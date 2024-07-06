　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

塑膠杯茶葉渣當垃圾丟　 彰化秀水鄉2天慘被「退貨」40公噸垃圾

▲秀水鄉清潔隊垃圾車遭退運。（圖／翻攝自秀水鄉清潔隊臉書）

▲秀水鄉清潔隊垃圾車遭退運。（圖／翻攝自秀水鄉清潔隊臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣7月1日回收新制正式上路，各鄉鎮清潔隊全力配合，運到焚化廠更加強落地檢查，1個垃圾袋中含有12個資源回收物，就會達到整車退運。由於垃圾袋內被發現有塑膠杯、超過1/3茶葉渣，全鄉連續2天，都有一整車、20公噸的垃圾被整車退貨，秀水鄉清潔隊特別貼出公告，希望鄉民能配合做好垃圾分類。

▲秀水鄉清潔隊垃圾車遭退運。（圖／翻攝自秀水鄉清潔隊臉書）

▲秀水鄉清潔隊員頂著大太陽破袋仔細檢查。

彰化縣環保局表示，目前各鄉鎮市清潔隊都會在沿線進行垃圾檢查，只要在1包垃圾中發現含有3件以上的資收物，即會指導現場將袋中資收物拾起分類，但整袋垃圾中含有過多資收物，清潔隊員也會拒收。如勸導後仍未改善，則會依違反廢棄物清理法規定，處以最高6,000元罰鍰，昨日經焚化爐檢查，已經達到全部合格。

秀水鄉清潔隊表示，7月3日在焚化爐的稽查中，秀水鄉因為一袋垃圾中有超過12個小塑膠杯，全鄉一整車共逾20公噸的垃圾全數退運；7月4日又因為一袋垃圾中發現有超過30%的茶葉渣，再一次整車逾20公噸的垃圾被退運，導致清潔隊員必須在超過萬包的垃圾袋中仔細檢查，疲累不堪。

▲秀水鄉清潔隊垃圾車遭退運。（圖／翻攝自秀水鄉清潔隊臉書）

清潔隊強調，過去一年來清潔隊由車後人員做沿線的破袋稽查，不斷的勸導民眾做分類，也透過各種方式不斷宣導垃圾分類的重要性， 7月1日起更執行垃圾車前破袋檢查，然而，不合格率依舊高達七成。為避免垃圾再次發生被退運的情況， 請鄉親務必做好垃圾分類工作，共同為環境盡一份心力。

▲秀水鄉清潔隊垃圾車遭退運。（圖／翻攝自秀水鄉清潔隊臉書）

ET快訊
快訊／捲土地開發弊案！鄭文燦遭聲押　羈押庭開庭中
快訊／豪大雨襲松山機場！　地面作業暫停「航班延誤」
發跡學運世代！2014驚奇一役開啟政治坦途 　鄭文燦從政藍綠
台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重
謝龍介神預言！賴清德上任「鄭文燦第一個遭殃」　背後原因曝光
快訊／鶯歌建國國小失火！　濃煙直撲天際
洞庭湖潰堤擴大！18輛卡車「填堵」無用　居民：水從兩邊跑了
最熱時刻來了！小暑高溫飆37度　午後劇烈雷雨轟3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／捲土地開發弊案！鄭文燦遭聲押　羈押庭開庭中

