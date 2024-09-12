曝檢調查扣柯文哲「神秘保險箱」　吳靜怡：早就隱藏金流和串供？

▲柯文哲遭裁定羈押。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲疑涉京華城案遭羈押。對此，政治評論員吳靜怡今（12日）表示，據媒體報導，檢廉赴第一銀行數間分行調閱紀錄，並查扣「神秘保險箱」，看來檢調開始全面清查柯文哲家族及親友的金流。她認為，保險箱成為隱藏證據好地方，而柯文哲、陳佩琪這對夫妻說詞反覆，真是「世紀奇葩」，全台灣彷彿免費訂閱了柯家人驚世鉅作，天天追劇。

吳靜怡表示，柯文哲七月底接受專訪時，大聲嗆說「對啦圖利！（但）哪個地方不合法」，又說「京華城案到現在為止也沒有人去查到什麼金流」，這兩句話的自信心，到底是來自沒這麼幹，還是早就隱藏金流和串供的可能性？

吳靜怡指出，保險箱的特質，隱私性、匿名性，不會出現在公職人員財產申報查核，更能避免警方掛搜到。但檢調只要有法院搜索票，外表看似保險尊爵的保險箱還是要配合打開調查！銀行保險箱通常被用來存放高價值或重要的物品，整理一些破獲的案例來看，有哪些東西可能會放在神秘保險箱呢？

吳靜怡說，通常會有「大筆未申報或非法來源的現金」、「股票和債券」、「數據儲存裝置」、「容易變現的貴重物品」、「重要文件」、「武器或違禁品」、「犯罪計畫或證據」，因為保險箱使其成為隱藏證據的好地方。

最後，吳靜怡認為，透過很多報導可以推敲一些罪犯的犯罪邏輯，但柯文哲、陳佩琪這對夫妻說詞反覆又愛大放闕詞的被告人和證人，真的是「世紀奇葩」，全台灣彷彿免費訂閱了柯家人驚世鉅作，天天追劇，一切要以無罪推定，媒體揭露是否為事實不能確認，但年輕人千萬別學壞。

★未經判決確定，應視為無罪

▼ 政治評論員吳靜怡Grace。（圖／《豈有此呂》）