剩一件XXL！UNIQLO店員「拿神秘1物」一嗶找到　全場驚：酷斃了

▲店員拿出神秘探測槍，找到唯一一件XXL號。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前有網友驚嘆，在UNIQLO自助結帳，不用刷條碼，系統就會顯示商品名與尺寸。而最近一名網友也分享，想找一件XXL的聯名服飾，店員一查發現剩一件庫存，接著拿出神秘探測槍，不到一會兒，就在海量衣服裡找到僅存的一件。引來大票網友討論，「酷斃了！」

一名網友「spikelu1012」在Threads表示，最近去UNIQLO逛街，正巧日本人氣動漫聯名服飾「我推的孩子」有打折，但看了架上卻沒有他要的尺寸，於是詢問店員庫存，對方查了一下，發現賣場只剩下一件XXL。

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下秒驚奇景象來了，原PO笑稱，看到店員拿出「神秘探測槍」往一堆海量衣服探測，「越接近嗶嗶聲越大，就這樣從衣服堆中找到哪唯一一件XXL！」

文章曝光後，引來8000多名網友關注，內行也熱心解惑，「有種東西叫做RFID tag，應該在衣服標籤或防盜鎖上，店員拿的就是訊號POS機找到訊號源的」、「RFID的應用，現在不只服飾零售業（UNIQLO整籃衣服丟進結帳櫃就可以辨識完成也是同一道系統），物流公司也開始導入囉」、「因為他們有RFID，盤點也不用再一件件刷條碼，直接就能馬上知道，這個貨架的所有條碼和數量，這真的省了超多時間」、「以前在迪卡儂打工時也有類似的系統（或技術），可以快速盤點數量商品，方便省時又降低出錯率」。

其他網友也回，「GU是不是也用偵測結帳啊？那天買了三件，沒看到店員刷條碼，就跟我結帳了」、「之前自助結帳也疑惑好久他怎麼知道我買什麼衣服品項跟尺寸，看完這篇終於解惑」、「上次也是這樣找到唯一一件！第一次看到也是覺得酷斃了」、「好先進喔！不用大海撈針」、「超好玩的，在倉庫理貨找衣服用那個逼逼槍也很方便」、「ZARA也有喔，印象中2015年就開始了」、「原來還有這種方式找衣服啊」、「好偉大的發明&應用」。

本文由當事人授權。