58歲男網戀「超夢幻美魔女」聽她話寄金融卡　慘淪詐團人頭戶

塑膠杯茶葉渣當垃圾丟　 彰化秀水鄉2天慘被「退貨」40公噸垃圾

43歲桃園女缺錢出租套房賣淫　網路廣告太招搖...警上門逮人

雲林2分半農田「稻子整片不見」　代割業者搞烏龍...這下慘了

妻車禍重傷　夫冷回「不可拖累自己負責」落跑！下場曝光

快訊／鶯歌建國國小失火！4樓陶藝教室燒起來　濃煙直撲天際

鄭文燦聲押原因曝光　華亞科土地開發案「地主行賄官員換徵收」

滿載名牌鞋、3C用品！金門漁船闖關「送貨」到大陸　5人遭逮送辦

快訊／國6重大車禍！國姓1號隧道4車追撞　全線封閉回堵1km

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

轎車未打方向燈鬼切右轉　害騎士慘摔竟直接開走！

FTIsland揪萬人合唱「到南部弄假牙」　李洪基求下降舞台：down~pls

狂掃好市多鳳梨利口酒！喝一半竟倒出20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

工程師籃球比賽突倒地　消防員CPR救回一命！

開豪車載妹→閃車撞分隔島 「四腳朝天」騎士們看傻O.O

快訊／捲土地開發弊案！鄭文燦遭聲押　羈押庭開庭中

58歲男網戀「超夢幻美魔女」聽她話寄金融卡　慘淪詐團人頭戶

塑膠杯茶葉渣當垃圾丟　 彰化秀水鄉2天慘被「退貨」40公噸垃圾

43歲桃園女缺錢出租套房賣淫　網路廣告太招搖...警上門逮人

雲林2分半農田「稻子整片不見」　代割業者搞烏龍...這下慘了

妻車禍重傷　夫冷回「不可拖累自己負責」落跑！下場曝光

快訊／鶯歌建國國小失火！4樓陶藝教室燒起來　濃煙直撲天際

鄭文燦聲押原因曝光　華亞科土地開發案「地主行賄官員換徵收」

滿載名牌鞋、3C用品！金門漁船闖關「送貨」到大陸　5人遭逮送辦

快訊／國6重大車禍！國姓1號隧道4車追撞　全線封閉回堵1km

快訊／捲土地開發弊案！鄭文燦遭聲押　羈押庭開庭中

58歲男網戀「超夢幻美魔女」聽她話寄金融卡　慘淪詐團人頭戶

許維恩「半夜水中摸胸」王家梁！　沖繩度假夜遊…緊貼親密照超閃

快訊／豪大雨襲松山機場　地面作業暫停「航班延誤」

水喝不夠！天氣熱小心「泌尿道感染」　冒4症狀注意

7款繽紛高彩度文具推薦！浪漫紫無針釘書機、兩頁磁力整理本必收

陳將双、王凱裕等5位職籃待選搖擺人搶眼　訓練師給建議

山東恐怖龍捲風致5死！鐵皮天上飛畫面曝　居民嚇歪：世界末日了

手機充電睡著！　瑞士女子左腿「燒出大洞」嚇人照片曝光

塑膠杯茶葉渣當垃圾丟　 彰化秀水鄉2天慘被「退貨」40公噸垃圾

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

快訊／海基會董事長鄭文燦　涉貪遭聲押

高雄派出所被搜！警疑公務電腦查個資

即／鄭文燦涉貪遭當庭逮捕！桃檢發新聞稿證實了

鄭文燦涉收賄　若被定罪至少判刑7年

鄭文燦聲押原因曝　開發案地主行賄換徵收

BMW對決馬3！倒車連撞「乘客掏槍」

即／鄭文燦涉貪遭聲押　法院11點召開羈押庭

好市多買酒！他喝完見「20隻黑蟲」狂吐　財政局出手

鄭文燦涉貪！「關鍵掮客」數月前已收押　桃檢全面封鎖消息

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

鄭文燦涉貪遭聲押　這2縣長也捲弊案被調查

鄭文燦捲土地開發弊案　57歲生日遭聲押

快訊／鄭文燦律師到了！神情嚴肅快步走進法院

鄭文燦涉貪遭聲押　羈押庭恐延至下午

更多熱門

相關新聞

即／國一彰化段聯結車事故　回堵6km塞成停車場

即／國一彰化段聯結車事故　回堵6km塞成停車場

塞爆了！國道1號北上194K彰化系統路段，今天傍晚發生一起半聯結車與自小貨車碰撞事故，適逢下班時間，車流量暴增迅速回堵，一度從198公里回堵至北上203公里，車速不到20公里，用路人塞在車陣中，直到晚間6點多車潮才逐漸恢復順暢。

彰化男出門買米疑中暑倒地　送醫急救

彰化男出門買米疑中暑倒地　送醫急救

彰化男倒騎樓「體溫破40度」意識模糊送醫

彰化男倒騎樓「體溫破40度」意識模糊送醫

趕赴自戕案現場！彰化警鳴笛路口挨撞　機車燒成廢鐵

趕赴自戕案現場！彰化警鳴笛路口挨撞　機車燒成廢鐵

法官判壓車免吃紅單　警：膝蓋觸地危險駕駛

法官判壓車免吃紅單　警：膝蓋觸地危險駕駛

關鍵字：

彰化秀水垃圾廚餘塑膠茶葉渣

讀者迴響

熱門新聞

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云

快訊／海基會董事長鄭文燦　涉貪遭聲押

蘿拉被房東叫「豪爽姐」　把蔡阿嘎公關品整箱送

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布離開台灣！

好市多利口酒竟藏20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

高雄派出所被搜！警疑公務電腦查個資

7月份幸運生肖揭曉！

撿到台電識別證！他被要求「幫付郵資寄回」

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

即／鄭文燦涉貪遭當庭逮捕！桃檢發新聞稿證實了

廠商爆「蘿拉給VIP專屬通道」撈錢！釣出二伯回應

爬山最美展望？　4女2男「裸體戲水」震驚三觀

「騎乘位天才」AV女優宣布引退時間　粉絲悲痛

「大便黏馬桶」是3類食物吃太多！醫曝罹癌可能性

更多

最夯影音

更多

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面