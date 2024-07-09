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轉廢為金！花蓮推廚餘轉化有機肥　家戶陽台成開心農場

▲▼花蓮美崙溪踏青活動，舉辦廚餘創新機宣導活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮美崙溪踏青活動，舉辦廚餘創新機宣導活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府日前於美崙溪畔配合「2024花蓮頻率大縱走-美崙溪踏青趣」活動，舉辦廚餘創新機宣導活動，當日參加闖關活動民眾絡繹不絕，環境保護局提供小盆栽和肥料等宣導品，讓參與民眾愛不釋手「陽台開心農場」組合更是一搶而空，該活動不僅讓參與民眾現場學習環保知識並回家親手實作外，將循環再利用之環保觀念內化，達到最佳宣導成效。

▲▼花蓮美崙溪踏青活動，舉辦廚餘創新機宣導活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

隨著科技進步社會穩定，國人生活物質水平提高，各式各樣廢棄物也隨之增加，包含我們食用剩餘的食物，造就廚餘不凡的生命週期，以前常以飼養豬隻再利用，隨著科技進步及畜牧業飼料化，環保局為提升廢棄物循環再利用，將廚餘經系統快速發酵轉化為有機質肥料，提供鄉親免費領取使用。此外，環境保護局於近年來補助多處機關、社區、學校成立廚餘堆肥示範點，並辦理多場廚餘利用傳統堆肥方式轉化為肥料的宣導活動，鼓勵鄉親自行將家中棄而不用之物，動手DIY成為幫助環境的營養針。

▲▼花蓮美崙溪踏青活動，舉辦廚餘創新機宣導活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

現場贈送「陽台開心農場」組合讓參與民眾愛不釋手一搶而空。

縣長徐榛蔚表示，隨著人類追求生活品質，花蓮縣各項廢棄物數據年年增高，我們除了加強回收可用資源外，源頭減量應是下一階段全力衝刺的目標。只有垃圾減量才能減少環境污染，也才能減少資源浪費。為實踐環境保護、資源循環及廢棄物減量目標，鑒於普及廚餘減量及轉廢為金之環保觀念，花蓮縣府團隊一步一腳印推動每項永續發展工作，眾人齊心努力往2050年淨零碳排的目標前進，往永續道路邁進，讓地球環境能夠反璞歸真。鼓勵大家養成遵守綠色飲食的好習慣，廚餘回收3步驟：減量、瀝乾及排出，並建立「吃多少、煮多少、點多少」的良好環保觀念。

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