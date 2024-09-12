中秋食材抽檢！高雄全聯、連鎖涮涮鍋、水果店檢出農藥殘留超標　

▲衛生局近日啟動中秋應景商品稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

中秋節家家戶戶都會烤肉，為保障食品衛生安全，高雄市衛生局近日啟動中秋應景食品稽查抽驗，總計抽驗258件食品，其中有5件驗出蔬果農藥殘留超標，違規單位包括全聯、陶林涮涮鍋、水果店等。衛生局要求業者立即下架產品，由於違規來源廠商在他縣市，已移請轄區衛生局依法處辦。

高雄市衛生局近日會同消保官至烘焙坊、超市、量販店、攤商及傳統市場等場所，執行中秋應景食品稽查及抽驗，總計抽驗258件食品，包含禽畜肉及其加工製品124件、蔬果44件、醬料29件、月餅、吐司及其餡料24件、水產品及其加工品22件、食品容器具(烤肉網、烤肉夾等)10件、即食食品5件，檢驗項目計有動物用藥、保色劑、農藥殘留、防腐劑、甜味劑、著色劑、衛生標準、殺菌劑及重金屬等。

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衛生局指出，其中5件蔬果農藥殘留與規定不符，分別為陶林涮涮鍋裕誠店的辣椒1件、大港超市林園店的落葵1件、海記水果店的百香果1件、世界甜大賣場百香果1件，以及全連旗山甲門市的青椒1件。由於違反食品安全衛生管理法第15條規定，衛生局已責令販售業者即刻下架該批產品，並移請來源廠商所轄衛生局依法處辦。

▲▼衛生局至月餅中央工廠、餐飲業稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，衛生局稽查轄內12家餐飲業、6家中央工廠月餅製造業，依食品良好衛生規範準則查核作業環境、定型化契約、食材來源文件保存及食品標示等項目進行稽查，查核結果餐飲業3家、月餅製造業2家因作業環境缺失令業者限期改善，經複查皆已符合規定。

衛生局提醒，採買中秋應景食品前應選擇信譽良好的店家購買，購買後應趁早食用完畢，若無法立即食用完畢，應放入冰箱，避免微生物滋長；選購蔬果時，除選擇當季蔬果外，可挑選具有產銷履歷等可溯源之農產品標章，以確保安全；食用或烹煮蔬菜前，以流動清水清洗；烤肉時，貝類食材除了要新鮮、注意保存，也要避免生食，開殼後要再烤3到5分鐘。



