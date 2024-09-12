　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

日本麝香葡萄只要399元！賣場中秋限時10天優惠　每周限量3千串

▲▼愛買量販中秋麝香葡萄、烤肉商品優惠。（圖／業者提供）

▲愛買量販推出中秋麝香葡萄只要399元。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

愛吃麝香葡萄的人必衝！賣場再度祭出下殺優惠，愛買量販即日起至9月22日，推出日本麝香葡萄限時特價每盒399元，每盒規格約400克，每周限量3000串，售完為止。此外，家樂福即日起至9月17日期間，日本麝香葡萄特價499元，全聯即日起至9月15日特價489元。

▲▼愛買量販中秋麝香葡萄、烤肉商品優惠。（圖／業者提供）

▲即日起至9月22日，愛買量販開賣來自日本長野縣的麝香葡萄，限時特價每盒399元。（圖／業者提供）

全台掀起日本麝香葡萄熱潮，愛買表示去年中秋在短短5天內，創下超過200萬銷售佳績；今年再度推出限時10天的超值優惠，即日起至9月22日，愛買量販開賣來自日本長野縣的麝香葡萄，限時特價每盒399元，每盒400克，果串完整，全台門市同步促銷。

而全聯今年販售日本麝香葡萄為「秀」等級，約1.4萬盒，在全台超過470間限定門市銷售，包括雙北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市、金門縣等，連外島也買得到，即日起至9月15日，單盒規格約350g「特價489元」，數量有限，售完為止。

家樂福也開賣「日本麝香葡萄」，來自山梨、長野、岡山縣空運直送，規格為每盒350克，即日起至9月17日「特價499元」。

除了麝香葡萄，家樂福也引進老饕們高度詢問的「貓眼葡萄」，原名為「ピオーネ（Pione葡萄）」，由於外層切開後，果肉翠綠中心帶有一抹白色銀河的視覺感，搭配深暗紫色表皮就像貓的眼睛，所以在台灣稱為貓眼葡萄。

▲▼愛買量販中秋麝香葡萄、烤肉商品優惠。（圖／業者提供）

▲除了麝香葡萄，還有烤肉必備的生鮮食材、烤具、飲料優惠，9月14日特別推出全館消費滿2千9折優惠。（圖／業者提供）

●烤肉生鮮食材優惠

除了麝香葡萄，還有烤肉必備的生鮮食材、烤具、飲料優惠，9月14日特別推出限時滿額回饋活動，HAPPY GO會員於全館單筆消費滿2000元，即可享9折優惠，回饋以現金抵用券形式發放，單筆最高可獲得300元回饋。

即日起至9月18日也有多款烤肉商品優惠，老饕必買的日本A5和牛櫻花肉片，特價每盒158元；牛五花燒烤肉片每100公克僅售88元，肉質鮮嫩，適合燒烤時享用。喜愛海鮮的消費者，有產地直供的布袋養殖白蝦特價115元，秋刀魚三尾僅售89元，還有台灣大文蛤半台斤只要7元。

同步也有適合燒烤的小點心，包括日式串丸子、烤年糕、可愛的角落小夥伴造型麻糬等59元起。愛買量販業特別推出多款烤肉架，從坐式到站立式都有，最低只要79元起。即日起至9月18日，凡購買烤肉架、燒烤盤、烤肉配件等指定烤肉用具商品，單筆消費滿800元，即享現折80元優惠。

▼愛買量販中秋烤肉商品優惠。（圖／業者提供）

▲▼愛買量販中秋麝香葡萄、烤肉商品優惠。（圖／業者提供）

ET快訊
獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源
獨／陳佩琪現身！　自揭保險箱裝了些什麼
消防員「跪地灌水降溫照」爆紅！　本尊現身了
櫻花妹「無碼擠奶片」爆紅！網歪樓：兒子也很高興　它慘被BAN
包場慶生！要求「Lady M蛋糕切50份」　畫面驚呆：壽星好
疑不只京華城！檢方2度傳喚林洲民　還要查魚果市場圖利案

