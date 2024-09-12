「舉一杯國泰民安！」韓國瑜立院紀念酒亮相　10月起量產販售

▲立法院推出玻璃瓶裝的紀念酒，首批1200瓶中秋前上市。（圖／立法院提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（12日）推出今年新款紀念酒，酒瓶從原本的瓷瓶，首次改以玻璃裝瓶。瓶頭以手工水晶梅花描金配件設計。金門的自然瑰寶—高粱，和象徵堅貞剛潔的國花—梅花，代表天地、人和的兩者在此連結，而玲瓏剔透的瓶身有如最純粹的初心，讓啜飲者都能感受留香的醇韻。新款紀念酒正式推出。

立法院長韓國瑜也跟友人大發詩興，共同創作一首新詞，未來將會把這段新詞做成賀卡，「一掬高粱獻醴，敬天地；通身梅花風骨，致人和；玲瓏剔透本初心，醇韻流芳濟生民；舉一杯，國泰民安；傾一盞，萬世太平」。

立法院表示，專供紀念酒向來為國內外訪賓口耳相傳的珍品。許多國會交流場合，立院紀念酒總能快速拉近賓主之間的距離，體會立法院待客的熱情，益增友誼的升溫；醇厚的滋味，往往也令訪賓對立法院留下深刻印象，自然成為本院極具代表性的紀念品之一。

立院紀念酒原以瓷瓶的形式廣為人知，每隔二屆會進行改版，本（11）屆首次以玻璃裝瓶，透過晶透的玻璃，佐映瓶身典雅的金色曲線，予人煥然一新之感。瓶頭以手工水晶梅花描金配件設計，在閃耀第11屆國會嶄新風貌的同時，更飽含著陳香雅釀的民意底蘊。金門的自然瑰寶—高粱，和象徵堅貞剛潔的國花—梅花，代表天地、人和的兩者在此連結；而玲瓏剔透的瓶身有如最純粹的初心，讓啜飲者都能感受留香的醇韻。

新款紀念酒來自飄香已逾半世紀的金門酒廠，運用五年以上「陳年特級高粱酒」酒基灌裝，以獨家七十餘年古法「三高二低一翻」純糧固態發酵釀酒工藝產製，用「擷頭去尾」的特殊摘酒技術，封存於金門得天獨厚的花崗岩坑道中。最後以點滴時光淬鍊熟陳，歷經五年以上的漫長歲月，讓酒香融合，去蕪存菁，自然醇化，更顯酒體豐厚，酒液陳香濃郁、綿甜醇和。

立院表示，本屆新款立法院專供紀念酒，循例除本院公務禮儀餽贈及款宴使用外，另提供每年每位委員30箱（每箱6瓶）額度專供委員購買，首批1200瓶新款紀念酒特別於中秋節前正式推出，後續10月份起將陸續量產，持續作為本院拓展公共關係暨國會交流之特色紀念。在國內外貴賓品嘗佳釀，回味悠長的同時，也感受本院作為民意殿堂的涵融雅韻。

