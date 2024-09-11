用華為體驗機搶到周杰倫南京站門票　陸網友：專賣店訊號賊強　

▲大陸一名民眾跑到華為實體店，用體驗機搶到周杰倫演唱會門票。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

華為實體店在正式開賣前推出「三摺疊」手機體驗，不少消費者可以到店試用這款超高單價的手機。有網友透露，他專門跑去華為實體店內搶周杰倫演唱會南京站的票，還真的被他「輕鬆拿下」！引起網友們一番熱議，也讓外界好奇，華為手機是否真有特別穩定的網路頻寬。

《極目新聞》報導，評論區不少網友紛紛表示，「打開新思路！」，並跟評，「人怎麼可以這麼聰明」；「那我20號是不是可以去華為店裡搶三摺疊了」；「懂了！過年搶車票就去華為手機店！」。

有網友分析，華為店內的網路訊號堪比一個基地台，也有自稱是華為專賣店店員現身說法稱，「店裡的路由器以及寬帶還有全網WIFI，那好得不是一點半點。」甚至有網友透過自身體驗強調，「專賣店裡訊號賊強！」

▲華為靈犀通信實驗室。（圖／翻攝微博）

據了解，華為手機使用獨有的「靈犀」通信技術專利，讓華為手機在各種環境下都能保持穩定的網路連接。此前，《央視》名主持人尼格買提曾探訪華為靈犀通信實驗室，其中，一個名為「無線協議仿真」的實驗室，可以仿真無線網路的硬體設備，模擬手機的網路交互信令，測試手機和無線網路的連接通暢度，成為華為手機在保持網路穩定連接的法寶。