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

日本麝香葡萄只要399元！賣場中秋限時10天優惠　每周限量3千串

阿奇儂雪糕、多項夯品買1送1！單品美式20杯千元　全家神卡回饋

十盛新品華麗登場！限定乳牛杯、1公升十勝鮮乳等你帶回家

特大美式15杯520、抹茶拿鐵10元！超商限時優惠　穀物棒買1送1

foodpanda宣布「第三人責任保障」10月上線　簡化理賠程序

清空願望書單機會又來了！電子書全站73折限時特惠　加碼只有一天

7-11推蠟筆小新集點！搖頭公仔、阿呆掛鐘超萌　40款周邊限量搶

烤肉食材下殺3折起！名店「烤肉組合包」夯　在家吃胡同、王品

說到做到！北海道十勝與十盛宣布合作　兩大新品奶茶快收必喝名單

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

奧運拳擊銅牌陳念琴帥氣開球！　投出前正能量喊：我相信我可以

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

日本麝香葡萄只要399元！賣場中秋限時10天優惠　每周限量3千串

阿奇儂雪糕、多項夯品買1送1！單品美式20杯千元　全家神卡回饋

十盛新品華麗登場！限定乳牛杯、1公升十勝鮮乳等你帶回家

特大美式15杯520、抹茶拿鐵10元！超商限時優惠　穀物棒買1送1

foodpanda宣布「第三人責任保障」10月上線　簡化理賠程序

清空願望書單機會又來了！電子書全站73折限時特惠　加碼只有一天

7-11推蠟筆小新集點！搖頭公仔、阿呆掛鐘超萌　40款周邊限量搶

烤肉食材下殺3折起！名店「烤肉組合包」夯　在家吃胡同、王品

說到做到！北海道十勝與十盛宣布合作　兩大新品奶茶快收必喝名單

獨／「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

廠商調薪　今年前7月實質總薪資年增1.72%創4年最大

獨／怨檢廉交代不可外傳卻登媒體　陳佩琪自揭保險箱裝了些什麼

福斯「全新7人座休旅」10／10亮相！2款油電動力、全球戰略車定位

駕駛忘拉手剎車！貨車衝路中　2騎士等紅燈閃不了...慘被擊落

中秋烤肉不怕胖！學會「這6招」助你月圓人不圓

德友人靠「4個字」分辨出台灣人！網認證笑了：完全抓到精髓

勵馨基金會攜亞洲專家參訪士檢　深化防治性別暴力司法外交

每人834元起！福隆、花蓮「4天3夜雙城遊」住和洋房含早餐

4所私立大學解散！教育部准了　清算剩餘財產

飼主拆禮物興奮大叫　被貓怒賞巴掌躺地！

消費熱門新聞

特大美式15杯520元　超商限時優惠來了

十勝與十盛合作新品奶茶快收必喝

foodpanda宣布「第三人責任保障」10月上線　簡化理賠程序

衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！

必勝客聯名《崩壞：星穹鐵道》

7-11推蠟筆小新集點！搖頭公仔、阿呆掛鐘超萌　40款周邊限量搶

十盛新品登場！超多豪禮等你帶回家

指定賣場驚現助消化代謝好物！網友分享：93%有感回購*

回收生鮮托盤送買菜金！量販首創「智慧回收機」

超商雪糕、多項夯品買1送1！單品咖啡下殺

電商通路iPhone 16預購優惠整理

限時10天！日本麝香葡萄下殺399元

行動力保健品「年度最殺折扣」僅到9/15

全聯日本麝香葡萄下殺！不到500就能吃

更多熱門

相關新聞

回收生鮮托盤送買菜金！量販首創「智慧回收機」

回收生鮮托盤送買菜金！量販首創「智慧回收機」

到超市買生鮮肉品總會有托盤等包裝，產生不少垃圾問題，愛買量販今（12）日公布首創「生鮮托盤智慧逆向回收計畫」，即日起在全台門市正式啟動，以專用的「智慧回收機」方便消費者回收，即日起至9月30日回收5個指定托盤，還可獲得「30元肉品現金抵用券」，等於買肉享7折優惠，限量1000張，送完為止。

全聯日本麝香葡萄下殺！不到500就能吃

全聯日本麝香葡萄下殺！不到500就能吃

日本麝香葡萄幕後推手！有瑕疵也不賤賣

日本麝香葡萄幕後推手！有瑕疵也不賤賣

家樂福日本麝香葡萄下殺499元

家樂福日本麝香葡萄下殺499元

稀有頂級麝香葡萄、貓眼葡萄在台上市！

稀有頂級麝香葡萄、貓眼葡萄在台上市！

關鍵字：

日本麝香葡萄麝香葡萄愛買量販

讀者迴響

熱門新聞

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

大蛇丸女友是誰？

清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

KID妻懷二寶前「其實流產過」

騎士追罵四輪　下秒遭卡車輾破頭顱亡

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

蔡依林哽咽哭了！

更多

最夯影音

更多

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面