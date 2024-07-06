塑膠杯茶葉渣當垃圾丟　 彰化秀水鄉2天慘被「退貨」40公噸垃圾

▲秀水鄉清潔隊垃圾車遭退運。（圖／翻攝自秀水鄉清潔隊臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣7月1日回收新制正式上路，各鄉鎮清潔隊全力配合，運到焚化廠更加強落地檢查，1個垃圾袋中含有12個資源回收物，就會達到整車退運。由於垃圾袋內被發現有塑膠杯、超過1/3茶葉渣，全鄉連續2天，都有一整車、20公噸的垃圾被整車退貨，秀水鄉清潔隊特別貼出公告，希望鄉民能配合做好垃圾分類。

▲秀水鄉清潔隊員頂著大太陽破袋仔細檢查。

彰化縣環保局表示，目前各鄉鎮市清潔隊都會在沿線進行垃圾檢查，只要在1包垃圾中發現含有3件以上的資收物，即會指導現場將袋中資收物拾起分類，但整袋垃圾中含有過多資收物，清潔隊員也會拒收。如勸導後仍未改善，則會依違反廢棄物清理法規定，處以最高6,000元罰鍰，昨日經焚化爐檢查，已經達到全部合格。

秀水鄉清潔隊表示，7月3日在焚化爐的稽查中，秀水鄉因為一袋垃圾中有超過12個小塑膠杯，全鄉一整車共逾20公噸的垃圾全數退運；7月4日又因為一袋垃圾中發現有超過30%的茶葉渣，再一次整車逾20公噸的垃圾被退運，導致清潔隊員必須在超過萬包的垃圾袋中仔細檢查，疲累不堪。

清潔隊強調，過去一年來清潔隊由車後人員做沿線的破袋稽查，不斷的勸導民眾做分類，也透過各種方式不斷宣導垃圾分類的重要性， 7月1日起更執行垃圾車前破袋檢查，然而，不合格率依舊高達七成。為避免垃圾再次發生被退運的情況， 請鄉親務必做好垃圾分類工作，共同為環境盡一份心力。