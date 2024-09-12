善心企業合捐台南弱勢家戶320盒月餅　黃偉哲感謝公私協力攜手送暖

▲和逸飯店•台南西門館、台南大遠百及欣得實業股份有限公司等3家企業，近日合計捐贈共320盒月餅禮盒，社會局長盧禹璁代表黃偉哲市長頒發感謝狀，感謝善心企業攜手送暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋佳節即將來到，為讓台南市弱勢家戶一起溫韾過中秋，和逸飯店•台南西門館、台南大遠百及欣得實業股份有限公司等3家企業，近日合計捐贈共320盒月餅禮盒，總市值逾新南幣30萬元，社會局長盧禹璁代表黃偉哲市長頒發感謝狀，感謝善心企業攜手送暖。

後續月餅將由社工送至社會局所服務的獨居長者、脆弱家庭、身障者、弱勢兒少等，藉由月餅傳遞溫暖，溫馨過節。

黃偉哲市長感謝此次3家企業共同響應南南市照顧弱勢優先之施政理念，其中欣得實業股份有限公司與台南大遠百多年來與市府密切合作，已持續多年捐贈秋節禮盒參與社會公益不遺餘力，以實際行動支持市府照顧弱勢。黃市長表示市府照顧弱勢不停歇，福利服務不中斷，邀請社會善心人士、企業及團體共同加入助人行列，期待藉由民間力量，凝聚資源、分送關愛，幫助更多台南市弱勢家戶，將正向溫暖的能量傳遞到南南各個角落。

社會局盧禹璁局長表示，台南市實物愛心銀行為經濟弱勢或遭遇急難的家庭提供即時且適切的緊急生活物資協助，其物資多數來自社會愛心人士、企業及團體之捐贈。自2019年起至今已建置5處委辦實體店面、16處合作實體店面及18處實物分站，截至7月底已有44萬7100人次受益，透過公私協力善用每一份愛心資源幫助弱勢族群。社會局也自2019年起建置公益平台，提供捐贈資訊整合及資源的媒合服務，有意願捐贈者可上「台南市公益平台」共同參與助人行列，相關問題可洽台南市政府社會局救助科06-299-5686。