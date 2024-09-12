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公車站牌「堆滿垃圾廚餘」丟臉到日本　在台日人傻眼：不只一次了

▲▼丟臉丟到日本！台中公車站驚見「垃圾山」 在台日人嘆：不是第一次了。（圖／日本人的歐吉桑授權使用）

▲「日本人的歐吉桑」目擊台中公車站牌下出現大量垃圾，照片引發台灣網友熱議。（圖／日本人的歐吉桑授權使用）

記者趙蔡州／綜合報導

為了維護環境整潔及市容觀瞻，台灣已實施多年的垃圾不落地政策，不過定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」表示，他近日在台中一處公車站牌下發現大量垃圾與廚餘，而且已經並非第一次出現，照片曝光後立刻引發網友撻伐，更有人羞愧說「丟臉丟到日本」、「令人心寒又丟臉的景象」。

「日本人的歐吉桑」經常在臉書分享自己在台灣生活的大小事，或是他騎單車出遊拍攝的台灣各地美景，他近日騎單車行經台中市新社區，目擊路邊的公車站牌下竟堆滿了大量垃圾與廚餘，最諷刺的是現場還貼著告示，寫著「禁止亂丟垃圾，違者依法處罰新台幣6000元」。

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他感嘆，搭公車的人真的很可憐，等公車時候需要忍耐垃圾臭味，完全不能理解為什麼要丟在公車站，更指出類似的場景已不是第一次出現，他今年3月經過時也曾看到現場堆滿紙碗、塑膠袋、寶特瓶等垃圾，「這一條路是台中車友最愛騎的路線之一，我在想，我們單車騎士有沒有能夠幫忙解決的這個問題」。

照片曝光後立刻引發台灣網友熱議，有人說，「真不好意思，丟臉丟到日本了」、「不是每一位台灣人都這樣，謝謝你，還有不好意思」、「台灣人的公德心不知道什麼時候才能提升」、「真是令人心寒又丟臉的景象」、「台灣人一邊羨慕日本乾淨整潔，然後在自己國家又亂丟垃圾，真的不懂這些人」。

日本人的歐吉桑後續也在留言處說，日本其實也有亂丟垃圾的問題，尤其是大城市週末或者祭典之後，垃圾量超多，「差異是在日本有很多民間團體存在，常常清理」。

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