為了一根蔥！勸導垃圾分類被譙三字經　彰化清潔隊怒告2罪

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣環保局自7月1日施行回收新制，焚化廠施行落地檢查，1個垃圾袋中若有12個資源回收物，就會拒收整車垃圾退運，讓清潔隊苦不堪言，日前溪湖鎮有名劉姓清潔隊員提醒民眾「蔥是生廚餘」，未料卻遭到罵三字經，事後鎮公所堅持提告，發502字聲明，這也是彰化首度有民眾為了垃圾分類，慘被依涉犯妨害名譽、妨害公務函送。

▲為了一根蔥，民眾不配合分類。（圖／溪湖鎮公所提供）

公所指出，事發於8月12日晚上接近7點，清潔隊前往西勢里執行收運垃圾勤務時，隊員發現內有零散的青蔥根莖類，希望該民眾能將它分類到資源回收，想不到卻引起對方的不諒解並口出惡言，當天晚上在鎮長陪同下到警局報案。

不過也有民眾認為，嚴格施行垃圾回收分類，至今不過1個多月，仍有不少人對回收仍霧煞煞，清潔隊本該站在宣導立場，為鎮民說明，不需動怒大小聲，若鎮民仍不依循，依違反廢清法處理處罰即可，不須大動作提告。

公所昨夜發聲明：

職業不分貴賤，請尊重每個崗位的人！

您有想過如果一座城市少了清潔隊員，我們的生活會變得如何？在街頭上你總能看見他們的身影，他們做著極為重要的工作但卻容易被忽略，在日曬雨淋下，不怕惡臭、無懼髒污，值得我們每個人公平對待。

昨日晚上近七點，本所兩位隊員於西勢里執行收運垃圾勤務時，卻因分類問題遭民眾辱罵三字經，起因民眾在丟棄垃圾時，隊員發現內有零散的青蔥根莖類，礙於環保局政策，隊員除了協助撿起丟置生廚餘桶，並友善提醒民眾爾後須注意，想不到卻引起對方的不諒解並口出惡言。

隊員除了第一時間即時回報隊部，雖然心情已受了影響，但還是相當的盡責完成沿線的收運工作，直至溪州焚化爐返程下班後，因不甘受辱，於晚上十點在炳樺陪同下，共同前往溪湖派出所報案提告，炳樺對事件的發生深表遺憾及不捨，也支持隊員捍衛自己的權益。

垃圾分類工作從今年七月一日起是彰化縣環保局一再嚴格要求執行的政策，考核也非常的嚴厲，地方如未做好垃圾分類，垃圾車會遭整車退運，無法進場焚化，隊員一個月只領取微薄的三萬多元薪水，做的卻是最髒的工作，希望民衆能體諒他們的辛勞，共同配合清潔隊的工作，懇請鎮民朋友能多給這些清潔隊員包容及鼓勵，互相尊重，讓溪湖能更好。