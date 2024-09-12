清家裡庫存網拍古董鯊魚劍　員警釣魚揪出...慘被判刑6月

▲鯊魚劍示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名賴姓女子在家中清理庫存物品時，發現2把10多年前朋友送的鯊魚劍，賴女於是將鯊魚劍放到網路上兜售，結果被員警在網路巡查時發現，用「釣魚」的方式將賴女約出來面交，當場扣得2把鯊魚劍，經送鑑定後發現鯊魚劍是用一級保育類鈍鋸鰩的鼻鋸製成，因此依違反野生動物保育法將她移送、起訴，法院審理後，判她徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，賴女從事神佛文創商品買賣，去年7月間她在自己的臉書帳號，公開販售2把鯊魚劍，而員警網路巡邏時發現，於是和賴女約定2把劍5萬3000元，並約出來面交，賴女帶著鯊魚劍現身，當場被警方查獲，警方將鯊魚劍送鑑定後，發現是瀕臨絕種保育類野生動物鈍鋸鰩的鼻鋸所製成，因此將賴女依照違反動保法移送，後來也被檢察官起訴。

法院審理時，賴女辯稱鯊魚劍是友人10年前所贈送，當時並不知道是真的還是假的，也沒有確認過真偽，雖然知道鯊魚劍不能販賣，但只是為了清理家中物品所以上網販賣。

法官考量賴女沒有前科，犯後始終坦承犯行，已見悔意，主觀惡性及對法益之侵害程度均較輕微，因此依照違反動保法判處她徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，1年內向公庫支付2萬元，並應接受法治教育課程4場次，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。