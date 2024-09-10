回收生鮮托盤送買菜金！量販首創「智慧回收機」　買肉享7折優惠

▲愛買量販推出「生鮮托盤智慧逆向回收計畫」，以專用首創的「智慧回收機」方便消費者回收肉品托盤。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

到超市買生鮮肉品總會有托盤等包裝，產生不少垃圾問題，愛買量販今（12）日公布「生鮮托盤智慧逆向回收計畫」，即日起在全台門市正式啟動，以專用首創的「智慧回收機」方便消費者回收，即日起至9月30日回收5個指定托盤，還可獲得「30元肉品現金抵用券」，等於買肉享7折優惠，限量1000張，送完為止。

▲全球首創「智慧回收機」方便消費者回收肉品托盤。（圖／業者提供）

愛買量販宣布，與遠東新世紀、陶朗回收科技、栗昌股份有限公司合作，組成「盤盤聯盟」，推動「托盤逆向智慧回收計畫」，聯手打造托盤智慧回收機，為消費者提供方便的逆向回收服務，減少購買生鮮產品後所產生的垃圾問題。

業者提到，愛買量販的生鮮肉品托盤將改用由遠東新世紀生產的100%再生PET材料，這種托盤相較於傳統的原生塑膠托盤，每噸能減少高達51%的二氧化碳排放，顯著降低環境影響。回收後的托盤，經專業清洗轉化為高品質的再生材料，此創舉將推動台灣向淨零碳排放的目標邁進。

▲▼愛買量販推出「生鮮托盤智慧逆向回收計畫」，減少購買生鮮產品後所產生的垃圾問題。（圖／業者提供）

智慧回收機可收取「透明」且盒身上標有「PET 1號標誌」及標示「64、65、1000、3000」任意一組數字的托盤，消費者使用商品後，將托盤洗淨，下次帶回賣場透過機台回收，系統將自動識別並處理回收指定托盤。民眾回收後的托盤，將被轉化為高品質的再生材料，有效減少塑膠垃圾產生。

▲民眾回收後的托盤將被轉化為高品質的再生材料，有效減少塑膠垃圾產生。（圖／業者提供）

為慶祝計畫啟動，愛買量販即日起至9月30日期間，回收5個指定托盤，即可獲得「30元肉品現金抵用券」，消費滿100元即可使用，全台限量1000張，送完為止，相當於買肉品享7折的優惠。