　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

回收生鮮托盤送買菜金！量販首創「智慧回收機」　買肉享7折優惠

▲▼愛買量販推出「生鮮托盤智慧逆向回收計畫」，以專用首創的「智慧回收機」方便消費者回收肉品托盤。（圖／業者提供）

▲愛買量販推出「生鮮托盤智慧逆向回收計畫」，以專用首創的「智慧回收機」方便消費者回收肉品托盤。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

到超市買生鮮肉品總會有托盤等包裝，產生不少垃圾問題，愛買量販今（12）日公布「生鮮托盤智慧逆向回收計畫」，即日起在全台門市正式啟動，以專用首創的「智慧回收機」方便消費者回收，即日起至9月30日回收5個指定托盤，還可獲得「30元肉品現金抵用券」，等於買肉享7折優惠，限量1000張，送完為止。

▲▼愛買量販推出「生鮮托盤智慧逆向回收計畫」，以專用首創的「智慧回收機」方便消費者回收肉品托盤。（圖／業者提供）

▲全球首創「智慧回收機」方便消費者回收肉品托盤。（圖／業者提供）

愛買量販宣布，與遠東新世紀、陶朗回收科技、栗昌股份有限公司合作，組成「盤盤聯盟」，推動「托盤逆向智慧回收計畫」，聯手打造托盤智慧回收機，為消費者提供方便的逆向回收服務，減少購買生鮮產品後所產生的垃圾問題。

業者提到，愛買量販的生鮮肉品托盤將改用由遠東新世紀生產的100%再生PET材料，這種托盤相較於傳統的原生塑膠托盤，每噸能減少高達51%的二氧化碳排放，顯著降低環境影響。回收後的托盤，經專業清洗轉化為高品質的再生材料，此創舉將推動台灣向淨零碳排放的目標邁進。

▲▼愛買量販推出「生鮮托盤智慧逆向回收計畫」，以專用首創的「智慧回收機」方便消費者回收肉品托盤。（圖／業者提供）

▲▼愛買量販推出「生鮮托盤智慧逆向回收計畫」，減少購買生鮮產品後所產生的垃圾問題。（圖／業者提供）

▲▼愛買量販推出「生鮮托盤智慧逆向回收計畫」，以專用首創的「智慧回收機」方便消費者回收肉品托盤。（圖／業者提供）

智慧回收機可收取「透明」且盒身上標有「PET 1號標誌」及標示「64、65、1000、3000」任意一組數字的托盤，消費者使用商品後，將托盤洗淨，下次帶回賣場透過機台回收，系統將自動識別並處理回收指定托盤。民眾回收後的托盤，將被轉化為高品質的再生材料，有效減少塑膠垃圾產生。

▲▼愛買量販推出「生鮮托盤智慧逆向回收計畫」，以專用首創的「智慧回收機」方便消費者回收肉品托盤。（圖／業者提供）

▲民眾回收後的托盤將被轉化為高品質的再生材料，有效減少塑膠垃圾產生。（圖／業者提供）

為慶祝計畫啟動，愛買量販即日起至9月30日期間，回收5個指定托盤，即可獲得「30元肉品現金抵用券」，消費滿100元即可使用，全台限量1000張，送完為止，相當於買肉品享7折的優惠。

ET快訊
快訊／幻象飛官謝沛勳獲救生還　二寶爸最新傷勢曝光　
快訊／失事幻象飛官謝沛勳生還！　已上海巡艇返回就醫
快訊／失事飛官尋獲　卓榮泰指示國防部：調查事發原因適時公布
快訊／找到人了！　幻象失事飛官晚間10點22分尋獲
富邦悍將球員遭驅逐出場　陳金鋒還原現場
快訊／幻象戰機失事　賴清德下令：最短時間救回飛官

