南消精進山域救災技能　台南消友會第二辦事處當後盾！

▲台南市消防局第二大隊特於10、12日分2梯次，在楠西區梅嶺風景區辦理山域搜救訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

告別炎夏，涼爽的秋天正適合出外踏青。為強化同仁熟悉轄內山區路線與特性，以達保障市民生命財產安全，台南市消防局第二大隊特於10、12日分2梯次，在楠西區梅嶺風景區辦理山域搜救訓練。

這次訓練項目除地圖判讀、手機登山app應用及圖層套疊、衛星電話通訊操作及空拍機科技搜索…等等外，鑒於梅嶺山路蜿蜒崎嶇,車禍事故時有所聞，特邀請8月參加內政部消防署舉辦之「2024年車禍救援挑戰賽」分享經驗，藉由教學相長，精益求精，以提升災害救援能力。

台南市消防之友會第二辦事處胡正德處長所率領的團隊，一直以來除了贊助山域訓練所需經費，此次也購置每位人員山域搜尋多功能登山褲，提升救援搜尋效率，另也特地在中秋節前夕至消防局第二大隊，致贈中秋節慰勞金、禮盒等，慰勞消防弟兄的辛勞，亦表示日前六甲住宅火災造成人員傷亡的災例，消友會第二辦事處日前已購買的400顆住警器已陸續交貨，針對高風險的弱勢族群等可以優先來發放，希望來提升居家的安全，減少火災憾事的發生。

消防局局長李明峯表示消防工作包羅萬象，要上山也要下海，水裡來火裡去，皆需建立在良好的體能基礎上。藉由登山健行增強心肺功能，培養團隊默契並精進救災技能，面對各式災害方能從容面對。

消防局在市長黃偉哲的帶領下，榮獲2024遠見雜誌縣市長施政滿意度調查「消防六都第一」，顯示消防局是一支訓練有素之團隊，然成功絕非偶然，這都需藉由平時不斷訓練精進，以打造安全宜居城市；此外，特別轉達市長黃偉哲對於消防同仁在秋節前夕，必須堅守崗位，表達感謝之意，也感謝胡處長率領的消友會第二辦事處，給予消防人員的支持。

第二救災救護大隊長王騰毅表示，公共安全是城市的基石，正所謂「養兵千日，用在一時」，透過平時訓練及強化各式救援技能，方能更安全且快速的完成任務；非常感謝胡處長率領的消友會團隊，長久以來對第二大隊的支持及贊助，熱心公益的義舉，希能拋磚引玉，引起社會大眾的共襄盛舉。