配合查緝人員調查，後續送往移民署高雄市專勤隊收容等候遣返；另55歲負責人陳男則依刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。