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

回收生鮮托盤送買菜金！量販首創「智慧回收機」　買肉享7折優惠

電商通路iPhone 16預購優惠整理　利用激省攻略最高回饋上看42814

衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！專家：恐暴增細菌、逆汙染

黑色星期五限定！漢堡王「可樂免費喝」快筆記

石墨烯精品品牌PP再創熱銷200萬件！唯一蟬聯三年綜合類女大粉美賞

2024女大粉美賞揭曉「十時塑」連續奪冠　四寶媽白家綺親身見證纖體成果

必勝客聯名《崩壞：星穹鐵道》！有限定新包裝　多款周邊只送不賣

【廣編】聖荷西小聯盟台灣日「棒球明日之星」嶄露頭角　棒球麵零食外交傳遞經典好味

「捐血免費吃麥當勞大麥克」限時52天！地點一次看

炎炎夏日就要這樣玩！麥香檸檬紅茶爽快賽清涼抗暑　台北福隆沙灘等你來挑戰！

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！2歲童遺體打撈上岸　母崩潰跪地痛哭

陳喬恩辦婚禮炸明道　紅包金額...「她不缺錢」

摩羯颱風襲越南釀大橋崩垮　車輛墜河瞬間曝...13人失蹤

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」　表情瞬間變了！尷尬畫面掀議

花蓮渡溪父子雙亡 母帶小被被認屍淚崩｜20240909 ET午間新聞

回收生鮮托盤送買菜金！量販首創「智慧回收機」　買肉享7折優惠

電商通路iPhone 16預購優惠整理　利用激省攻略最高回饋上看42814

衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！專家：恐暴增細菌、逆汙染

黑色星期五限定！漢堡王「可樂免費喝」快筆記

石墨烯精品品牌PP再創熱銷200萬件！唯一蟬聯三年綜合類女大粉美賞

2024女大粉美賞揭曉「十時塑」連續奪冠　四寶媽白家綺親身見證纖體成果

必勝客聯名《崩壞：星穹鐵道》！有限定新包裝　多款周邊只送不賣

【廣編】聖荷西小聯盟台灣日「棒球明日之星」嶄露頭角　棒球麵零食外交傳遞經典好味

「捐血免費吃麥當勞大麥克」限時52天！地點一次看

炎炎夏日就要這樣玩！麥香檸檬紅茶爽快賽清涼抗暑　台北福隆沙灘等你來挑戰！

新北推低碳旅遊「漫遊山海線」　飽覽山海之美亮點一次看

台泥8月營收年增近4成　亞泥逆勢續揚年月雙增

快訊／幻象飛官謝沛勳獲救生還　二寶爸最新傷勢曝光　

快訊／失事幻象飛官謝沛勳生還！　已上海巡艇返回就醫

日本12強教頭注意到了　古林睿煬反省今日投球內容

新北市公共工程優質獎頒獎　侯友宜感謝幕後英雄辛苦付出

大同醫院經營權換手！高醫醫護大反彈　長庚3保障：薪資比過去優

林熙蕾愛上De Beers豹眼頂級珠寶　自認性格像「一動物」愛獨處又神秘

樂天正妹Mika自爆初夜在高三！　羞認愛玩角色扮演：比較有感覺

幻象2000失事飛官尋獲　卓榮泰指示國防部：調查事發原因適時公布

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

消費熱門新聞

必勝客聯名《崩壞：星穹鐵道》

捐血免費吃麥當勞大麥克只有52天

電商通路iPhone 16預購優惠整理

2024女大粉美賞揭曉「十時塑」連續奪冠

石墨烯精品品牌PP再創熱銷200萬件！

全聯推4款全新可頌！鹹甜口味30元就能吃

全聯日本麝香葡萄下殺！不到500就能吃

稀有頂級麝香葡萄、貓眼葡萄在台上市！

必勝客13吋大比薩下殺半價爽吃5天

衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！

回收生鮮托盤送買菜金！量販首創「智慧回收機」

漢堡王限時1天可樂免費喝！

好市多1夯品特價了！會員狂囤貨：終於等到了

foodpanda無限次免外送費加碼延長5天

更多熱門

相關新聞

颱風前夕「像世界末日」　畫面驚呆全場：喪屍群降臨

颱風前夕「像世界末日」　畫面驚呆全場：喪屍群降臨

凱米颱風來勢洶洶，24日台灣本島全放颱風假。昨晚，大批民眾搶買物資，儘管賣場、超市增加貨量，架上的生鮮食品、罐頭、飲料等仍被掃空；而網友們也紛紛曬出照片，形容像是世界末日，更忍不住想問「颱風是會待1個月嗎？」

超市量販「夏季生活用品」買1送1

超市量販「夏季生活用品」買1送1

量販店「代客煮」服務全台2店才有

量販店「代客煮」服務全台2店才有

全台通路「激省優惠」一次看！

全台通路「激省優惠」一次看！

9大賣場過年營業時間懶人包

9大賣場過年營業時間懶人包

關鍵字：

量販愛買量販生鮮托盤

讀者迴響

熱門新聞

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」

快訊／江蕙證實罹癌化療！　10月開唱喊話市長：我沒忘記約定

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

陸上億網紅小楊哥爆劈腿！正宮怒送小三坐牢

江蕙罹癌化療「肺栓塞、大出血」　醫推測可能是3種癌

蘋果敗訴定讞　須補繳4620億稅金

快訊／iPhone 16全系列價格出爐

高雄婚紗名店全面燃燒！3店貓慘死...損失破2億

快訊／空軍幻象戰機新竹失事　飛官1人跳傘生死不明

小草正妹上台挺阿北　雞排妹「收到實情」緊急發聲

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！

熬夜看蘋果發表會！果粉2原因嘆：iPhone 16根本悲劇

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

獨家／競國台灣廠今年底關閉

3姊妹繼承1枚硬幣　價值竟飆1600萬

更多

最夯影音

更多

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面