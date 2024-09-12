日本麝香葡萄只要399元！賣場中秋限時10天優惠　每周限量3千串

▲愛買量販推出中秋麝香葡萄只要399元。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

愛吃麝香葡萄的人必衝！賣場再度祭出下殺優惠，愛買量販即日起至9月22日，推出日本麝香葡萄限時特價每盒399元，每盒規格約400克，每周限量3000串，售完為止。此外，家樂福即日起至9月17日期間，日本麝香葡萄特價499元，全聯即日起至9月15日特價489元。

▲即日起至9月22日，愛買量販開賣來自日本長野縣的麝香葡萄，限時特價每盒399元。（圖／業者提供）

全台掀起日本麝香葡萄熱潮，愛買表示去年中秋在短短5天內，創下超過200萬銷售佳績；今年再度推出限時10天的超值優惠，即日起至9月22日，愛買量販開賣來自日本長野縣的麝香葡萄，限時特價每盒399元，每盒400克，果串完整，全台門市同步促銷。

而全聯今年販售日本麝香葡萄為「秀」等級，約1.4萬盒，在全台超過470間限定門市銷售，包括雙北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市、金門縣等，連外島也買得到，即日起至9月15日，單盒規格約350g「特價489元」，數量有限，售完為止。

家樂福也開賣「日本麝香葡萄」，來自山梨、長野、岡山縣空運直送，規格為每盒350克，即日起至9月17日「特價499元」。

除了麝香葡萄，家樂福也引進老饕們高度詢問的「貓眼葡萄」，原名為「ピオーネ（Pione葡萄）」，由於外層切開後，果肉翠綠中心帶有一抹白色銀河的視覺感，搭配深暗紫色表皮就像貓的眼睛，所以在台灣稱為貓眼葡萄。

▲除了麝香葡萄，還有烤肉必備的生鮮食材、烤具、飲料優惠，9月14日特別推出全館消費滿2千9折優惠。（圖／業者提供）

●烤肉生鮮食材優惠

除了麝香葡萄，還有烤肉必備的生鮮食材、烤具、飲料優惠，9月14日特別推出限時滿額回饋活動，HAPPY GO會員於全館單筆消費滿2000元，即可享9折優惠，回饋以現金抵用券形式發放，單筆最高可獲得300元回饋。

即日起至9月18日也有多款烤肉商品優惠，老饕必買的日本A5和牛櫻花肉片，特價每盒158元；牛五花燒烤肉片每100公克僅售88元，肉質鮮嫩，適合燒烤時享用。喜愛海鮮的消費者，有產地直供的布袋養殖白蝦特價115元，秋刀魚三尾僅售89元，還有台灣大文蛤半台斤只要7元。

同步也有適合燒烤的小點心，包括日式串丸子、烤年糕、可愛的角落小夥伴造型麻糬等59元起。愛買量販業特別推出多款烤肉架，從坐式到站立式都有，最低只要79元起。即日起至9月18日，凡購買烤肉架、燒烤盤、烤肉配件等指定烤肉用具商品，單筆消費滿800元，即享現折80元優惠。

▼愛買量販中秋烤肉商品優惠。（圖／業者提供）