中秋前夕啟動愛的循環！　士林分署長率同仁送暖弱勢義務人

▲行政執行署士林分署分署長吳廣莉（左2）率領同仁同仁前往兒童之家捐贈書籍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

中秋佳節將近，行政執行署士林分署在執行日常業務時，發現1名8旬老翁無家可歸，棲身廢棄車輛內，另名7旬老婦因腰傷無法工作，致其無力繳納滯欠健保費，分署長吳廣莉率領同仁及時伸出援手，送上慰問金及物資，並到兒童之家捐贈書籍，讓愛與關懷在團圓節日裡得以弘揚。

士林分署得知「聖道兒童之家」有書籍等物資需求，為支持該機構，於本月3日參加「123聯合拍賣會」，以愛心社名義標得價值新台幣5000元的全新叢書300本，包括《再現世界地理》、《再現世界歷史》及《再現中國歷史》，9日分署長吳廣莉，親率同仁連同中秋月餅及3000元中秋慰問金，前往捐贈。兒童之家也對此舉深表感謝，強調讓孩子們感受到來自社會各界的支持與溫暖。

▲林翁住廢棄車輛裡，士林分署送物資協助。（圖／記者黃宥寧翻攝）

此外，士林分署辦理案件時，發現8旬林老先生，因積欠強制險等，無家可歸、生活困難，只能居住在廢棄車輛且洗冷水澡，分署也帶3000元慰問金及物資前往訪視，幫助其緩解眉頭之急；另名積欠健保費3萬餘元的盧婦，因跌倒腰傷無法繳納，生活陷入困頓，分署向「弱勢民眾通報平台」通報，協助申請健保愛心專戶清償健保欠費，以保障盧婦的醫療權益，更以愛心社名義捐贈3000元慰問金及物資。

吳分署長表示，中秋節是團圓的日子，但對許多經濟困難的長者來說，這個節日卻充滿了無助與孤寂，士林分署也將持續秉持「執行有愛，公義無干涉」的精神，對有要求的人採取寬鬆措施的同時，主動給予愛心關懷。