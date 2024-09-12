台女遊日悍嗆陸客「滾回中國」爆衝突！老公連聲道歉吼妻：叫妳走

▲台女的老公出面道歉，但該名大陸客不接受。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸微博網友這兩日流傳一片段，指出有一名大陸人到日本旅遊，卻和一名台灣人妻發生口角衝突，隨後人妻的老公出來緩和雙方情緒，但老公情緒一急，又當場大聲對老婆喝斥。至於這名大陸客，則是完全不接受台灣老公的道歉，還指責台灣旅客是「妄想分裂的台獨分子，必須幹到底」。

這段影片的確切拍攝時間與地點不明，但從景色來研判，應是日本迪士尼園區。畫面可見一名台灣人妻和大陸旅客發生口角衝突，大陸客不滿被人妻大喊「滾回中國」，要求人妻道歉，但人妻也堅稱遭到對方惡言相向，要求對方道歉。

隨後人妻的老公出面緩頰，表示他願意代替妻子向該名大陸客道歉，不過大陸客不領情，堅持要人妻當面向他道歉。隨後老公要求人妻快帶著孩子離開，不過人妻拿著手機反拍該名大陸客，這時老公突然對她怒吼：「叫妳走了！快帶小孩回去！」後來小孩趕緊上前把人妻推走，最後人妻與小孩離開現場。

這時候老公依然留在現場與大陸客斡旋，一直強調他代表妻子道歉，「出來玩要和和氣氣」。但大陸客從頭到尾都不領情，在發現人妻離開之後，還揚言報警處理，畫面最後更寫道「堅持一個中國的原則！必須和妄想分裂的他們，死嗑到底」。目前未知人妻和大陸客發生口角衝突的起因，不過這段畫面已經引起其他網友的注意。



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